Футбол
Лоран Блан отказался возглавить «Зенит»Sport24.ru 14:00
Французский тренер Лоран Блан отказался возглавить «Зенит». Об этом сообщает France Football. Согласно информации источника, бывший тренер «ПСЖ», «Бордо» и сборной Франции получил предложение в межсезонье, но отклонил его.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 21:42, Вашингтон
Экономика
ФРС США готовится опустить процентные ставки
Федеральная резервная система (ФРС) США на ближайшем заседании 30–31 июля может опустить процентные ставки впервые с 2008 г. Ожидается, что центробанк пойдет на такой шаг, несмотря на продолжающийся рост экономики страны и низкую безработицу.
Обновлено в 12:37
Происшествия
ДТП с бывшим челябинским вице-губернатором: возбуждено уголовное дело
В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием бывшего вице-губернатора Андрея Косилова.
Обновлено в 14:27
Политика
Покинувший Украину Порошенко отправился путешествовать по миру
Бывший президент Украины Петр Порошенко отказался от государственной охраны и двумя самолетами отправился из Украины в ОАЭ и Германию.
Обновлено в 20:17
Транспорт
Дороги из снега и льда появятся в России
Трассы будут построены изо льда или могут проходить через уплотненные снегом реки.
Обновлено в 21:14
Кино
Звезда «Игры престолов» защитила Бениоффа и Уайсса от нападок фанатов
Исполнительница роли Миссандеи в сериале «Игра престолов» Натали Эммануэль выступила в защиту создателей ленты Дэвида Бениоффа и Д.Б. Уайсса, которых поклонники ленты критикуют за неудачный финал.
Обновлено в 16:18
Политика
Скончался легендарный советский разведчик Анатолий Баронин
На Украине скончался ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин.
Обновлено в 19:42
Общество
В Госдуму поступило предложение заблокировать BlaBlaCar
Первый зампред комитета нижней палаты по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский сообщил "Известиям", что предложение ООП поступило в Госдуму и будет обсуждаться на осенней сессии.
Обновлено в 19:44
Политика
МЧС ответило на заявления о бессмысленности тушения лесных пожаров
Ранее в понедельник Александр Усс, губернатор Красноярского края, который МЧС относит к числу «наиболее горимых» регионов и где введен режим «Чрезвычайная ситуация в лесах», назвал лесные пожары в удаленных от населенных пунктах местах «обычным природным явлением, бороться с которым бессмысленно, а может, даже где-то и вредно».
Обновлено в 09:37
Наука
Американские биологи обнаружили «нейронный иммунитет» кожи
Авторы предлагают называть его «упреждающим иммунитетом».
Обновлено в 03:56
Политика
Грузия назвала условия запуска международных рейсов из Абхазии
«Ни одна авиакомпания не сможет осуществлять международные воздушные перевозки в аэропорт Сухуми до тех пор, пока Грузия не примет решение об этом и грузинская сторона не будет осуществлять надзор за безопасностью полетов», – говорится в заявлении ведомства.
Обновлено в 10:25
Футбол
Широков: «Не понимаю, во что играет „Спартак“ Кононова. На фарт можно сменить тренера»
Хорошо, весной фрагментами еще была видна какая-то игра, но в первых трех матчах этого сезона я вообще не понимаю, во что он играет.
Обновлено в 16:37
Футбол
«Зенит» решил купить футболиста «Барселоны»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о покупке Малкома, отметив, что диалог находится «в самой активной стадии».
Обновлено в 09:26
Происшествия
Камеры сняли предполагаемого убийцу блогерши, найденной в чемодане
Напомним, что тело блогерши нашли на съемной квартире в Москве. Она находилась в большом чемодане.
Обновлено в 06:08
Общество
В МЧС рассказали о паводковой ситуации в Хабаровском крае
Власти ввели режим чрезвычайной ситуации в ряде муниципальных образований Хабаровского края в связи с выпадением обильных осадков и подъёмом уровня воды на реках региона.
Обновлено в 20:33
Кино
Sony назвала имена кандидатов на кресло режиссера фильма «Веном 2»
Корпорация Sony назвала, кто может занять режиссерское кресло, обладатель которого займется съемками фильма «Веном 2».
Обновлено в 05:01
Шоу-бизнес
Агент Галустяна прокомментировал информацию о разводе артиста
Агент Михаила Галустяна Алексей Новацкий опроверг слухи о возможном разводе актёра с супругой Викторией.
Обновлено в 18:48
Футбол
«Рубин» обыграл «Ахмат» и вышел на третье место в чемпионате России
«Рубин» на своем поле обыграл «Ахмат» в матче 3-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 15:12
Общество
Жители села Желтоярово не хотят эвакуироваться
Обновлено в 05:24
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критическую отметку
Уровень воды в реке Ия в иркутском Тулуне превысил на 210 сантиметров критическую отметку и достиг 910 сантиметров, сообщается на сайте городской администрации.
Обновлено в 17:28
Происшествия
Фонтан теплой воды забил на улице в Петербурге из-за прорыва трубы
Дефект на теплосети обнаружили при гидравлических испытаниях на улице Одоевского в Санкт-Петербурге, из-за чего произошел разлив теплой воды, сообщили РИА Новости в АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".
Обновлено в 08:52
Политика
В ООН могут создать должность спецпосланника по делам Украины
По словам главы МИД Польши Яцека Чапутовича, при ООН может появиться должность специального посланника по делам Украины.
Обновлено в 18:51
Политика
Постпред Зеленского рассказал о планах Украины вернуть Крым
Для достижения цели нужно создать новый формат международных переговоров и поставить вопрос о возвращении Крыма под юрисдикцию Украины, сказал постпред Зеленского.
Обновлено в 10:28
Футбол
Верратти о Неймаре: «Если игрок хочет уйти, клубу стоит его отпустить»
Думаю, что если игрок хочет уйти, то он всегда найдет способ.
Обновлено в 06:45
Экономика
Определен решающий месяц для «Северного потока-2»
Россия может не успеть запустить газопровод "Северный поток 2" и тем самым сорвать поставки газа по нему, если не получит от Дании разрешение на строительство в августе.
Обновлено в 00:39
Наука
Человечество уже исчерпало возобновляемые ресурсы Земли на 2019 год
Все страны мира исчерпали на 2019 год объем возобновляемых природных ресурсов, которые может воспроизвести наша планета за год.
Обновлено в 13:06
Финансы
Курс доллара на Мосбирже вырос до 63,44 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на семь копеек и составил 63,44 рубля.
Обновлено в 03:05
Происшествия
В Пакистане десять человек погибли при крушении самолета
Обновлено в 19:06
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова отказалась рожать в США
Анастасия не видит ни малейших причин, почему она должна рожать именно в США.
Обновлено в 09:55