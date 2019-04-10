Футбол

Льорис: «Отбитый пенальти добавил нам уверенности»Soccer.ru 17:11

Повезло, что остались в игре, это придало нам дополнительной уверенности.
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Льорис: «Нужно принять этот пенальти, это часть футбола»

Sport24.ru17:08

Льорис: «Отбитый пенальти добавил нам уверенности»

Soccer.ru17:11

Хосеп Гвардьола: «В следующий раз Агуэро забьет пенальти»

Спорт-Экспресс17:53

Льорис: VAR – часть игры, мы должны это принять

Чемпионат19:15

«Тоттенхэм» обыграл «Сити»! Льорис вытащил пенальти, болельщик выбежал мстить после травмы Кейна. Все моменты

Матч ТВ14:47

Льорис: «Ужасно, что Кейн получил травму. Но мы смогли продержаться»

Бомбардир.ру18:46

Уго Льорис: «VAR – часть футбола, нужно это принять. Пенальти еще больше зарядил нас»

Sports.ru17:07
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Шоу-бизнес

Страшное видео ссоры Антона Гусева с пьяной Романец попало в Интернет

Обновлено в 02:23
Происшествия

Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии

Тверской суд Москвы приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии за коррупционные преступления.
Обновлено в 14:47
Общество

В России впервые признали дискриминацию трансгендера

Суд в Петербурге признал незаконным увольнение трансгендерной женщины Анастасии Васильевой, которая до операции работала печатником.
Обновлено в 11:54
Армия и оружие

Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном

Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес

Сергей Баталов рассказал, почему не смог познакомиться с родным отцом

Сергей Баталов в "Судьбе человека" рассказал, что только в 17 лет узнал о том, что его растит не родной отец.
Обновлено в 07:16
Хоккей

НХЛ продлила дисквалификацию Войнова

Обновлено в 14:20
Политика

Генпрокурор США может обнародовать доклад Мюллера в течение недели

Генеральный прокурор Уильям Барр заявил, что планирует обнародовать доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в течение недели.
Обновлено в 12:46
Политика

Помпео назвал совершенно разными ситуации с Голанами и Крымом

Американский госсекретарь Майк Помпео призвал не сравнивать ситуацию с признанием суверенитета Израиля над Голанскими высотами и воссоединением Крыма с Россией.
Обновлено в 18:23
Происшествия

СК возбудил дело после наезда Mercedes на курсанта МЧС в Воронеже

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении водителя Mercedes, сбившего в Воронеже курсанта МЧС.
Обновлено в 18:38
Армия и оружие

Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм

Министр обороны Сергей Шойгу осудил «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.
Обновлено в 19:26
Политика

ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок

В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
Обновлено в 06:45
Политика

Противник Нетаньяху объявил себя будущим премьер-министром Израиля

Лидер оппозиционного блока "Кахоль-Лаван" Бенни Ганц не стал дожидаться результатов парламентских выборов в Израиле: выступил с победной речью и назвал себя будущим премьер-министром страны.
Обновлено в 18:22
Политика

Роскосмос намерен участвовать в лунной коалиции только на равных с США

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции "Комсомольская правда" назвал рабочие отношения между госкорпорацией и NASA великолепными.
Обновлено в 17:32
Происшествия

Суд изъял имущество Александра Шестуна на 10 млрд рублей

Обновлено вчера в 08:24
Происшествия

В сети появилось видео со сбитым пешеходом на улице Салова

Обновлено в 17:12
Кино

Выбрана актриса на роль молодой принцессы Дианы в сериале «Корона»

К актерскому составу популярного сериала Netflix «Корона» присоединилась Эмма Корин. Актрисе досталась роль молодой принцессы Дианы.
Обновлено в 15:16
Авто

Toyota опубликовала тизер нового поколения Highlander

Новость о дебюте модели Toyota Highlander четвертого поколения сообщила пресс-служба японской компании, сопроводив анонс оригинальным тизером.
Обновлено в 18:20
Политика

Венесуэла объявила о выходе из Организации американских государств

23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны.
Обновлено в 17:04
Происшествия

Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в умышленном причинении легкого вреда здоровью, привезли к зданию Пресненского районного суда Москвы с вещами.
Обновлено в 06:05
Политика

Захарова отреагировала на появление билбордов с Путиным и Порошенко

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала появившиеся на Украине предвыборные плакаты с украинским лидером Петром Порошенко и российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 19:06
Политика

Путин пригласил бизнесменов из Швеции на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин пригласил бизнесменов из Швеции на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который пройдет в этом году 6-8 июня.
Обновлено в 11:56
Футбол

Ливерпуль — Порту 2:0

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" на своем поле обыграл "Порту" со счетом 2:0. Оба мяча английская команда забила в первом тайме усилиями Наби Кейта и Роберту Фирмину.
Обновлено в 16:52
Происшествия

В Индии госпитализировали Далай-ламу

Во вторник, 9 апреля, тибетского духовного лидера Далай-ламу госпитализировали в частную больницу в Нью-Дели с инфекцией грудной клетки.
Обновлено в 18:46
Шоу-бизнес

Елена Кондулайнен отпраздновала день рождения фотосессией в бикини

Елена Кондулайнен отпраздновала день рождения фотосессией в бикини Актриса доказала, что по-прежнему находится в прекрасной форме.
Обновлено в 09:38
Шоу-бизнес

Саша Савельева показала первое фото новорожденного сына

Ранее с рождением малыша Савельеву и Сафонова уже поздравили актрисы Мария Кожевникова и Анна Снаткина.
Обновлено в 12:11
Кино

Гора из «Игры престолов» вновь стал самым сильным в Европе

Звезда сериала "Игра престолов" Хафтор Юлиус Бьернсон вновь признан самым сильным человеком Европы.
Обновлено в 16:07
Политика

Министр финансов США заявил, что не вел бизнеса с Россией

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил на слушаниях в конгрессе, что не вел бизнеса с Россией и не обсуждал с российскими бизнесменами санкции.
Обновлено в 16:52
Технологии

Google запустил в Австралии сервис доставки дронами, опередив Amazon

В Австралии заработал сервис по доставке товаров дронами.
Обновлено в 17:42
Шоу-бизнес

Звезда «Игры престолов» показала фото после инсульта

Известная актриса, звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк опубликовала фотографии, которые были сделаны в 2011 году – тогда она перенесла тяжелую форму инсульта и проходила восстановление.
Обновлено в 18:33
Политика

Президент Исландии заговорил на русском

Президент Исландии Гвюдни Иоуханнессон на пленарном заседании в рамках V Международного Арктического форума в Санкт-Петербурге выступил с речью на русском языке, передает RT.
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Французский футболист
Французский футболист, вратарь и капитан английского клуба «Тоттенхэм Хотспур» и национальной сборной Франции. Чемпион мира 2018 года. Провёл наибольшее среди вратарей количество матчей за сборную Франции.
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Серхио Агуэро
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, выступающий на позиции нападающего за клуб английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» и сборную Аргентины. 5 июля 2003 года стал самым молодым игроком, дебютировавшим в чемпионате Аргентины в возрасте 15 лет и 35 дней, побив тем самым предыдущий рекорд, принадлежавший Диего Марадоне с 1976 года. На своей футболке во время матчей чаще всего использует прозвище Кун Агуэро.
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