Футбол
Льорис: «Отбитый пенальти добавил нам уверенности»Soccer.ru вчера в 17:11
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Уго Льорис: «VAR – часть футбола, нужно это принять. Пенальти еще больше зарядил нас»
Sports.ruвчера в 17:07
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 06:08, Ашберн
Политика
Россельхознадзор ввел запрет на ввоз яблок и груш из Белоруссии
Россельхознадзор принял решение запретить ввоз яблок и груш из Белоруссии в Россию. Об этом говорится в сообщении федеральной службы.
Обновлено в 05:41
Происшествия
Виновен: бывшему мэру Владивостока Игорю Пушкарёву огласили приговор
Как итог: Игоря Пушкарёва приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу в 500 миллионов рублей и лишению возможности занимать должности в ближайшие 10 лет.
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в умышленном причинении легкого вреда здоровью, привезли к зданию Пресненского районного суда Москвы с вещами.
Обновлено вчера в 06:05
Шоу-бизнес
Хилария Болдуин потеряла пятого ребенка
Желаю всем любви.InterMedia напоминает: о своей пятой беременности Хилария сообщила неделей ранее.
Обновлено в 05:33
Футбол
Отец Кварацхелии рассказал об адаптации Хвичи в «Локомотиве»
Бадри Кварацхелия, отец полузащитника "Локомотива" Хвичи Кварацхелии, в интервью "СЭ" рассказал об адаптации игрока в новом клубе.
Обновлено в 04:35
Политика
Глава «Вертолетов России» не исключил использование турецких деталей
"Вертолеты России" готовы использовать турецкие комплектующие для вертолетов российского производства, заявил гендиректор холдинга Андрей Богинский.
Обновлено в 05:41
Происшествия
В Воронеже задержали мужчину, нарочно сбившего курсанта МЧС
По данным следствия, 45-летний водитель Mercedes возле филиала пожарно-спасательной академии нарочно сбил 21-летнего курсанта.
Обновлено в 03:09
Происшествия
СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы
Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV госпитализирован в больницу в индийском Нью-Дели, у него диагностировали инфекцию органов грудной клетки, передает агентство Рейтер со ссылкой на личного секретаря Далай-ламы.
Обновлено вчера в 19:52
Шоу-бизнес
Виктория Боня удивила поклонников сменой имиджа
Накануне Виктория Боня опубликовала в сети Instagram видео из салона красоты, в котором показала результаты смены имиджа.
Обновлено в 05:46
Политика
ЦИК передал депутатский мандат Алферова Михаилу Берулаве
Передача вакантного мандата Алфёрова Берулаве осуществляется в связи с отказом зарегистрированного кандидата в депутаты, выдвинутого КПРФ, Петра Медведева от получения депутатского мандата, переданного ему постановлением ЦИК от 27 марта.
Обновлено в 05:29
Авто
Новый Bentley Flying Spur впервые показали на видео
Силовая линейка новинки будет представлена 6-литровым двигателем W12, который способен выдавать 635 л.с. и мотором V8 с объёмом 4 литра и мощностью 550 л.с. Также в силовом ряду будет и гибрид, взятый от модели Porsche Panamera 4 E-Hybrid, он способен «выжимать» 462 л.с. Напомним, что в России настоящее поколение Flying Spur продаётся по цене от 11 млн. 900 тыс. рублей.
Обновлено в 05:06
Общество
Блогер впервые подал иск о защите репутации
Опрошенные «Ведомостями» юристы говорят, что это первый известный им иск блогера о защите репутации.
