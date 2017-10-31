Футбол

Льоренте может стать игроком «Манчестер Юнайтед»Матч ТВ 02:19

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в услугах испанского нападающего Фернандо Льоренте. В прошлом сезоне 34-летний форвард выступал в составе «Тоттенхэма» и покинул лондонский клуб в июне по истечению срока контракта.
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Льоренте может заменить Лукаку в «Манчестер Юнайтед»

Sport24.ruвчера в 18:32

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Газета.Ruвчера в 20:01

Ф. Льоренте может стать игроком «Манчестер Юнайтед»

Чемпионатвчера в 17:39
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В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
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Роскачество заявило, что больше половины видов готовых сухих завтраков являются вредными.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что утром 7 августа провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным в связи с гибелью украинских военных в Донбассе.
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Турция начала приемку поставленной в июле партии С-400

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Испанский футболист, нападающий. Выступал за сборную Испании - чемпион мира 2010 года и чемпион Европы 2012 года.
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Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Тоттенема, района на севере Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1882 году. Прозвище клуба - «шпоры». Выступает на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».
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