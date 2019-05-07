Футбол
Лопетеги может возглавить «Баварию»Чемпионат 14:40
Другим кандидатом является главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг. 52-летний Лопетеги прошлым летом возглавил мадридский «Реал», но был уволен всего через четыре с половиной месяца после назначения. Ранее он тренировал «Порту» и сборную Испании.
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 16:21, Ашберн
Происшествия
Пилот вернулся в горящий «Суперджет» спасать оставшихся
Обновлено в 12:38
Происшествия
В Шереметьево объяснили причину возвращения SSJ 100 в аэропорт
Согласно хронологии, самолет SSJ 100 компании «Аэрофлот» вернулся в аэропорт из-за отказа радиосвязи и автоматического управления.
Обновлено в 13:53
Авто
Kia скоро представит конкурента Hyundai Creta
По данным издания Autocar, компания KIA представит серийную версию концептуального кроссовера KIA SP Signature 20 июня 2019 года.
Обновлено в 08:08
Кино
HBO извинился за появившийся в «Игре престолов» стаканчик из Starbucks
Телеканал HBO пошутил по поводу появившегося в эпизоде «Игры престолов» стакана кофейни Starbucks.
Обновлено в 04:02
Политика
В ЕС прокомментировали решение о повторных выборах в Стамбуле
Решение Высшей избирательной комиссии Турции отменить результаты выборов мэра в Стамбуле и провести повторное голосование прокомментировали в Евросоюзе.
Обновлено в 03:22
Происшествия
МАК: один из черных ящиков SSJ 100 сильно поврежден
Обновлено вчера в 15:47
Кино
Walt Disney перенес премьеру второй части «Аватара» на год
Обновлено в 15:05
Происшествия
Мужчина умер в наркологической клинике Стаса Пьехи
Мужчина скончался в московской наркологической клинике, которая принадлежит певцу Стасу Пьехе и его сестре Эрике Быстровой.
Обновлено в 10:36
Интернет
Microsoft анонсировала новый браузер Edge
Компания Microsoft официально анонсировала новый браузер Edge на основе движка Chromium, назвав ключевые особенности приложения.
Обновлено вчера в 13:59
Шоу-бизнес
Алена Водонаева оказалась под капельницей из-за трагедии в Шереметьеве
Светская львица и телеведущая Алена Водонаева очень тяжело переживает трагедию, которая произошла в Шереметьеве.
Обновлено в 13:34
Происшествия
Двое объявлены в розыск по делу о грязной нефти в «Дружбе»
Два человека объявлены в розыск по делу о загрязненной нефти в нефтепроводе "Дружба", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:04
Футбол
Ливерпуль — Барселона 3:0 (2-й тайм)
Тренерские штабы определились со стартовыми составами "Ливерпуля" и "Барселоны" на матч полуфинала Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:36
Здоровье
Язву желудка и диабет в России начнут лечить по-новому
Язву желудка и диабет в России начнут лечить по-новому - эти недуги попали в список заболеваний, которые требуют особенного внимания медиков.
Обновлено в 12:46
Происшествия
В Шереметьево проверили видео с глумлением над горящим «Суперджетом»
Ранее канал «Медиакиллер» разместил видео (газета ВЗГЛЯД не может дать прямую ссылку или разместить ролик из-за звучащей в нем ненормативной лексики) с якобы сотрудниками Шереметьево, которые, вероятно, через камеры наружного наблюдения следят за жесткой посадкой самолета Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 01:20
Общество
Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году
Министерство труда и социальной защиты подготовило предложения по переносу выходных в 2020 году: россиян снова ждут длинные майские праздники.
Обновлено в 10:49
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров
Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18
Общество
Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей
Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено в 11:28
Происшествия
«Аэрофлот» более 10 лет будет перечислять зарплату погибшего бортпроводника его семье
Обновлено в 12:27
Происшествия
Ростовский водитель изнасиловал пассажирку в салоне маршрутки
По версии следствия, 38-летний водитель маршрутного такси во время рейса напал на 23-летнюю девушку, которая осталась в салоне одна, и изнасиловал ее.
Обновлено в 13:52
Гаджеты
Обновлен рейтинг самых мощных смартфонов
Создатели AnTuTu — одного из самых авторитетных бенчмарков для оценки быстродействия мобильных устройств — обновили список самых высокопроизводительных Android-смартфонов.
Обновлено в 11:33
Политика
Савченко предложила себя на пост министра обороны Украины
Обновлено в 13:16
Кино
На фасаде Музея Победы в Москве покажут световые фильмы о войне
Обновлено в 14:27
Футбол
Неймар и Дракслер едва не подрались в раздевалке
Игроки «ПСЖ», немецкий полузащитник Юлиан Дракслер и бразильский нападающий Неймар, едва не подрались после гостевого матча 34-го тура чемпионата Франции с «Монпелье», в котором парижский клуб потерпел поражение со счётом 2:3. Об этом сообщает Lance со ссылкой на Le Parisien.
Обновлено в 16:04
Здоровье
22-летнюю жительницу Великобритании после головной боли настиг инсульт
Медики диагностировали у 22-летней жительницы Великобритании инсульт.
Обновлено в 04:14
Политика
Кравчук заявил, что Хрущев «заставил» Украину принять Крым
Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью изданию "Апостроф" заявил, что в 1954 году Никита Хрущев "заставил" Украинскую ССР принять в свой состав Крым.
Обновлено в 10:14
Общество
Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено в 06:12
Экономика
Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию
Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии.
Обновлено в 03:14
Авто
УАЗ начал продажи самой дорогой версии модели УАЗ «Хантер»
Экспедиционный УАЗ «Хантер» оснащен силовыми бамперами и порогами.
Обновлено в 03:24
Космос
Зонд InSight завтра возобновит буровые работы на Марсе
Научная и инженерная команда миссии InSight проведет первую пробную сессию бурения на поверхности Марса после единственной неудачной попытки проникнуть в недра планеты и запишет ее на камеру завтра.
Обновлено вчера в 09:54
Финансы
ЦБ получил почти 435 млрд рублей годового убытка
Годом ранее убыток ЦБ составлял 435,3 млрд руб. Это был первый убыток регулятора за последние 20 лет.
Обновлено в 13:10