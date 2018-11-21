Футбол

Лопетеги может возглавить сборную США
Sports.ru
02:30

Лопетеги был уволен из "Реала" 29 октября после поражения от "Барселоны" (1:5). До мадридского клуба Лопетеги работал в сборной Испании, откуда был уволен за день до старта ЧМ-2018. Причиной стало то, что он подписал контракт с «Реалом», не уведомив руководство испанской федерации.
Sports.ru02:30

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Агент Лопетеги: «Хулен не ведет переговоры со сборной США»

Спорт-Экспресс07:47

Лопетеги может возглавить сборную США

Евро-футбол.ру02:17

Экс-тренер «Реала» Лопетеги может возглавить сборную США

Газета.Ru01:55

Лопетеги претендует на пост главного тренера сборной США

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Бывший главный тренер «Реала» может возглавить сборную США

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Sport24.ru01:30

Лопетеги может возглавить сборную США

Sports.ru02:30
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 09:07, Ашберн
Футбол

Черчесов прокомментировал итог встречи сборной России и Швеции

Говоря о выездном матче группового этапа Лиги наций, главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов на пресс-конференции заверил, что поражение от шведов стало не обидным, а заслуженным, поскольку скандинавы играли более качественно.
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