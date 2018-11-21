Футбол
Лопетеги был уволен из "Реала" 29 октября после поражения от "Барселоны" (1:5). До мадридского клуба Лопетеги работал в сборной Испании, откуда был уволен за день до старта ЧМ-2018. Причиной стало то, что он подписал контракт с «Реалом», не уведомив руководство испанской федерации.
Sports.ru02:30
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Футбол
Черчесов прокомментировал итог встречи сборной России и Швеции
Говоря о выездном матче группового этапа Лиги наций, главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов на пресс-конференции заверил, что поражение от шведов стало не обидным, а заслуженным, поскольку скандинавы играли более качественно.
Обновлено в 05:54
Футбол
Кутепов, Зобнин и Роша вернулись в общую группу «Спартака»
Обновлено в 08:59
Футбол
Тренеру «Енисея» Аленичеву вернули водительские права
Главному тренеру "Енисея" Дмитрию Аленичеву вернули водительские права, сообщает Sport24.
Обновлено в 08:48
Футбол
Оливер Кан может стать следующим президентом «Баварии»
Бывший вратарь сборной Германии Оливер Кан может стать президентом «Баварии».
Обновлено в 08:15
Футбол
Касильяс летом может перейти в клуб МЛС
Голкипер «Порту» Икер Касильяс летом 2019 года может сменить клуб.
Обновлено в 08:45
Футбол
Усэйн Болт может перейти в «Дорадос» Марадоны
Известный ямайский бегун Усэйн Болт может начать профессиональную футбольную карьеру в Мексике.
Обновлено в 08:59
Футбол
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Обновлено в 08:21
Футбол
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Стал известен состав всех четырех дивизионов (лиг) следующего розыгрыша нового турнира под эгидой УЕФА - Лиги наций, который в текущем сезоне проводится впервые.
Обновлено в 08:40
Футбол
Лионель Скалони: «Рады, что Икарди и Дибала забили»
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони остался доволен игрой Мауро Икарди и Пауло Дибалы в товарищеском матче с Мексикой (2:0). — Мы счастливы, что Икарди и Дибала сумели отличиться в этом матче.
Обновлено в 08:25
Футбол
«Зенит» претендует на защитника «Краснодара»
Обновлено в 08:51
Футбол
МакКарти может снова возглавить Ирландию
Ирландец уже занимал эту должность в период с 1996 по 2002 год. Сейчас МакКарти находится без работы после увольнения из "Ипсвича".
Обновлено в 09:00
Футбол
Вратарь «Спартака» Селихов рассказал о восстановлении после травмы
Обновлено в 06:01
Футбол
Италия — США 1:0
Состав сборной США является самым молодым в истории этой команды — средний возраст игроков составляет 22 года и 71 день.
Обновлено в 08:31
Футбол
Игроки сборной Израиля во время гимнов отдали куртки замерзающим детям
Во время церемонии исполнения гимнов израильские игроки сняли с себя куртки и надели их на замерзающих детей.
Обновлено в 08:10
Футбол
FA ужесточит лимит на легионеров вне зависимости от выхода Великобритании из ЕС
Футбольная ассоциация Англии намерена сократить количество легионеров в заявках команд вне зависимости от выхода Великобритании из ЕС, передаёт The Guardian.
Обновлено в 08:31