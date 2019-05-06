Футбол

Лопетеги может возглавить «Баварию»Чемпионат вчера в 14:40

Другим кандидатом является главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг. 52-летний Лопетеги прошлым летом возглавил мадридский «Реал», но был уволен всего через четыре с половиной месяца после назначения. Ранее он тренировал «Порту» и сборную Испании.
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Лопетеги может сменить Ковача в «Баварии»

Матч ТВвчера в 15:40

Лопетеги может возглавить «Баварию»

Чемпионатвчера в 14:40

Marca: Лопетеги или тен Хаг могут возглавить «Баварию» в случае отставки Ковача

Бомбардир.рувчера в 15:51

«Бавария» может уволить Ковача и назначить Лопетеги

Спорт день за днемвчера в 16:04

«Бавария»: «Встречи с Лопетеги не было»

Soccer.ruвчера в 13:57

В «Баварии» отрицают наличие переговоров с Лопетеги

Sport24.ruвчера в 13:27

Томас Тухель вновь привлек внимание «Баварии»

Все про Спорт ру06 мая в 13:12
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Общество

В Новосибирске установили памятник Сталину

Обновлено в 01:33
Происшествия

В Японии автомобиль врезался в группу детей

Утром в среду автомобиль врезался в группу детей, которые вышли на прогулку. В результате 13 человек направлены в больницы.
Обновлено вчера в 22:51
Музыка

Сергей Лазарев показал отрывок из номера для Евровидения

В Сети появилось видео с первой репетиции номера певца Сергея Лазарева, который представит Россию на Евровидении-2019.
Обновлено в 02:31
Общество

Минобороны опубликовало неизвестные снимки полководцев Победы

Министерство обороны России опубликовала очередную партию уникальных и неизвестных фотографий, посвященных советским военачальникам, принимавшим участие в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 03:47
Политика

Коломойский предложил оставить Авакова в правительстве Украины

Предприниматель Игорь Коломойский заявил в интервью порталу Bihus.info, что действующий глава МВД Украины Арсен Аваков должен сохранить должность при новом президенте.
Обновлено в 00:51
Происшествия

Полутораметровую авиабомбу нашли в садоводстве в Ленобласти

В садоводстве около поселка Ропшино нашли неразорвавшуюся полутораметровую авиабомбу, об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 03:32
Происшествия

Полицейский погиб от своего пистолета рядом с Красной площадью

В Москве рядом с Историческим музеем на Красной площади обнаружено тело полицейского с огнестрельным ранением.
Обновлено в 02:41
Театры

Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной

Актриса театра и кино Настасья Самбурская заявила, что режиссёр Московского драматического театра на Малой Бронной Антон Яковлев принял решение вывести её из состава, несмотря на просьбу доиграть сезон.
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия

Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии

Девушки, которые смогли выжить после схода лавины, рассказали об инциденте, унесшем жизни семи человек.
Обновлено в 03:19
Футбол

«Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов

"Ливерпуль" стал вторым английским клубом после "Манчестер Юнайтед", которому удалось выйти в финал два раза подряд и третьим в истории Лиги чемпионов, которому удалось преодолеть полуфинальную стадию после крупного поражения в первой встрече.
Обновлено вчера в 19:09
Происшествия

Шесть объектов эвакуировали в Кемерове из-за сообщений о минировании

Напомним, что в апреле в Кемерове из-за сообщений о минировании эвакуировали 10 объектов, в том числе здание администрации города.
Обновлено в 04:28
Происшествия

Два фигуранта дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск

Сегодня Самарский районный суд арестовал еще четверых фигурантов дела, среди них гендиректор "Нефтеперевалки" Светлана Балабай, ее заместитель Рустам Хуснутдинов, глава "Петронефть Актив" Владимир Жоголев и замглавы "Магистрали" Сергей Баландин.
Обновлено вчера в 10:55
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 13:07
Происшествия

Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов

Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено 06 мая в 23:32
Происшествия

Врачи перепутали беременность с раком и назначили химиотерапию

Обновлено вчера в 21:59
Космос

Рекордные вспышки на Солнце не угрожают Земле

В течение суток 6 мая было зафиксировано 12 солнечных вспышек, в том числе 6 – класса С. Вспышка класса С9.9, зафиксированная в 05:10 по всемирному времени, оказалась самой мощной за последние полтора года, хотя и намного слабее рекордной по мощности за последнее время вспышки в сентябре 2017 года.
Обновлено вчера в 03:29
Кино

HBO удалил появившийся в «Игре престолов» стакан из Starbucks

Обновлено вчера в 20:21
Здоровье

Девочке-инвалиду из Казахстана и её матери оформили гражданство РФ

После обращения RT в МВД России семье выделили куратора, который помогал маме Наташи пройти процедуру оформления гражданства в кратчайшие сроки.
Обновлено в 03:40
Происшествия

В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари

В московском аэропорту Шереметьево произошел еще один инцидент с Sukhoi Superjet 100 — пассажиров рейса Москва — Рига пересадили с лайнера SSJ-100 компании "Аэрофлот" после того, как в салоне самолета якобы появился запах гари.
Обновлено в 04:26
Единоборства

Александр Усик получил травму, бой против Карлоса Такама отложен

Обновлено вчера в 16:29
Спорт

Боевой пропуск к The International 2019 добавили в Dota 2

Обновлено вчера в 17:22
Происшествия

Кокорина и Мамаева доставили в суд на оглашение приговора

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в Пресненский суд Москвы, который в среду должен вынести им приговор, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 03:04
Общество

Дочь Халдея рассказала о создании снимка «Знамя Победы над рейхстагом»

Анна Халдей, дочь советского военного фотокорреспондента Евгения Халдея, рассказала о создании легендарного фото «Знамя Победы над рейхстагом», на котором бойцы Красной Армии водружают советский флаг над главным символом гитлеровской Германии.
Обновлено в 04:04
Общество

Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год

Минтруд предложил на рассмотрение план переноса праздничных дней на 2020 год.
Обновлено вчера в 15:52
Происшествия

В Подмосковье трое неизвестных похитили сына бизнесмена

Трое мужчин задержаны в Подмосковье по подозрению в похищении человека, злоумышленники требовали за него выкуп в 20 млн рублей.
Обновлено в 02:07
Происшествия

В центре Кабула прогремел мощный взрыв

Обновлено в 03:25
Общество

В Италии выставили на продажу сотни домов за один евро

На юге Сицилии в городе Муссомели местные власти выставили на продажу около сотни ветхих домов, стоимость каждого — один евро.
Обновлено вчера в 21:48
Политика

В МИД потребовали разрешить России участвовать в выборах генсека СЕ

Глава департамента общеевропейского сотрудничества российского МИДа Андрей Келин заявил, что Россия требует разрешения на участие делегации страны в выборах генерального секретаря Совета Европы (СЕ).
Обновлено в 04:31
Кино

Звезда «Черной пантеры» сыграет первого чернокожего самурая

Звезда киновселенной Marvel Чэдвик Боузман сыграет в исторической драме под названием "Ясуке", посвященной первому чернокожему самураю.
Обновлено в 04:04
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ-100 заступился за людей, спасавших багаж

Один из пассажиров потерпевшего крушение самолёта Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100) в Международном аэропорту «Шереметьево» заступился за пассажиров, которые спасали свой багаж.
Обновлено вчера в 08:53
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Нико Ковач
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Немецкий и хорватский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий немецкий футбольный клуб «Бавария». Выступал на позиции полузащитника.
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