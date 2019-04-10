Футбол

Льорис: «Отбитый пенальти добавил нам уверенности»Soccer.ru 17:11

Повезло, что остались в игре, это придало нам дополнительной уверенности.
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Сиссоко: «Льорис – невероятный вратарь, нам с ним очень повезло»

Soccer.ru20:03

Льорис: VAR – часть игры, мы должны это принять

Чемпионат19:15

Льорис: «Ужасно, что Кейн получил травму. Но мы смогли продержаться»

Бомбардир.ру18:46

Льорис: «Нужно принять этот пенальти, это часть футбола»

Sport24.ru17:08

Хосеп Гвардьола: «В следующий раз Агуэро забьет пенальти»

Спорт-Экспресс17:53

Льорис парировал все пенальти в 2019 году

Евро-футбол.ру15:39

Уго Льорис: «VAR – часть футбола, нужно это принять. Пенальти еще больше зарядил нас»

Sports.ru17:07
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Шоу-бизнес

Сергей Баталов рассказал, почему не смог познакомиться с родным отцом

Сергей Баталов в "Судьбе человека" рассказал, что только в 17 лет узнал о том, что его растит не родной отец.
Обновлено в 07:16
Космос

Российская космическая станция отправится искать следы жизни на Луне

Российская космическая станция «Луна-Грунт» («Луна-28») будет искать в грунте естественного спутника Земли следы воды и жизни, говорится в документах Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН).
Обновлено в 19:08
Экономика

Генпрокуратура назвала сумму ущерба от коррупции в России

Ущерб государства от выявленных преступлений коррупционной направленности в 2018 году составил 65,7 миллиарда рублей.
Обновлено в 02:19
Происшествия

Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии

Тверской суд Москвы приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии за коррупционные преступления.
Обновлено в 14:47
Хоккей

НХЛ продлила дисквалификацию Войнова

Обновлено в 14:20
Политика

Путин назвал «бандитом» поправившего его переводчика

Как отмечается, в беседе со шведским премьером Путин назвал бизнесменов страны друзьями России, однако переводчик заменил это слово на более нейтральное.
Обновлено в 14:29
Авто

Toyota опубликовала тизер нового поколения Highlander

Новость о дебюте модели Toyota Highlander четвертого поколения сообщила пресс-служба японской компании, сопроводив анонс оригинальным тизером.
Обновлено в 18:20
Единоборства

Мурзаканов получил двухлетнюю дисквалификацию из-за допинга

Обновлено вчера в 14:59
Хоккей

ЦСКА обыграл СКА и вышел в финал Кубка Гагарина

Обновлено в 14:44
Общество

Иностранцы полюбили Киркорова за поход в «Макдоналдс»

Обновлено в 12:14
Шоу-бизнес

Страшное видео ссоры Антона Гусева с пьяной Романец попало в Интернет

Обновлено в 02:23
Энергетика

Украина начала закачку газа в ПХГ

«Украина завершает отопительный сезон и 5 апреля начала закачку газа в ПХГ», — написал он в Facebook.
Обновлено в 05:17
Общество

Участника акции у приемной «Единой России» отправили на трудотерапию

Суд в Петербурге отправил активиста Феликса Петрова на обязательные работы за акцию у общественной приемной «Единой России».
Обновлено в 16:23
Происшествия

Криминального авторитета Таро снова арестовали

Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как Таро, арестовали сразу же после освобождения из тюрьмы в Оренбургской области.
Обновлено в 07:46
Происшествия

Вооруженные налетчики украли €10 млн из самолета в аэропорту Тираны

В министерстве внутренних дел Албании сообщили, что грабители украли из самолета в общей сложности €10 млн.
Обновлено в 18:00
Происшествия

Boeing не продала в марте ни одного самолета типа 737, пишут СМИ

Обновлено в 18:37
Политика

Помпео назвал совершенно разными ситуации с Голанами и Крымом

Американский госсекретарь Майк Помпео призвал не сравнивать ситуацию с признанием суверенитета Израиля над Голанскими высотами и воссоединением Крыма с Россией.
Обновлено в 18:23
Политика

Венесуэла объявила о выходе из Организации американских государств

Правительство Венесуэлы покидает Организацию американских государств (ОАГ) после решения постоянного совета ОАГ признать представителя лидера оппозиции Хуана Гуаидо.
Обновлено в 17:04
Наука

Ученые создают машину для квантовой суперпозиции возможного будущего

Обновлено в 03:14
Армия и оружие

В США заявили о необходимости участвовать в договоре СНВ-3 с Россией

США должны участвовать в договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) со своими противниками, включая Россию, заявил глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен на полях симпозиума по космосу в Колорадо-Спрингс.
Обновлено в 16:02
Общество

Глава области дал распоряжение муниципалитетам в течение недели навести порядок в сфере обращения с ТКО

Итоги работы регоператоров и муниципалитетов после перехода на новую систему по обращению с ТКО представили на заседании Правительства области.
Обновлено в 13:53
Политика

Захарова высказалась о билбордах Порошенко с Путиным

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова вспомнила британского специалиста по PR Сэма Блэка, комментируя агитационные билборды президента Украины Петра Порошенко, на которых он изображен вместе с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 20:29
Политика

Меркель не встретила Мэй в Берлине

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не встретила премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, прилетевшую в Берлин на переговоры по Brexit.
Обновлено в 13:14
Армия и оружие

В Тихом океане найдены обломки пропавшего F-35А

Обновлено в 19:30
Общество

В Москве запустят салют в честь 75-летия освобождения Одессы

Обновлено в 17:44
Происшествия

СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы

Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV госпитализирован в больницу в индийском Нью-Дели, у него диагностировали инфекцию органов грудной клетки, передает агентство Рейтер со ссылкой на личного секретаря Далай-ламы.
Обновлено в 19:52
Политика

Путин ответил цитатой из Ильфа и Петрова на вопрос о визите в США

Президент России Владимир Путин ответил цитатой из романа советских сатириков Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой теленок» на вопрос о том, когда он приедет в Соединенные Штаты.
Обновлено в 13:13
Футбол

Свидетель по делу Кокорина и Мамаева: «Пак был агрессивен»

Обновлено в 17:18
Политика

ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок

В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
Обновлено в 06:45
Здоровье

Энергетикам оставили свободу оборота

Глава Минздрава Вероника Скворцова в марте попросила вице-премьера Дмитрия Козака отложить рассмотрение вопроса о регулировании оборота безалкогольных энергетических напитков как минимум до декабря 2019 года.
Обновлено в 19:39
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Юго Льорис
Французский футболист
Французский футболист, вратарь и капитан английского клуба «Тоттенхэм Хотспур» и национальной сборной Франции. Чемпион мира 2018 года. Провёл наибольшее среди вратарей количество матчей за сборную Франции.
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Серхио Агуэро
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, выступающий на позиции нападающего за клуб английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» и сборную Аргентины. 5 июля 2003 года стал самым молодым игроком, дебютировавшим в чемпионате Аргентины в возрасте 15 лет и 35 дней, побив тем самым предыдущий рекорд, принадлежавший Диего Марадоне с 1976 года. На своей футболке во время матчей чаще всего использует прозвище Кун Агуэро.
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