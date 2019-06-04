Футбол
Лопетеги стал главным тренером «Севильи»REGNUM 07:15
Новым главным тренером «Севильи» стал бывший наставник мадридского «Реала» и сборной Испании Хулен Лопетеги. Об этом сообщается на сайте клуба. Отмечается, что контракт с испанским специалистом подписан на три года.
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