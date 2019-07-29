Футбол

Лоран Блан отказался возглавить «Зенит»Sport24.ru вчера в 14:00

Французский тренер Лоран Блан отказался возглавить «Зенит». Об этом сообщает France Football. Согласно информации источника, бывший тренер «ПСЖ», «Бордо» и сборной Франции получил предложение в межсезонье, но отклонил его.
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СМИ: Блан отказался возглавить «Зенит»

Матч ТВвчера в 13:33

France Football: Блан отказал «Зениту»

Sport.ruвчера в 13:14

France Football утверждает: Блан отказал «Зениту»

Спорт-Экспрессвчера в 12:33

Источник: Блан отказал «Зениту»

Советский спортвчера в 12:46

Источник: Блан отказался возглавить «Зенит»

Чемпионатвчера в 13:08

СМИ: Блан отказался стать главным тренером «Зенита»

РИА Новостивчера в 12:24

France Football: «Зенит» направлял запрос Блану. Он без работы с 2016-го

Sports.ruвчера в 12:18
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Теннис

Медведев выступит на турнире ATP в Санкт-Петербурге

Десятая ракетка мира Даниил Медведев сыграет на турнире St. Petersburg Open-2019, сообщается на официальном сайте турнира.
Обновлено в 03:47
Политика

Речь для Генассамблеи ООН готовят Трамп, Рухани и Зеленский

Выступление на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН планируют лидеры 114 государств, а также более 80 глав правительств и министров иностранных дел.
Обновлено в 01:49
Происшествия

Момент крушения военного самолета в Пакистане попал на видео

Очевидцы сняли на видео момент крушения военного самолета на северо-востоке Пакистана.
Обновлено в 01:40
Наука

Томские ученые разработали новое ядерное топливо

Обновлено вчера в 22:15
Общество

В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью

В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Семь пассажиров пострадали в Петербурге при резком торможении автобуса

Обновлено в 03:03
Политика

Порошенко с семьей покинул Украину

Обновлено вчера в 14:24
Общество

Росконтроль назвал токсичную зубную пасту

Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено вчера в 03:15
Происшествия

В Краснодаре к гражданским активистам пришли с обысками

В Краснодаре в домах активистов «Открытой России» и других организаций прошли обыски, сообщается на страницах нескольких краснодарских адвокатов в социальных сетях.
Обновлено в 03:42
Происшествия

В Подмосковье женщина оставила сына в камере хранения в супермаркете

Посетительница супермаркета в Сергиевом Посаде оставила своего двухлетнего ребенка в камере хранения, сообщает "Подмосковье сегодня".
Обновлено в 02:42
Общество

Власти утвердили список потенциально опасных пород собак

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных собак, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:44
Общество

Губернатор заявил о переливе воды через дамбу на реке Ия в Тулуне

Вода из реки Ия в Иркутской области переливается через защитную дамбу в городе Тулуне.
Обновлено в 02:02
Политика

«Яндекс» может перейти под контроль государства через два месяца

Глава Сбербанка Герман Греф выступает против перехода «Яндекса» под контроль государства, однако в «Ренессанс Капитале» полагают, что защитить компанию ему не удастся.
Обновлено в 02:17
Футбол

«Рубин» обыграл «Ахмат» в матче третьего тура чемпионата России

Обновлено вчера в 14:55
Теннис

Дарья Касаткина вышла во второй круг теннисного турнира в Сан-Хосе

Обновлено в 02:25
Политика

В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины

Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:33
Политика

Умер легендарный советский разведчик Анатолий Баронин

Ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин скончался на 87 году жизни.
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия

Навальный исключил причастность полицейских к своему отравлению

Обновлено в 01:00
Политика

Захарова назвала безумием идею Киева создать русскоязычный телеканал

Обновлено в 03:18
Происшествия

МЧС усилило группировку в Красноярском крае в связи с лесными пожарами

МЧС России усилило группировку сил в Красноярском крае для оказания помощи по защите населённых пунктов от природных пожаров.
Обновлено в 03:25
Происшествия

Боксер Сергей Ковалев был снят с рейса за домогательство к пассажирке

Российский боксер, чемпион мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Сергей Ковалев был снят с рейса из Майами в Лос-Анджелес за неподобающее поведение по отношению к пассажирке.
Обновлено в 03:20
Общество

BlaBlaCar могут заблокировать в России

Активисты общероссийского объединения пассажиров предложили Госдуме заблокировать сервис по поиску автомобильных попутчиков BlaBlaCar, сообщают "Известия".
Обновлено в 01:32
Футбол

В Англии в новом сезоне будут введены временные удаления

Федерация футбола Англии постановила разрешить временные удаления игроков в некоторых лигах, сообщает The New York Time.
Обновлено в 03:29
Шоу-бизнес

Помощник высказался о разводе Михаила Галустяна

Агент популярного артиста Алексей Новацкий опроверг слухи о разводе.
Обновлено в 02:33
Происшествия

Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку

11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
Обновлено в 01:17
Политика

Сенаторы США предложили изменить санкции против российского госдолга

Сенаторы США Марко Рубио и Крис Ван Холлен предложили внести изменения в санкции против российского госдолга, предусмотренные проектом американского оборонного бюджета на следующий год.
Обновлено в 03:39
Политика

На Украине устроили торжественное перезахоронение солдат СС

В украинском городе Золочев во Львовской области прошли торжественные мероприятия по перезахоронению 29 солдат из дивизии СС «Галичина».
Обновлено в 02:43
Футбол

Кокорин и Мамаев рассказали о жизни в колонии

Осужденные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в интервью газете «Московский комсомолец» рассказали о своей жизни в колонии в Белгородской области.
Обновлено вчера в 12:20
Космос

Астронавт НАСА показал разрушение корабля «Прогресс» с борта МКС

Американский астронавт Ник Хейг смог сфотографировать разрушение в атмосфере грузового корабля «Прогресс МС-11» с борта Международной космической станции.
Обновлено вчера в 19:42
Игры

IO Interactive уже работает над новой частью Hitman и оригинальной IP

Первая часть документального фильма The Fall & Rise of Hitman от Noclip Сегодня, 29 июля, студия Noclip выпустила первый эпизод (всего их будет четыре) нового документального фильма The Fall & Rise of Hitman, на этот раз посвященного IO Interactive, ее истории, коллективу и проектам.
Обновлено вчера в 12:10
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