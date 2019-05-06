Футбол
Лопетеги может возглавить «Баварию»Чемпионат вчера в 14:40
Другим кандидатом является главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг. 52-летний Лопетеги прошлым летом возглавил мадридский «Реал», но был уволен всего через четыре с половиной месяца после назначения. Ранее он тренировал «Порту» и сборную Испании.
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Marca: Лопетеги или тен Хаг могут возглавить «Баварию» в случае отставки Ковача
Бомбардир.рувчера в 15:51
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