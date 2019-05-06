Футбол
Лопетеги может возглавить «Баварию»Чемпионат 14:40
Другим кандидатом является главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг. 52-летний Лопетеги прошлым летом возглавил мадридский «Реал», но был уволен всего через четыре с половиной месяца после назначения. Ранее он тренировал «Порту» и сборную Испании.
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 22:34, Ашберн
Кино
Создатели сериала «Игра престолов» удалили ляп со стаканом кофе
Американский телеканал HBO удалил из новой серии в онлайн-версии киносаги «Игра престолов» бумажный стаканчик для кофе, который стал мемом в интернете.
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«Ливерпуль» разгромил «Барселону» и пробился в финал Лиги чемпионов
"Ливерпуль" вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА сезона - 2018/2019, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:56
Общество
Памела Андерсон навестила Джулиана Ассанжа в тюрьме
Актриса Памела Андресон посетила основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в тюрьме "Белмарш" в Лондоне.
Обновлено в 20:47
Общество
На юге Сицилии продают дома за один евро
Власти городка Муссомели на юге Сицилии предлагают приобрести в собственность дома всего за один евро при условии, что владелец отремонтирует постройку в течение года, сообщает The Sun.
Обновлено в 17:37
Политика
Аресты чиновников приносят удовлетворение трети россиян
Аресты чиновников приносят удовлетворение трети россиян У 14% респондентов аресты высокопоставленных чиновников вызывают раздражение, а 40% не испытывают никаких особых чувств.
Обновлено в 04:02
Театры
Самбурская со скандалом ушла из театра
Актриса Настасья Самбурская со скандалом покинула театр на Малой Бронной раньше намеченного срока.
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Происшествия
В результате стрельбы в школе в Денвере погиб один из учащихся
Один из учащихся, пострадавших во вторник при стрельбе в школе в пригороде Денвера, умер.
Обновлено в 21:28
Политика
Коломойский захотел вернуться домой после инаугурации Зеленского
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что намерен вернуться на Украину после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского, но никому не намерен мстить.
Обновлено в 15:53
Спорт
Боевой пропуск к The International 2019 добавили в Dota 2
Обновлено в 17:22
Общество
Демушкин рассказал о своей новой работе чиновником в Барвихе
Националист Дмитрий Демушкин рассказал РБК, что начинает работу в качестве заместителя главы администрации сельского поселения Барвихинское.
Обновлено в 21:47
Религия
Православные встречают Радоницу
7 мая православные христиане отмечают праздник Радоница, или Радуница, во время которого поминаются усопшие, пишет "Российская газета".
Обновлено вчера в 22:33
Общество
Мироманов уволился с поста и.о. министра здравоохранения Забайкалья
Александр Мироманов 7 мая отработал последний рабочий день на посту исполняющего обязанности министра здравоохранения Забайкальского края, который он занял в марте после отставки министра Сергея Давыдова.
Обновлено в 10:24
Экономика
МВФ оценил энергетические субсидии России в $551 млрд
Больше всего на субсидии в 2015 году потратил Китай ($1,4 трлн), за ним следуют США ($649 млрд), тройку лидеров замыкает Россия ($551 млрд).
Обновлено в 22:00
Финансы
Центробанк отчитался о годовом убытке в 435 млрд рублей
Объем активов регулятора вырос до 39,4 трлн руб. По итогам 2017 года убыток Центробанка составлял 435,3 млрд руб.
Обновлено в 14:59
Происшествия
Адвокат допустил освобождение Кокорина и Мамаева из зала суда
Футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева могут отпустить из-под стражи прямо из зала суда.
Обновлено в 10:37
Экономика
Минфин предложил засекретить слияния банков
Министерство финансов предлагает разрешить Банку России не публиковать информацию о реорганизации, если сам банк или его руководство находится под иностранными санкциями.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Еще одно ЧП с самолетом «Суперджет» произошло в Шереметьево
Напомним, 5 мая в аэропорту Шереметьево произошла авиакатастрофа с участием самолета российского производства Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 21:28
Кино
Walt Disney перенес премьеру второй части «Аватара» на год
Обновлено в 15:05
Политика
Климкин назвал бандитизмом выдачу российских паспортов в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что упрощённое предоставление российского гражданства жителям Донбасса является «бандитизмом».
Обновлено в 07:19
Политика
США сняли санкции с генерала Венесуэлы
Вице-президент Соединённых Штатов Майкл Пенс заявил, что с венесуэльского генерала Мануэля Кристофера Фигеры, который поддержал оппозиционера Хуана Гуайдо, сняты все санкции.
Обновлено в 16:52
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри — самый популярный среди британцев член королевской семьи — женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
Обновлено вчера в 09:43
Общество
В России упростят процедуру признания инвалидности
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил на заседании правительства, что намерен в скором времени утвердить новые правила признания человека инвалидом.
Обновлено в 06:54
Общество
Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей
Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено в 11:28
Происшествия
Двое фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск
Следственный комитет России объявил в розыск двух человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 09:21
Политика
Двух украинских рыбаков освободили в Крыму
Украинских рыбаков, которых задержали в Крыму в сентябре 2018 года, отпустили домой.
Обновлено в 08:28
Происшествия
Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета
Обновлено в 06:01