Лопетеги может возглавить «Баварию»Чемпионат вчера в 14:40

Другим кандидатом является главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг. 52-летний Лопетеги прошлым летом возглавил мадридский «Реал», но был уволен всего через четыре с половиной месяца после назначения. Ранее он тренировал «Порту» и сборную Испании.

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Происшествия В Японии автомобиль врезался в группу детей Утром в среду автомобиль врезался в группу детей, которые вышли на прогулку. В результате 13 человек направлены в больницы.

Музыка Сергей Лазарев показал отрывок из номера для Евровидения В Сети появилось видео с первой репетиции номера певца Сергея Лазарева, который представит Россию на Евровидении-2019.

Общество Минобороны опубликовало неизвестные снимки полководцев Победы Министерство обороны России опубликовала очередную партию уникальных и неизвестных фотографий, посвященных советским военачальникам, принимавшим участие в Великой Отечественной войне.

Политика Коломойский предложил оставить Авакова в правительстве Украины Предприниматель Игорь Коломойский заявил в интервью порталу Bihus.info, что действующий глава МВД Украины Арсен Аваков должен сохранить должность при новом президенте.

Происшествия Полутораметровую авиабомбу нашли в садоводстве в Ленобласти В садоводстве около поселка Ропшино нашли неразорвавшуюся полутораметровую авиабомбу, об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Происшествия Полицейский погиб от своего пистолета рядом с Красной площадью В Москве рядом с Историческим музеем на Красной площади обнаружено тело полицейского с огнестрельным ранением.

Театры Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной Актриса театра и кино Настасья Самбурская заявила, что режиссёр Московского драматического театра на Малой Бронной Антон Яковлев принял решение вывести её из состава, несмотря на просьбу доиграть сезон.

Происшествия Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии Девушки, которые смогли выжить после схода лавины, рассказали об инциденте, унесшем жизни семи человек.

Футбол «Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов "Ливерпуль" стал вторым английским клубом после "Манчестер Юнайтед", которому удалось выйти в финал два раза подряд и третьим в истории Лиги чемпионов, которому удалось преодолеть полуфинальную стадию после крупного поражения в первой встрече.

Происшествия Шесть объектов эвакуировали в Кемерове из-за сообщений о минировании Напомним, что в апреле в Кемерове из-за сообщений о минировании эвакуировали 10 объектов, в том числе здание администрации города.

Происшествия Два фигуранта дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск Сегодня Самарский районный суд арестовал еще четверых фигурантов дела, среди них гендиректор "Нефтеперевалки" Светлана Балабай, ее заместитель Рустам Хуснутдинов, глава "Петронефть Актив" Владимир Жоголев и замглавы "Магистрали" Сергей Баландин.

Происшествия Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.

Космос Рекордные вспышки на Солнце не угрожают Земле В течение суток 6 мая было зафиксировано 12 солнечных вспышек, в том числе 6 – класса С. Вспышка класса С9.9, зафиксированная в 05:10 по всемирному времени, оказалась самой мощной за последние полтора года, хотя и намного слабее рекордной по мощности за последнее время вспышки в сентябре 2017 года.

Здоровье Девочке-инвалиду из Казахстана и её матери оформили гражданство РФ После обращения RT в МВД России семье выделили куратора, который помогал маме Наташи пройти процедуру оформления гражданства в кратчайшие сроки.

Происшествия В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари В московском аэропорту Шереметьево произошел еще один инцидент с Sukhoi Superjet 100 — пассажиров рейса Москва — Рига пересадили с лайнера SSJ-100 компании "Аэрофлот" после того, как в салоне самолета якобы появился запах гари.

Происшествия Кокорина и Мамаева доставили в суд на оглашение приговора Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в Пресненский суд Москвы, который в среду должен вынести им приговор, передает корреспондент РИА Новости.

Общество Дочь Халдея рассказала о создании снимка «Знамя Победы над рейхстагом» Анна Халдей, дочь советского военного фотокорреспондента Евгения Халдея, рассказала о создании легендарного фото «Знамя Победы над рейхстагом», на котором бойцы Красной Армии водружают советский флаг над главным символом гитлеровской Германии.

Общество Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год Минтруд предложил на рассмотрение план переноса праздничных дней на 2020 год.

Происшествия В Подмосковье трое неизвестных похитили сына бизнесмена Трое мужчин задержаны в Подмосковье по подозрению в похищении человека, злоумышленники требовали за него выкуп в 20 млн рублей.

Общество В Италии выставили на продажу сотни домов за один евро На юге Сицилии в городе Муссомели местные власти выставили на продажу около сотни ветхих домов, стоимость каждого — один евро.

Политика В МИД потребовали разрешить России участвовать в выборах генсека СЕ Глава департамента общеевропейского сотрудничества российского МИДа Андрей Келин заявил, что Россия требует разрешения на участие делегации страны в выборах генерального секретаря Совета Европы (СЕ).

Кино Звезда «Черной пантеры» сыграет первого чернокожего самурая Звезда киновселенной Marvel Чэдвик Боузман сыграет в исторической драме под названием "Ясуке", посвященной первому чернокожему самураю.