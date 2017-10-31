Футбол
Льоренте может стать игроком «Манчестер Юнайтед»Матч ТВ 02:19
«Манчестер Юнайтед» заинтересован в услугах испанского нападающего Фернандо Льоренте. В прошлом сезоне 34-летний форвард выступал в составе «Тоттенхэма» и покинул лондонский клуб в июне по истечению срока контракта.
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Общество
Москвичей предупредили о погодном коллапсе
Обновлено в 07:25
Политика
Глава ЦИК заявила об устаревшем механизме сбора подписей за кандидатов
Механизм сбора подписей в поддержку кандидатов на выборах устарел и нуждается в изменениях, заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в ходе заседания ЦИК.
Обновлено в 08:36
Экономика
Россиян обяжут подтверждать происхождение денег свыше $100 тыс. на границах ЕАЭС
Напомним, по общему правилу россияне могут свободно вывозить иностранную валюту, если ее стоимость не превышает $10 тыс. по курсу Центробанка.
Обновлено в 08:07
Происшествия
Два человека погибли в результате взрыва в Кабуле
По меньшей мере два человека погибли и семь получили ранения в результате взрыва в столице Афганистана.
Обновлено вчера в 08:41
Общество
Четверть детей в России живут за чертой бедности
В России более четверти детей в возрасте до 18 лет живут за чертой бедности, следует из данных Росстата, на которые обратил внимание принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Убийцу адвоката Вавилиной приговорили к 19 годам колонии
Обновлено в 07:32
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Политика
ЦИК отказала Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму
Обновлено в 07:02
Общество
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено вчера в 11:35
Общество
Роскачество рассказало о вреде готовых сухих завтраков
Роскачество заявило, что больше половины видов готовых сухих завтраков являются вредными.
Обновлено в 08:07
Общество
Студенты РГГУ выступили против отчислений за митинги
Ранее ректор пообещал провести оппозиционные чистки в вузе Учащиеся, аспиранты и выпускники Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) выступили против отчисления студентов, привлеченных к ответственности за участие в несанкционированных акциях.
Обновлено в 05:56
Политика
Зеленский позвонил Путину из-за ситуации в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что утром 7 августа провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным в связи с гибелью украинских военных в Донбассе.
Обновлено в 04:51
Авто
Новый Hyundai Sonata для России не порадует выбором моторов
Компания Hyundai получила ОТТС на Sonata новой генерации в спецификации для рынка РФ. Старт продаж новинки намечен на ближайшее время.
Обновлено в 03:59
Футбол
«Динамо» может приобрести нападающего «Генка» Саматту
Московское «Динамо» проявляет интерес к форварду «Генка» Мбване Саматте.
Обновлено в 08:38
Происшествия
На Алтае в результате камнепада погибла туристка
Следователи по Республике Алтай выясняют обстоятельства гибели туристки из Екатеринбурга, получившей смертельные травмы во время камнепада у озера Дяраш-Кел, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Обновлено в 07:41
Политика
Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением Скрипалей
Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Обновлено в 07:34
Политика
Порошенко в ночь на среду вернулся на Украину
Обновлено в 00:49
Происшествия
Три суда Москвы получили анонимные сообщения с угрозами взрыва
Тверской и Мещанский районные суды Москвы проводят эвакуацию в связи с полученными анонимными сообщениями с угрозами взрыва.
Обновлено в 07:51
Кино
Моника Левински спродюсирует сериал об импичменте Биллу Клинтону
Обновлено в 08:37
Политика
Канадская журналистка намерена посетить Донбасс
Канадская журналистка Ева Барлетт, известная публикациями по Сирии и Палестине, заявила, что посетит Донбасс.
Обновлено в 05:26
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет беспилотника «Охотник»
Министерство обороны России опубликовало на своем канале в YouTube в среду, 7 августа, первый полет нового российского тяжелого беспилотника «Охотник».
Обновлено в 08:26
Происшествия
В Копенгагене у здания налоговой инспекции прогремел взрыв
В Копенгагене (Дания) у входа в здание налоговой инспекции сработало мощное взрывное устройство.
Обновлено в 04:23
Общество
Комбинат питания «Кремлевский» подал в суд на Киркорова
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск от комбината питания к Киркорову о взыскании 81889 руб. Он будет рассмотрен в упрощенном порядке без вызова сторон и судебного заседания.
Обновлено в 06:34
Кино
Disney переснимет «Один дома» и «Ночь в музее»
Обновлено в 05:40
Происшествия
На тюменской ферме тысяча свиней погибла от удара током
В небольшом селе Сединкино на юго-востоке Тюменской области погибло около тысячи свиней.
Обновлено в 08:12
Здоровье
Минздрав нашел больше всего ВИЧ-инфицированных в Сибири и на Урале
Половина из новых ВИЧ-инфицированных, выявленных в 2018 году, проживают в 15 регионах Сибири и Урала, пишет РБК со ссылкой на данные министерства здравоохранения РФ.
Обновлено в 04:29
Армия и оружие
Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки
По утверждению разведки ДНР, подразделения ВСУ приведены в высшую степень боевой готовности и готовятся к выдвижению на передовые позиции на Мариупольском направлении.
Обновлено вчера в 18:26
Армия и оружие
Турция начала приемку поставленной в июле партии С-400
Обновлено в 01:58