Футбол

Льорис: «Отбитый пенальти добавил нам уверенности»Soccer.ru вчера в 17:11

Повезло, что остались в игре, это придало нам дополнительной уверенности.
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Юго Ллорис: «Это победа нашего тренера»

Спорт-Экспресс01:38

Уго Льорис: «VAR – часть футбола, нужно это принять. Пенальти еще больше зарядил нас»

Sports.ruвчера в 17:07

Льорис: VAR – часть игры, мы должны это принять

Чемпионатвчера в 19:15

Льорис: «Отбитый пенальти добавил нам уверенности»

Soccer.ruвчера в 17:11

Льорис: «Нужно принять этот пенальти, это часть футбола»

Sport24.ruвчера в 17:08

Льорис: «Ужасно, что Кейн получил травму. Но мы смогли продержаться»

Бомбардир.рувчера в 18:46

Льорис: «Жаль, что Кейн получил травму, но мы смогли продержаться»

Евро-футбол.ру01:29
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Политика

Россельхознадзор ввел запрет на ввоз яблок и груш из Белоруссии

Россельхознадзор принял решение запретить ввоз яблок и груш из Белоруссии в Россию. Об этом говорится в сообщении федеральной службы.
Обновлено в 05:41
Происшествия

Виновен: бывшему мэру Владивостока Игорю Пушкарёву огласили приговор

Как итог: Игоря Пушкарёва приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу в 500 миллионов рублей и лишению возможности занимать должности в ближайшие 10 лет.
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия

Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в умышленном причинении легкого вреда здоровью, привезли к зданию Пресненского районного суда Москвы с вещами.
Обновлено вчера в 06:05
Шоу-бизнес

Хилария Болдуин потеряла пятого ребенка

Желаю всем любви.InterMedia напоминает: о своей пятой беременности Хилария сообщила неделей ранее.
Обновлено в 05:33
Футбол

Отец Кварацхелии рассказал об адаптации Хвичи в «Локомотиве»

Бадри Кварацхелия, отец полузащитника "Локомотива" Хвичи Кварацхелии, в интервью "СЭ" рассказал об адаптации игрока в новом клубе.
Обновлено в 04:35
Политика

Глава «Вертолетов России» не исключил использование турецких деталей

"Вертолеты России" готовы использовать турецкие комплектующие для вертолетов российского производства, заявил гендиректор холдинга Андрей Богинский.
Обновлено в 05:41
Происшествия

В Воронеже задержали мужчину, нарочно сбившего курсанта МЧС

По данным следствия, 45-летний водитель Mercedes возле филиала пожарно-спасательной академии нарочно сбил 21-летнего курсанта.
Обновлено в 03:09
Происшествия

СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы

Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV госпитализирован в больницу в индийском Нью-Дели, у него диагностировали инфекцию органов грудной клетки, передает агентство Рейтер со ссылкой на личного секретаря Далай-ламы.
Обновлено вчера в 19:52
Шоу-бизнес

Виктория Боня удивила поклонников сменой имиджа

Накануне Виктория Боня опубликовала в сети Instagram видео из салона красоты, в котором показала результаты смены имиджа.
Обновлено в 05:46
Политика

ЦИК передал депутатский мандат Алферова Михаилу Берулаве

Передача вакантного мандата Алфёрова Берулаве осуществляется в связи с отказом зарегистрированного кандидата в депутаты, выдвинутого КПРФ, Петра Медведева от получения депутатского мандата, переданного ему постановлением ЦИК от 27 марта.
Обновлено в 05:29
Авто

Новый Bentley Flying Spur впервые показали на видео

Силовая линейка новинки будет представлена 6-литровым двигателем W12, который способен выдавать 635 л.с. и мотором V8 с объёмом 4 литра и мощностью 550 л.с. Также в силовом ряду будет и гибрид, взятый от модели Porsche Panamera 4 E-Hybrid, он способен «выжимать» 462 л.с. Напомним, что в России настоящее поколение Flying Spur продаётся по цене от 11 млн. 900 тыс. рублей.
Обновлено в 05:06
Общество

Блогер впервые подал иск о защите репутации

Опрошенные «Ведомостями» юристы говорят, что это первый известный им иск блогера о защите репутации.
Обновлено вчера в 18:43
Единоборства

Нурмагомедов объяснил, почему не приглашал Роналду в Дагестан

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заявил, что общается с футболистом «Ювентуса» Криштиану Роналду, однако никогда не задумывался о том, чтобы пригласить португальца в Дагестан.
Обновлено в 05:12
Происшествия

