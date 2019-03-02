Футбол

«Тоттенхэм» и «Арсенал» сыграли вничьюLiveSport.ru 09:25

Тоттенхэм — Арсенал
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Уэмбли»
16′
Аарон Рэмзи
46′
Маттео Гендузи
Лукас Торрейра
56′
Александр Ляказетт
Пьер-Эмерик Обамеянг
58′
Генрих Мхитарян
Виктор Ваньяма
Эрик Ламела
59′
Эрик Ламела
63′
Дэнни Роуз
69′
72′
Аарон Рэмзи
Месут Озил
74′
Гранит Джака
Харри Кейн
74′
Сон Хын Мин
Фернандо Льоренте
79′
Фернандо Льоренте
84′
90′+5′
Лукас Торрейра
«Тоттенхэм» с 61 очком занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Арсенал» с 57 баллами располагается на 4-й строчке. В следующем матче чемпионата Англии 10 марта «Арсенал» сыграет против «Манчестер Юнайтед», а соперником «Тоттенхэма» 9 марта станет «Саутгемптон».
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