Бывший тренер сборной Испании и мадридского «Реала» Хулен Лопетеги попал в расширенный список кандидатов на замену Эусебио Ди Франческо в «Роме».

Лопетеги оказался в списке кандидатов на пост главного тренера «Ромы»

Футбол Футбол ЦСКА после победы над «Реалом» ушел в отпуск Напомним, в последнем матче команда Виктора Гончаренко на выезде обыграла мадридский «Реал» (3:0) в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов, однако не смогла пробиться в еврокубковую весну.

Футбол Футбол Определились возможные соперники «Зенита» и «Краснодара» в плей-офф ЛЕ Команды продолжат борьбу в плей-офф Лиги Европы. Жеребьевка 1/16 финала турнира пройдет 17 декабря в швейцарском Ньоне.

Футбол Футбол УЕФА оштрафовал «Милан» за нарушение финансового фэйр-плей Стали известны санкции со стороны УЕФА, которые будут наложены на "Милан" из-за нарушений финансового фэйр-плей.

Футбол Футбол «Манчестер Сити» на намерен покупать игроков в зимнее трансферное окно Чемпион Англии «Манчестер Сити» не намерен приобретать футболистов в январское трансферное окно.

Футбол Футбол Главным тренером «Балтики» может стать Сергей Игнашевич Генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев прокомментировал обращение клуба к известному футболисту.

Футбол Футбол Бенитес признан лучшим тренером ноября в АПЛ

Футбол Футбол Сергей Семак прокомментировал поражение «Зенита» от «Славии» Главный тренер петербургской футбольной команды "Зенит" рассказал о причинах поражения от "Славии".

Футбол Футбол «Спартак» согласовал переход защитника «Флуминенсе» Лукаса Московский "Спартак" согласовал условия сделки по приобретению 21-летнего защитника бразильского футбольного клуба "Флуминенсе" Айртона Лукаса.

Футбол Футбол Три защитника «Ливерпуля» пропустят матч с «Манчестер Юнайтед» Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд вынужденно пропустит матч с «Манчестер Юнайтед».

Футбол Футбол Мостовой назвал причину поражений «Спартака» и «Краснодара» в ЛЕ Обе команды уступили своим испанским соперникам.

Футбол Футбол Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА после завершения матчей 6-го тура группового этапа еврокубков.

Футбол Футбол Тренер «Ростова» Карпин поделился с фанатами милым видео

Футбол Футбол Стали известны номинанты на приз лучшему игроку года в Африке Конфедерация африканского футбола (КАФ) огласила имена футболистов, вошедших в список номинантов на приз игроку года в Африке.

Футбол Футбол Игроки «Арсенала» пожелали моральных сил Кокорину и Мамаеву Футболисты "Арсенала" Кантемир Берхамов, Резиуан Мирзов, Инал Гетигежев и Гия Григалава записали видеообращение к Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.