Футбол
Льорис: «„Тоттенхэм“ приехал в Манчестер с настроем забивать голы»Soccer.ru 12:16
В первой встрече «шпоры» обыграли «горожан» со счетом 1:0. Завтрашняя игра будет отличаться от первой. У нас небольшое преимущество, но очень важно быть настроенными амбициозно. Мы приехали сюда с настроем забивать голы, так что постараемся осложнить жизнь "Манчестер Сити".
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