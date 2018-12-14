Футбол
Лопетеги оказался в списке кандидатов на пост главного тренера «Ромы»
Лопетеги оказался в списке кандидатов на пост главного тренера «Ромы»Sportbox.RU04:12
Бывший тренер сборной Испании и мадридского «Реала» Хулен Лопетеги попал в расширенный список кандидатов на замену Эусебио Ди Франческо в «Роме».
Sportbox.RU04:12
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Футбол
Определились все возможные соперники «Зенита» в плей-офф Лиги Европы
Определились все возможные соперники петербургского «Зенита» в стадии плей-офф Лиги Европы.
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«Спартак» проиграл «Вильярреалу» и завершил выступление в еврокубках
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Футбол
«Фенербахче» объявил о назначении нового главного тренера
"Фенербахче" объявил о назначении Эрсуна Янала новым главным тренером.
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Футбол
Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА
Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА после заключительных матчей групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы.
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Футбол
Сергей Семак прокомментировал поражение «Зенита» от «Славии»
Главный тренер петербургской футбольной команды "Зенит" рассказал о причинах поражения от "Славии".
Обновлено вчера в 23:04
Футбол
Тренер «Тоттенхэма» прокомментировал слухи о его переходе в «Реал»
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Футбол
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Обновлено в 04:44
Футбол
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Итальянский "Милан" уступил греческому "Олимпиакосу" в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:23
Футбол
Боккетти перенес операцию на голеностопном суставе
32-летний футболист получил травму голеностопного сустава перед матчем 16-го тура чемпионата России с «Локомотивом».
Обновлено вчера в 12:07
Футбол
Сразу четыре игрока ЦСКА вошли в сборную недели ЛЧ по версии WhoScored
Четыре игрока московского ЦСКА попали в символическую сборную недели Лиги чемпионов по версии издания WhoScored, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 02:51
Футбол
ЮАР подала заявку на проведение Кубка Африки-2019
Министр спорта ЮАР подтвердил, что республика подала заявку на проведение Кубка Африки 2019 года.
Обновлено в 02:19
Футбол
Установивший рекорд по смене клубов футболист опять сменил клуб
42-летний футболист уже поиграл в 11 разных странах. Чаще всего в его списке команд числятся мексиканские клубы.
Обновлено вчера в 13:41
Футбол
Альба: игроки «Барселоны» с радостью приняли бы Морату
Защитник «Барселоны» Жорди Альба прокомментировал появившуюся в СМИ информацию, согласно которой ряды сине-гранатовых может пополнить нападающий «Челси» Альваро Мората, с которым он хорошо знаком по совместным выступлениям за сборную Испанию.
Обновлено в 03:29
Футбол
Победитель чемпионата России получит 5 млн долларов
Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о призовых для победителя чемпионата России сезона 2018/19.
Обновлено в 03:40
Футбол
Роналду: «Один из работников „Ювентуса“ попросил меня обыграть „Торино“»
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду поделился ожиданиями от туринского дерби, которое состоится в рамках 16-го тура Серии А. Один из работников "Ювентуса" сказал мне: "Пожалуйста, вы должны победить, иначе моей бабушке станет плохо".
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