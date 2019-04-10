Футбол

Льорис: «Отбитый пенальти добавил нам уверенности»Soccer.ru 17:11

Повезло, что остались в игре, это придало нам дополнительной уверенности.
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Льорис: «Отбитый пенальти добавил нам уверенности»

Soccer.ru17:11

Льорис парировал все пенальти в 2019 году

Евро-футбол.ру15:39

Льорис: «Нужно принять этот пенальти, это часть футбола»

Sport24.ru17:08

«Тоттенхэм» обыграл «Сити»! Льорис вытащил пенальти, болельщик выбежал мстить после травмы Кейна. Все моменты

Матч ТВ14:47

Льорис отразил все пенальти в 2019 году

Бомбардир.ру17:30

Ллорис отбил 11-метровый удар, который назначили после просмотра VAR

Спорт-Экспресс15:13

Уго Льорис: «VAR – часть футбола, нужно это принять. Пенальти еще больше зарядил нас»

Sports.ru17:07
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Происшествия

Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами

Обновлено в 06:05
Политика

Штаб Порошенко объяснил плакаты с Путиным

Предвыборный штаб президента Украины Петра Порошенко объяснил появление билбордов, где глава страны изображен вместе с президентом России Владимиром Путиным необходимостью «сильного президента».
Обновлено в 15:13
Хоккей

Голкипер Загидулин подписал контракт новичка с «Калгари»

Напомним, что в нынешнем сезоне 23-летний голкипер провел 25 матче за Металлург из Магнитогорска в регулярном чемпионате, одержав 13 побед.
Обновлено в 17:47
Происшествия

Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире

Полицейские в подмосковных Мытищах обнаружили в захламленной квартире одного из жилых домов четверых несовершеннолетних детей.
Обновлено вчера в 16:35
Хоккей

ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина

Обновлено в 14:50
Политика

Две партии объявили о победе на выборах в Израиле

Два основных конкурента на парламентских выборах в Израиле объявили о своей победе сразу после завершения голосования и объявления данных экзит-пулов.
Обновлено в 17:12
Происшествия

В интернет выложили базу данных пациентов подмосковной скорой помощи

Обновлено в 06:22
Политика

Президент Финляндии и Путин поспорили о санкциях против России

Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё поспорили по поводу санкций на пленарном заседании V арктического форума.
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес

Опубликованы фото Эмилии Кларк после инсульта и трепанации черепа

Ныне 32-летняя британская актриса Эмилия Кларк, Мать Драконов из "Игры престолов", едва не умерла: в 2011-м, после съемок первого сезона, Кларк перенесла инсульт, что вылилось в две операции на мозге.
Обновлено в 09:34
Шоу-бизнес

Саша Савельева опубликовала первое фото с новорожденным сыном

Популярная российская певица, участница поп-группы «Фабрика» Саша Савельева опубликовала на своей страничке в Instagram первое фото со своим малышом.
Обновлено в 11:39
Футбол

Как «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в четвертьфинале ЛЧ

«Тоттенхэм» с минимальным счётом обыграл «Манчестер Сити» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:48
Наука

Эксперимент подтвердил, что кошки знают и понимают свои клички

Главным был вопрос, могут ли кошки отличить свою кличку от других кличек и слов.
Обновлено 07 апреля в 09:40
Политика

Помпео пригрозил Египту санкциями в случае покупки российских Су-35

Обновлено в 15:54
Культура

В России запустили новый телеканал «Победа»

Новый телеканал "Цифрового телесемейства" круглосуточно показывает новейшие российские фильмы и сериалы, классику советского военного кино, документальные программы о Великой Отечественной войне, а также новые циклы программ собственного производства, основанные на ранее неизвестных архивных документах и материалах.
Обновлено в 11:28
Хоккей

Премьер-министр Швеции не исключил появления шведского клуба в КХЛ

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин выразил надежду на появление в КХЛ клуба из Швеции.
Обновлено в 13:19
Общество

Росгвардия отреагировала на обращение к Путину ветеранов ОМОНа

В Росгвардии ответили на видеообращение в адрес президента России Владимира Путина, которое опубликовали в соцсетях бывшие сотрудники ведомства – они пожаловались, что при выходе на пенсию им не позволяют остаться вместе с семьями в служебных квартирах.
Обновлено в 04:21
Политика

Активист «Правого сектора» Пирожок задержан в столице

Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области, совместная операция, в ходе которой был задержан гражданин Украины Игорь Пирожок, проводилась 9 апреля сотрудниками МВД РФ и ФСБ РФ.
Обновлено в 10:45
Гаджеты

Xiaomi по распродаже за 12 часов продала 200 000 телевизоров

В Китае в честь ежегодного весеннего фестиваля, посвящённого 9-летию компании, Xiaomi снизила цены на свои телевизоры, а это позволило крупнейшему в КНР производителю за 12 часов на разных онлайн-магазинах реализовать в общей сложности 200 000 ед. телевизоров.
Обновлено в 13:04
Армия и оружие

Эксперт: Украина готовит провокацию российских военных

Юрий Кнутов, военный эксперт, рассказал о мерах, предпринятых Россией для защиты Крыма от кораблей Североатлантического альянса, сообщает DEITA.
Обновлено в 13:15
Авто

В России начали выдавать автомобильные номера нового образца

Обновлено в 15:25
Происшествия

Экс-мэра Владивостока приговорили к 15 годам строгого режима

Обновлено в 14:54
Наука

Ученые предупреждают о смертельной опасности шашлыка

Ученые со всего мира в преддверии наступления летнего сезона предупреждают любителей шашлыка о смертельной опасности этого, приготовленного на природе, блюда.
Обновлено в 03:44
Общество

В Москве умерла невестка Сергея Есенина

Алина Есенина была вдовой сына поэта Константина, который умер в 1986 году.
Обновлено в 11:57
Здоровье

Жителей Бруклина обязали привиться от кори из‐за эпидемии

Жители Бруклина обязаны привиться от кори в течение двух дней или заплатить штраф в тысячу долларов.
Обновлено в 15:24
Политика

В Кремле начались переговоры Путина и Эрдогана

Обновлено вчера в 07:03
Шоу-бизнес

Шнуров, Галкин и Киркоров исполнили песни Пугачевой в честь ее именин

Артисты эстрады в понедельник исполнили песни Аллы Пугачевой в Crocus City Hall в честь именин народной артистки СССР.
Обновлено вчера в 17:21
Политика

Одесский губернатор не подчинился указу Порошенко о своей отставке

Глава администрации Одесской Области Максим Степанов, отправленный в отставку президентом Украины, отказался покидать свой пост.
Обновлено вчера в 09:12
Происшествия

В сети появилось видео со сбитым пешеходом на улице Салова

Обновлено в 17:12
Политика

Венесуэла объявила о выходе из Организации американских государств

23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны.
Обновлено в 17:04
Армия и оружие

Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном

Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
Обновлено в 08:41
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Французский футболист, вратарь и капитан английского клуба «Тоттенхэм Хотспур» и национальной сборной Франции. Чемпион мира 2018 года. Провёл наибольшее среди вратарей количество матчей за сборную Франции.
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Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, выступающий на позиции нападающего за клуб английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» и сборную Аргентины. 5 июля 2003 года стал самым молодым игроком, дебютировавшим в чемпионате Аргентины в возрасте 15 лет и 35 дней, побив тем самым предыдущий рекорд, принадлежавший Диего Марадоне с 1976 года. На своей футболке во время матчей чаще всего использует прозвище Кун Агуэро.
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