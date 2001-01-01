Футбол

Льорис: «„Тоттенхэм“ приехал в Манчестер с настроем забивать голы»Soccer.ru 12:16

В первой встрече «шпоры» обыграли «горожан» со счетом 1:0. Завтрашняя игра будет отличаться от первой. У нас небольшое преимущество, но очень важно быть настроенными амбициозно. Мы приехали сюда с настроем забивать голы, так что постараемся осложнить жизнь "Манчестер Сити".
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Юго Ллорис: «Усложним жизнь „Сити“, если начнем матч с настроем забивать голы»

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Льорис: «„Тоттенхэм“ приехал в Манчестер с настроем забивать голы»

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Французское спасение. Льорис – главная надежда «Тоттенхэма»?

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Уго Льорис: «Если начнем матч с настроем забивать голы, это усложнит игру для „Ман Сити“»

Sports.ru12:15
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Манчестер Сити
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Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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