Лория отсудил у «Крыльев Советов» более 20 миллионов рублейLiveSport.ru 04:31

Грузинский голкипер Георгий Лория отсудил у «Крыльев Советов» свыше 20 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против». Голкипер обратился в палату по разрешению споров РФС, объяснив, что руководство «Крыльев» задолжало ему не только зарплату, но еще и отпускные.

Лория отсудил у «Крыльев Советов» более 20 миллионов рублей

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