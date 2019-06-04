Футбол
Лопетеги стал главным тренером «Севильи»REGNUM 07:15
Новым главным тренером «Севильи» стал бывший наставник мадридского «Реала» и сборной Испании Хулен Лопетеги. Об этом сообщается на сайте клуба. Отмечается, что контракт с испанским специалистом подписан на три года.
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Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку
Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.
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СМИ: «Манчестер Юнайтед» нашел замену Давиду де Хеа в чемпионате Франции
Голкипер «Лилля» Майк Мэньян может стать новым вратарем «Манчестер Юнайтед» в случае ухода Давида де Хеа из английского клуба.
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Футбол
Британский портал Goal назвал трансфер Головина в «Монако» катастрофой
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30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
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В Сеть просочились подробности о внедорожнике Lada 4x4 нового поколения
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В Екатеринбурге возбуждено первое уголовное дело после протестов
Первое уголовное дело возбуждено после майских протестов в Екатеринбурге.
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