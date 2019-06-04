Футбол
Лопетеги официально возглавил «Севилью»Нева Спорт 05:45
Бывший главный тренер мадридского «Реала» и сборной Испании Хулен Лопетеги возглавил «Севилью». Об этом сообщает официальный сайт андалусийцев. «Севилья» объявила, что соглашение с испанским тренером рассчитано на три года, он будет представлен в качестве нового наставника утром 5 июня.
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