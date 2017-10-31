Футбол
Льоренте может стать игроком «Манчестер Юнайтед»Матч ТВ 02:19
«Манчестер Юнайтед» заинтересован в услугах испанского нападающего Фернандо Льоренте. В прошлом сезоне 34-летний форвард выступал в составе «Тоттенхэма» и покинул лондонский клуб в июне по истечению срока контракта.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 02:50, Вашингтон
Политика
Зеленский призвал провести встречу в нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата - президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелу Меркель – в ближайшее время провести очередную встречу.
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Реш: имена ответственных за катастрофу MH17 известны и будут обнародованы
Имена ответственных за катастрофу малайзийского Boeing в небе над Донбассом известны и будут обнародованы, несмотря на нежелание международного следствия во главе с прокуратурой Нидерландов предавать огласке множество важных обстоятельств, рассказал РИА Новости частный детектив из Германии Йозеф Реш, который вел расследование этого дела по заказу неизвестного лица.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Ингушетии ликвидировали боевика
В селении Вознесенское в Малгобекском районе Ингушетии в ходе перестрелки ликвидировали боевика, сообщил Национальный антитеррористический комитет.
Обновлено в 02:38
Транспорт
Из-за ремонта моста в Екатеринбурге закроют проезд по Селькоровской
Из-за работ проезд по Селькоровской под мостом закроют.
Обновлено в 01:40
Армия и оружие
Путин прокомментировал выход США из ДРСМД
Президент России Владимир Путин прокомментировал выход Соединенных Штатов Америки из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено 05 августа в 09:08
Общество
Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия
Женщина и двое детей погибли в ДТП с грузовиком под Саратовом
Женщина и двое детей получили несовместимые с жизнью травмы. Еще одного ребенка и мужчину доставили в больницу.
Обновлено в 01:38
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день
Самые богатые люди на Земле потеряли больше сотни миллиардов долларов из-за падения на финансовых рынках, пишет Bloomberg.
Обновлено вчера в 09:40
Путешествия
Стало известно, какая нация чаще всего путешествует
Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) рассказала, представители какой нации чаще всего путешествуют.
Обновлено вчера в 21:31
Политика
На Украине потребовали смены мирового порядка
Глобальному сообществу необходимо построить новый миропорядок, чтобы выйти из кризиса, заявил заместитель министра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:09
Политика
Российский флаг в испанском отеле вызвал истерику туристов с Украины
Обновлено 05 августа в 15:11
Политика
В Токио не приняли протест России по вопросу Южных Курил
В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.
Обновлено в 02:36
Здоровье
Названы регионы России с выросшей заболеваемостью ВИЧ
РБК пришел к выводу, что только в 28 из 85 российских регионов заболеваемость ВИЧ за пять лет снизилась более чем на два процента.
Обновлено в 02:42
Транспорт
В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер
В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
Обновлено в 01:15
Здоровье
Любимую диету знаменитостей признали опасной для здоровья
Любимая многими знаменитостями кето-диета, при которой в пищу употребляются блюда с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов, может привести к исключению из рациона наиболее полезных продуктов.
Обновлено в 00:53
Общество
Треть москвичей положительно отнеслись к акциям протеста
Левада-центр по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО, возглавляет экс-начальник кремлевского управления по внутренней политике Константин Костин) провел опрос москвичей, в ходе которого выяснил в том числе отношение жителей к протестным акциям и кампании по выборам депутатов Мосгордумы.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
Задержан вероятный убийца Михаила Круга
Обновлено вчера в 16:22
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко впервые показала лицо 8-месячного сына Миши
В начале декабря 2018-го у Регины Тодоренко и Влада Топалова родился сын.
Обновлено вчера в 12:19
Экономика
«Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана
Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.
Обновлено вчера в 20:42
Экономика
Бухгалтеров обяжут проверить НДФЛ за весь год
Чтобы определить, требуется ли доплатить НДФЛ, бухгалтеру необходимо пересчитать НДЛФ с начала года.
Обновлено в 02:26
Общество
Россияне назвали главными семейными нуждами питание, одежду и жилье
Аналогичный опрос "Левада-Центр" проводил в декабре 2017 года, иерархия основных семейных нужд за два года существенно не изменилась.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия
В результате взрыва в Кабуле ранены 95 человек
В результате взрыва в Кабуле ранения получили 95 человек. Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на данные медиков.
Обновлено в 02:22
Политика
Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
Обновлено вчера в 17:24
Политика
В США заявили, что будут использовать все методы для свержения Мадуро
США будут использовать все методы, чтобы положить конец правлению президента Николаса Мадуро в Венесуэле, заявили в Белом доме.
Обновлено вчера в 10:44
Армия и оружие
Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки
Обновлено вчера в 18:26
Экономика
Объем серых зарплат в России превысил 13 трлн рублей
В России в прошлом году объем серых зарплат достиг 13 трлн рублей.
Обновлено вчера в 19:33
Политика
В «Слуге народа» определились с кандидатами на пост премьера Украины
Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" предлагает четырех кандидатов на пост главы нового правительства страны.
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия
В Магнитогорске произошел взрыв автомобиля
Обновлено в 02:28
Футбол
«Для себя я самый большой критик и судья». Валерию Газзаеву — 65 лет
Единственный российский тренер — обладатель Кубка УЕФА Валерий Газзаев 7 августа отмечает 65-летний юбилей.
Обновлено в 01:15