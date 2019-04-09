Футбол
Льорис отбил удар Агуэро с пенальти в четвертьфинале Лиги чемпионовSport24.ru 15:28
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Лондон, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
Дэнни Роуз
|12′
|28′
Эмерик Лапорт
Харри Кейн
Лукас Моура
|58′
|59′
Рияд Марез
|71′
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
|41%
|Владение мячом
|59%
|78%
|Процент точных передач
|88%
|4
|Удары в сторону ворот
|2
|3
|Удары в створ ворот
|2
|2
|Сейвы вратарём
|3
|2
|Офсайды
|4
|3
|Угловые
|3
|7
|Отборы
|5
|7
|Фолы
|9
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Тоттенхэм
Расстановка 4‑5‑1
1
Льорис
2
Триппьер
4
Алдервейрелд
5
Вертонген
3
Роуз
23
Эриксен
17
Сиссоко
20
Алли
8
Уинкс
7
Сон Хын Мин
27
Моура
31
Сантана
2
Уокер
30
Отаменди
14
Лапорт
18
Делф
21
Сильва
25
Фернандиньо
8
Гюндоган
26
Марез
33
Жезус
7
Стерлинг
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис отбил пенальти в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». 11-метровый был назначен в первом тайме за игру Дэнни Роуза рукой, арбитр принял решение, посмотрев видеоповтор.
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