Обновлено вчера в 18:43
Единоборства
Нурмагомедов объяснил, почему не приглашал Роналду в Дагестан
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заявил, что общается с футболистом «Ювентуса» Криштиану Роналду, однако никогда не задумывался о том, чтобы пригласить португальца в Дагестан.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Правительство поддержало идею ужесточить наказание за «пьяные» ДТП
Верховный суд и правительство поддержали идею ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 01:19
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова беспокоится о здоровье Романец
Обновлено в 04:07
Политика
Володин сделал замечание депутату Алимовой за мат в соцсетях
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сделал замечание депутату от КПРФ Ольге Алимовой за ненормативную лексику в социальных сетях, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 05:07
Политика
Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом
В 1981 году парламент Израиля принял закон об аннексии Голанских высот, однако во всем мире этого так никто и не признал.
Обновлено в 00:29
Политика
Вести (Украина): игра на страхе — плакатами «против Путина» пытаются напугать избирателя (Вести.ua)
С левой стороны плаката размещен профиль Петра Порошенко, с правой же, вместо его основного оппонента во втором туре выборов, Владимира Зеленского, авторы рекламы поместили профиль президента Российской Федерации Владимира Путина.
Обновлено вчера в 13:14
Происшествия
СК возбудил дело против литовских судей из-за приговора россиянам
По данным следствия, в марте указанные судьи по итогам рассмотрения уголовного дела о событиях января 1991 года в Вильнюсе вынесли заведомо неправосудный приговор в отношении ряда российских граждан.
Обновлено в 01:47
Общество
Россиянин отказался от пересадки головы
Программист из России Валерий Спиридонов, ранее согласившийся на операцию по пересадке головы, отказался от нее из-за жены и сына.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Взрыв прогремел в жилом доме в Екатеринбурге
Обновлено в 02:39
Общество
Мэрия Новосибирска согласовала проведение «Монстрации»
Обновлено в 02:14
Происшествия
СК назвал число погибших при пожарах в России за год
Отмечается, что наибольшее число пожаров с человеческими жертвами произошло в Московской области (219 погибших в результате 205 пожаров), в Свердловской области (202 пожара с 245 погибшими), а также в Пермском крае, где в результате 199 пожаров погибли 238 человек.
Обновлено в 02:33
Происшествия
Россиянин отказался доносить и попал под суд
32-летнему россиянину предъявлено обвинение по статье 205.6 УК РФ («Несообщение о преступлении»).
Обновлено в 05:21
Политика
Украина расширила торговые санкции против России
В конце 2018 года украинское правительство запретило ввоз из России ряда товаров, в частности, кукурузного крахмала, глюкозы и сиропа из неё, мальтодекстрина.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Чайка заявил о «безобразии» с пытками в половине регионов
Генпрокуратура во время проверок выявила нарушения при применении силы и спецсредств к заключенным в половине регионов России, сообщил во время выступления в Совете Федерации генпрокурор Юрий Чайка, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 04:49
Происшествия
В Саратовской области многодетная мать угрожала убить директора школы
Многодетная жительница города Вольска Саратовской области подозревается в том, что будучи пьяной, заперла дома и угрожала расправой директору школы, заведующей и воспитателю детсада, которые пришли ее предупредить о возможном изъятии детей из-за игнорирования родительских обязанностей, сообщило в среду областное СУСК РФ.
Обновлено в 04:31
Политика
Зеленский задумал исключить Медведчука из группы по Донбассу
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае победы на выборах исключит из переговорного процесса по обмену пленными в Донбассе председателя политического совета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука как посредника между Киевом и Москвой.
Обновлено в 04:38
Технологии
Walmart Inc. расширяет использование роботов
По меньшей мере в 300 магазинах Walmart в текущем году появятся машины, которые будут сканировать полки с товаром для выявления нехватки конкретных наименований.
Обновлено вчера в 05:36
Энергетика
Динамика роста нефтяных котировок сохранятся
«Базовый сценарий роста нефтяных котировок по-прежнему сохранятся из-за санкций США в отношении экспортеров нефти Ирана и Венесуэлы, а также из-за сокращения поставок со стороны ОПЕК и некоторых несвязанных производителей, включая Россию», — отметил эксперт.
Обновлено в 05:46