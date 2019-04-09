Футбол

Льорис отбил удар Агуэро с пенальти в четвертьфинале Лиги чемпионовSport24.ru 15:28

Тоттенхэм — Манчестер Сити
0 – 0
2-й тайм
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Лондон, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
Дэнни Роуз
12′
28′
Эмерик Лапорт
Харри Кейн
Лукас Моура
58′
59′
Рияд Марез
71′
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис отбил пенальти в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». 11-метровый был назначен в первом тайме за игру Дэнни Роуза рукой, арбитр принял решение, посмотрев видеоповтор.
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Льорис отбил удар Агуэро с пенальти в четвертьфинале Лиги чемпионов

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Ллорис отбил 11-метровый удар, который назначили после просмотра VAR

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Льорис в игре с «Манчестер Сити» отразил пенальти. Его назначили после просмотра видео

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