Футбол

Лопетеги может возглавить «Баварию»Чемпионат 14:40

Другим кандидатом является главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг. 52-летний Лопетеги прошлым летом возглавил мадридский «Реал», но был уволен всего через четыре с половиной месяца после назначения. Ранее он тренировал «Порту» и сборную Испании.
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Лопетеги может сменить Ковача в «Баварии»

Матч ТВ15:40

Лопетеги может возглавить «Баварию»

Чемпионат14:40

СМИ: «Бавария» рассматривает кандидатуры тен Хага и Лопетеги на замену Ковачу

Спорт-Экспресс12:11

«Бавария»: «Встречи с Лопетеги не было»

Soccer.ru13:57

Marca: Лопетеги или тен Хаг могут возглавить «Баварию» в случае отставки Ковача

Бомбардир.ру15:51

В «Баварии» отрицают наличие переговоров с Лопетеги

Sport24.ru13:27

Томас Тухель вновь привлек внимание «Баварии»

Все про Спорт рувчера в 13:12
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Общество

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Один из учащихся, пострадавших во вторник при стрельбе в школе в пригороде Денвера, умер.
Обновлено в 21:28
Армия и оружие

Армия Хафтара сбила военный самолет правительства нацсогласия

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Политика

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Общество

Демушкин рассказал о своей новой работе чиновником в Барвихе

Националист Дмитрий Демушкин рассказал РБК, что начинает работу в качестве заместителя главы администрации сельского поселения Барвихинское.
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7 мая православные христиане отмечают праздник Радоница, или Радуница, во время которого поминаются усопшие, пишет "Российская газета".
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Walt Disney перенес премьеру второй части «Аватара» на год

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