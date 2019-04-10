Футбол
Льорис парировал все пенальти в 2019 годуЕвро-футбол.ру вчера в 15:39
Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро не реализовал пенальти в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом". Для вратаря "шпор" Уго Льориса отбивать удары с 11-метрового стало привычным делом в этом году.
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Уго Льорис: «VAR – часть футбола, нужно это принять. Пенальти еще больше зарядил нас»
Sports.ruвчера в 17:07
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