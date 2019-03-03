Футбол

«Лос-Анджелес Гэлакси» открыл памятник в честь БекхэмаЕвро-футбол.ру 01:16

"Лос-Анджелес Гэлакси", выступающий в регулярном чемпионате МЛС, открыл памятник в честь экс-игрока команды Дэвида Бекхэма. Событие произошло до начала матча с "Чикаго Файр", в котором хозяева одержали волевую победу.
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В Лос-Анджелесе открыли памятник в честь Бекхэма

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«Гэлакси» открыл памятник в честь Бекхэма

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«Лос-Анджелес Гэлакси» открыл памятник Бэкхему (фото)

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«Лос-Анджелес Гэлакси» открыл памятник в честь Бекхэма

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«Лос-Анджелес Гэлакси» открыл памятник в честь Дэвида Бекхэма

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Дэвид Бекхэм
Британский футболист
Английский футболист, полузащитник. На протяжении карьеры выступал за клубы «Манчестер Юнайтед», «Престон Норт Энд», «Реал Мадрид», «Милан», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Пари Сен-Жермен», а также защищал цвета сборной Англии, в которой он является рекордсменом по числу сыгранных матчей среди полевых игроков. Особенно известен своими высокими навыками исполнения стандартов и штрафных ударов. В 2011 году был признан самым высокооплачиваемым футболистом мира.
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