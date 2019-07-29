Футбол

Лоран Блан отказался возглавить «Зенит»Sport24.ru 14:00

Французский тренер Лоран Блан отказался возглавить «Зенит». Об этом сообщает France Football. Согласно информации источника, бывший тренер «ПСЖ», «Бордо» и сборной Франции получил предложение в межсезонье, но отклонил его.
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СМИ: Блан отказался возглавить «Зенит»

Матч ТВ13:33

France Football: Блан отказал «Зениту»

Sport.ru13:14

Источник: Блан отказался возглавить «Зенит»

Чемпионат13:08

Источник: Блан отказал «Зениту»

Советский спорт12:46

France Football утверждает: Блан отказал «Зениту»

Спорт-Экспресс12:33

СМИ: Блан отказался стать главным тренером «Зенита»

РИА Новости12:24

France Football: «Зенит» направлял запрос Блану. Он без работы с 2016-го

Sports.ru12:18
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Экономика

ФРС США готовится опустить процентные ставки

Федеральная резервная система (ФРС) США на ближайшем заседании 30–31 июля может опустить процентные ставки впервые с 2008 г. Ожидается, что центробанк пойдет на такой шаг, несмотря на продолжающийся рост экономики страны и низкую безработицу.
Обновлено в 12:37
Происшествия

ДТП с бывшим челябинским вице-губернатором: возбуждено уголовное дело

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием бывшего вице-губернатора Андрея Косилова.
Обновлено в 14:27
Политика

Покинувший Украину Порошенко отправился путешествовать по миру

Бывший президент Украины Петр Порошенко отказался от государственной охраны и двумя самолетами отправился из Украины в ОАЭ и Германию.
Обновлено в 20:17
Транспорт

Дороги из снега и льда появятся в России

Трассы будут построены изо льда или могут проходить через уплотненные снегом реки.
Обновлено в 21:14
Происшествия

Четыре человека погибли в результате стрельбы в штате Висконсин

Обновлено в 19:59
Кино

Звезда «Игры престолов» защитила Бениоффа и Уайсса от нападок фанатов

Исполнительница роли Миссандеи в сериале «Игра престолов» Натали Эммануэль выступила в защиту создателей ленты Дэвида Бениоффа и Д.Б. Уайсса, которых поклонники ленты критикуют за неудачный финал.
Обновлено в 16:18
Политика

Скончался легендарный советский разведчик Анатолий Баронин

На Украине скончался ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин.
Обновлено в 19:42
Общество

В Госдуму поступило предложение заблокировать BlaBlaCar

Первый зампред комитета нижней палаты по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский сообщил "Известиям", что предложение ООП поступило в Госдуму и будет обсуждаться на осенней сессии.
Обновлено в 19:44
Политика

МЧС ответило на заявления о бессмысленности тушения лесных пожаров

Ранее в понедельник Александр Усс, губернатор Красноярского края, который МЧС относит к числу «наиболее горимых» регионов и где введен режим «Чрезвычайная ситуация в лесах», назвал лесные пожары в удаленных от населенных пунктах местах «обычным природным явлением, бороться с которым бессмысленно, а может, даже где-то и вредно».
Обновлено в 09:37
Наука

Американские биологи обнаружили «нейронный иммунитет» кожи

Авторы предлагают называть его «упреждающим иммунитетом».
Обновлено в 03:56
Политика

Грузия назвала условия запуска международных рейсов из Абхазии

«Ни одна авиакомпания не сможет осуществлять международные воздушные перевозки в аэропорт Сухуми до тех пор, пока Грузия не примет решение об этом и грузинская сторона не будет осуществлять надзор за безопасностью полетов», – говорится в заявлении ведомства.
Обновлено в 10:25
Футбол

Широков: «Не понимаю, во что играет „Спартак“ Кононова. На фарт можно сменить тренера»

Хорошо, весной фрагментами еще была видна какая-то игра, но в первых трех матчах этого сезона я вообще не понимаю, во что он играет.
Обновлено в 16:37
Футбол

«Зенит» решил купить футболиста «Барселоны»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о покупке Малкома, отметив, что диалог находится «в самой активной стадии».
Обновлено в 09:26
Происшествия

Камеры сняли предполагаемого убийцу блогерши, найденной в чемодане

Напомним, что тело блогерши нашли на съемной квартире в Москве. Она находилась в большом чемодане.
Обновлено в 06:08
Общество

В МЧС рассказали о паводковой ситуации в Хабаровском крае

Власти ввели режим чрезвычайной ситуации в ряде муниципальных образований Хабаровского края в связи с выпадением обильных осадков и подъёмом уровня воды на реках региона.
Обновлено в 20:33
Кино

Sony назвала имена кандидатов на кресло режиссера фильма «Веном 2»

Корпорация Sony назвала, кто может занять режиссерское кресло, обладатель которого займется съемками фильма «Веном 2».
Обновлено в 05:01
Шоу-бизнес

Агент Галустяна прокомментировал информацию о разводе артиста

Агент Михаила Галустяна Алексей Новацкий опроверг слухи о возможном разводе актёра с супругой Викторией.
Обновлено в 18:48
Футбол

«Рубин» обыграл «Ахмат» и вышел на третье место в чемпионате России

«Рубин» на своем поле обыграл «Ахмат» в матче 3-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 15:12
Общество

Жители села Желтоярово не хотят эвакуироваться

Обновлено в 05:24
Политика

Мэрия Москвы предложила проспект Сахарова для митинга 3 августа

Обновлено в 12:42
Общество

Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критическую отметку

Уровень воды в реке Ия в иркутском Тулуне превысил на 210 сантиметров критическую отметку и достиг 910 сантиметров, сообщается на сайте городской администрации.
Обновлено в 17:28
Происшествия

Фонтан теплой воды забил на улице в Петербурге из-за прорыва трубы

Дефект на теплосети обнаружили при гидравлических испытаниях на улице Одоевского в Санкт-Петербурге, из-за чего произошел разлив теплой воды, сообщили РИА Новости в АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".
Обновлено в 08:52
Политика

В ООН могут создать должность спецпосланника по делам Украины

По словам главы МИД Польши Яцека Чапутовича, при ООН может появиться должность специального посланника по делам Украины.
Обновлено в 18:51
Политика

Постпред Зеленского рассказал о планах Украины вернуть Крым

Для достижения цели нужно создать новый формат международных переговоров и поставить вопрос о возвращении Крыма под юрисдикцию Украины, сказал постпред Зеленского.
Обновлено в 10:28
Футбол

Верратти о Неймаре: «Если игрок хочет уйти, клубу стоит его отпустить»

Думаю, что если игрок хочет уйти, то он всегда найдет способ.
Обновлено в 06:45
Экономика

Определен решающий месяц для «Северного потока-2»

Россия может не успеть запустить газопровод "Северный поток 2" и тем самым сорвать поставки газа по нему, если не получит от Дании разрешение на строительство в августе.
Обновлено в 00:39
Наука

Человечество уже исчерпало возобновляемые ресурсы Земли на 2019 год

Все страны мира исчерпали на 2019 год объем возобновляемых природных ресурсов, которые может воспроизвести наша планета за год.
Обновлено в 13:06
Финансы

Курс доллара на Мосбирже вырос до 63,44 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на семь копеек и составил 63,44 рубля.
Обновлено в 03:05
Происшествия

В Пакистане десять человек погибли при крушении самолета

Обновлено в 19:06
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова отказалась рожать в США

Анастасия не видит ни малейших причин, почему она должна рожать именно в США.
Обновлено в 09:55
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