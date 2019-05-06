Лопетеги может возглавить «Баварию»Чемпионат 14:40

Другим кандидатом является главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг. 52-летний Лопетеги прошлым летом возглавил мадридский «Реал», но был уволен всего через четыре с половиной месяца после назначения. Ранее он тренировал «Порту» и сборную Испании.

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