Футбол

Лопетеги может возглавить «Баварию»Чемпионат 14:40

Другим кандидатом является главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг. 52-летний Лопетеги прошлым летом возглавил мадридский «Реал», но был уволен всего через четыре с половиной месяца после назначения. Ранее он тренировал «Порту» и сборную Испании.
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Лопетеги может сменить Ковача в «Баварии»

Матч ТВ15:40

Лопетеги может возглавить «Баварию»

Чемпионат14:40

Marca: Лопетеги или тен Хаг могут возглавить «Баварию» в случае отставки Ковача

Бомбардир.ру15:51

«Бавария» может уволить Ковача и назначить Лопетеги

Спорт день за днем16:04

«Бавария»: «Встречи с Лопетеги не было»

Soccer.ru13:57

В «Баварии» отрицают наличие переговоров с Лопетеги

Sport24.ru13:27

СМИ: «Бавария» рассматривает кандидатуры тен Хага и Лопетеги на замену Ковачу

Спорт-Экспресс12:11
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Происшествия

Пилот вернулся в горящий «Суперджет» спасать оставшихся

Обновлено в 12:38
Происшествия

В Шереметьево объяснили причину возвращения SSJ 100 в аэропорт

Согласно хронологии, самолет SSJ 100 компании «Аэрофлот» вернулся в аэропорт из-за отказа радиосвязи и автоматического управления.
Обновлено в 13:53
Авто

Kia скоро представит конкурента Hyundai Creta

По данным издания Autocar, компания KIA представит серийную версию концептуального кроссовера KIA SP Signature 20 июня 2019 года.
Обновлено в 08:08
Кино

HBO извинился за появившийся в «Игре престолов» стаканчик из Starbucks

Телеканал HBO пошутил по поводу появившегося в эпизоде «Игры престолов» стакана кофейни Starbucks.
Обновлено в 04:02
Политика

В ЕС прокомментировали решение о повторных выборах в Стамбуле

Решение Высшей избирательной комиссии Турции отменить результаты выборов мэра в Стамбуле и провести повторное голосование прокомментировали в Евросоюзе.
Обновлено в 03:22
Происшествия

МАК: один из черных ящиков SSJ 100 сильно поврежден

Обновлено вчера в 15:47
Кино

Walt Disney перенес премьеру второй части «Аватара» на год

Обновлено в 15:05
Происшествия

Мужчина умер в наркологической клинике Стаса Пьехи

Мужчина скончался в московской наркологической клинике, которая принадлежит певцу Стасу Пьехе и его сестре Эрике Быстровой.
Обновлено в 10:36
Интернет

Microsoft анонсировала новый браузер Edge

Компания Microsoft официально анонсировала новый браузер Edge на основе движка Chromium, назвав ключевые особенности приложения.
Обновлено вчера в 13:59
Шоу-бизнес

Алена Водонаева оказалась под капельницей из-за трагедии в Шереметьеве

Светская львица и телеведущая Алена Водонаева очень тяжело переживает трагедию, которая произошла в Шереметьеве.
Обновлено в 13:34
Происшествия

Двое объявлены в розыск по делу о грязной нефти в «Дружбе»

Два человека объявлены в розыск по делу о загрязненной нефти в нефтепроводе "Дружба", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:04
Футбол

Ливерпуль — Барселона 3:0 (2-й тайм)

Тренерские штабы определились со стартовыми составами "Ливерпуля" и "Барселоны" на матч полуфинала Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:36
Здоровье

Язву желудка и диабет в России начнут лечить по-новому

Язву желудка и диабет в России начнут лечить по-новому - эти недуги попали в список заболеваний, которые требуют особенного внимания медиков.
Обновлено в 12:46
Происшествия

В Шереметьево проверили видео с глумлением над горящим «Суперджетом»

Ранее канал «Медиакиллер» разместил видео (газета ВЗГЛЯД не может дать прямую ссылку или разместить ролик из-за звучащей в нем ненормативной лексики) с якобы сотрудниками Шереметьево, которые, вероятно, через камеры наружного наблюдения следят за жесткой посадкой самолета Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 01:20
Общество

Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году

Министерство труда и социальной защиты подготовило предложения по переносу выходных в 2020 году: россиян снова ждут длинные майские праздники.
Обновлено в 10:49
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров

Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18
Общество

Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено в 11:28
Происшествия

«Аэрофлот» более 10 лет будет перечислять зарплату погибшего бортпроводника его семье

Обновлено в 12:27
Происшествия

Ростовский водитель изнасиловал пассажирку в салоне маршрутки

По версии следствия, 38-летний водитель маршрутного такси во время рейса напал на 23-летнюю девушку, которая осталась в салоне одна, и изнасиловал ее.
Обновлено в 13:52
Гаджеты

Обновлен рейтинг самых мощных смартфонов

Создатели AnTuTu — одного из самых авторитетных бенчмарков для оценки быстродействия мобильных устройств — обновили список самых высокопроизводительных Android-смартфонов.
Обновлено в 11:33
Политика

Савченко предложила себя на пост министра обороны Украины

Обновлено в 13:16
Кино

На фасаде Музея Победы в Москве покажут световые фильмы о войне

Обновлено в 14:27
Футбол

Неймар и Дракслер едва не подрались в раздевалке

Игроки «ПСЖ», немецкий полузащитник Юлиан Дракслер и бразильский нападающий Неймар, едва не подрались после гостевого матча 34-го тура чемпионата Франции с «Монпелье», в котором парижский клуб потерпел поражение со счётом 2:3. Об этом сообщает Lance со ссылкой на Le Parisien.
Обновлено в 16:04
Здоровье

22-летнюю жительницу Великобритании после головной боли настиг инсульт

Медики диагностировали у 22-летней жительницы Великобритании инсульт.
Обновлено в 04:14
Политика

Кравчук заявил, что Хрущев «заставил» Украину принять Крым

Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью изданию "Апостроф" заявил, что в 1954 году Никита Хрущев "заставил" Украинскую ССР принять в свой состав Крым.
Обновлено в 10:14
Общество

Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено в 06:12
Экономика

Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию

Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии.
Обновлено в 03:14
Авто

УАЗ начал продажи самой дорогой версии модели УАЗ «Хантер»

Экспедиционный УАЗ «Хантер» оснащен силовыми бамперами и порогами.
Обновлено в 03:24
Космос

Зонд InSight завтра возобновит буровые работы на Марсе

Научная и инженерная команда миссии InSight проведет первую пробную сессию бурения на поверхности Марса после единственной неудачной попытки проникнуть в недра планеты и запишет ее на камеру завтра.
Обновлено вчера в 09:54
Финансы

ЦБ получил почти 435 млрд рублей годового убытка

Годом ранее убыток ЦБ составлял 435,3 млрд руб. Это был первый убыток регулятора за последние 20 лет.
Обновлено в 13:10
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Нико Ковач
Немецкий футболист
Немецкий и хорватский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий немецкий футбольный клуб «Бавария». Выступал на позиции полузащитника.
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