Правительство поддержало идею ужесточить наказание за «пьяные» ДТП

Верховный суд и правительство поддержали идею ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 01:19
Шоу-бизнес

Евгения Феофилактова беспокоится о здоровье Романец

Обновлено в 04:07
Политика

Володин сделал замечание депутату Алимовой за мат в соцсетях

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сделал замечание депутату от КПРФ Ольге Алимовой за ненормативную лексику в социальных сетях, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 05:07
Политика

Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом

В 1981 году парламент Израиля принял закон об аннексии Голанских высот, однако во всем мире этого так никто и не признал.
Обновлено в 00:29
Политика

Вести (Украина): игра на страхе — плакатами «против Путина» пытаются напугать избирателя (Вести.ua)

С левой стороны плаката размещен профиль Петра Порошенко, с правой же, вместо его основного оппонента во втором туре выборов, Владимира Зеленского, авторы рекламы поместили профиль президента Российской Федерации Владимира Путина.
Обновлено вчера в 13:14
Происшествия

СК возбудил дело против литовских судей из-за приговора россиянам

По данным следствия, в марте указанные судьи по итогам рассмотрения уголовного дела о событиях января 1991 года в Вильнюсе вынесли заведомо неправосудный приговор в отношении ряда российских граждан.
Обновлено в 01:47
Общество

Россиянин отказался от пересадки головы

Программист из России Валерий Спиридонов, ранее согласившийся на операцию по пересадке головы, отказался от нее из-за жены и сына.
Обновлено в 02:13
Происшествия

Взрыв прогремел в жилом доме в Екатеринбурге

Обновлено в 02:39
Общество

Мэрия Новосибирска согласовала проведение «Монстрации»

Обновлено в 02:14
Происшествия

СК назвал число погибших при пожарах в России за год

Отмечается, что наибольшее число пожаров с человеческими жертвами произошло в Московской области (219 погибших в результате 205 пожаров), в Свердловской области (202 пожара с 245 погибшими), а также в Пермском крае, где в результате 199 пожаров погибли 238 человек.
Обновлено в 02:33
Происшествия

Россиянин отказался доносить и попал под суд

32-летнему россиянину предъявлено обвинение по статье 205.6 УК РФ («Несообщение о преступлении»).
Обновлено в 05:21
Политика

Украина расширила торговые санкции против России

В конце 2018 года украинское правительство запретило ввоз из России ряда товаров, в частности, кукурузного крахмала, глюкозы и сиропа из неё, мальтодекстрина.
Обновлено в 05:26
Происшествия

Чайка заявил о «безобразии» с пытками в половине регионов

Генпрокуратура во время проверок выявила нарушения при применении силы и спецсредств к заключенным в половине регионов России, сообщил во время выступления в Совете Федерации генпрокурор Юрий Чайка, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 04:49
Происшествия

В Саратовской области многодетная мать угрожала убить директора школы

Многодетная жительница города Вольска Саратовской области подозревается в том, что будучи пьяной, заперла дома и угрожала расправой директору школы, заведующей и воспитателю детсада, которые пришли ее предупредить о возможном изъятии детей из-за игнорирования родительских обязанностей, сообщило в среду областное СУСК РФ.
Обновлено в 04:31
Политика

Зеленский задумал исключить Медведчука из группы по Донбассу

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае победы на выборах исключит из переговорного процесса по обмену пленными в Донбассе председателя политического совета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука как посредника между Киевом и Москвой.
Обновлено в 04:38
Технологии

Walmart Inc. расширяет использование роботов

По меньшей мере в 300 магазинах Walmart в текущем году появятся машины, которые будут сканировать полки с товаром для выявления нехватки конкретных наименований.
Обновлено вчера в 05:36
Энергетика

Динамика роста нефтяных котировок сохранятся

«Базовый сценарий роста нефтяных котировок по-прежнему сохранятся из-за санкций США в отношении экспортеров нефти Ирана и Венесуэлы, а также из-за сокращения поставок со стороны ОПЕК и некоторых несвязанных производителей, включая Россию», — отметил эксперт.
Обновлено в 05:46
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Французский футболист, вратарь и капитан английского клуба «Тоттенхэм Хотспур» и национальной сборной Франции. Чемпион мира 2018 года. Провёл наибольшее среди вратарей количество матчей за сборную Франции.
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Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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