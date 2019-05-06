Лопетеги может возглавить «Баварию»Чемпионат вчера в 14:40

Другим кандидатом является главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг. 52-летний Лопетеги прошлым летом возглавил мадридский «Реал», но был уволен всего через четыре с половиной месяца после назначения. Ранее он тренировал «Порту» и сборную Испании.

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Шоу-бизнес Для сына принца Гарри и Меган Маркл написали колыбельную Для сына принца Гарри и Меган Маркл, который появился на свет 6 мая, была написана специальная колыбельная.

Хоккей Покончил с собой чемпион мира по хоккею и бывший вратарь «Авангарда» Покончил с собой чемпион мира по хоккею в составе сборной Чехии, бывший вратарь «Авангарда» и тольяттинской «Лады» чех Адам Свобода, сообщает чешская газета Hokej.

Происшествия Семь туристов погибли при сходе лавины на Алтае Туристическая группа из девяти человек попала 6 мая под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, в результате семь человек погибли, двоим удалось выжить, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Происшествия Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.

Общество Осипов задекларировал 5,1 млн руб дохода за 2018 год Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов отчитался о доходах за 2018 год. Глава региона задекларировал 5,1 млн рублей.

Происшествия В результате стрельбы в школе в Денвере пострадали восемь учащихся Восемь учащихся доставлены в больницы после стрельбы в школе в пригороде Денвера во вторник.

Энергетика Росстат зафиксировал за неделю повышение цен на бензин на копейку Как сообщает РИА Новости, к 29 апреля средняя розничная цена бензина марок Аи-92, Аи-95 и Аи-98 выросла на копейку и составила 41,67, 44,99 и 50,73 рубля за литр соответственно.

Театры Самбурская со скандалом ушла из театра Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская ушла из театра на Малой Бронной со скандалом. Об этом она рассказала в инстаграме.

Политика На Украине продлили арест российского журналиста Вышинского Подольский районный суд Киева продлил арест обвиняемому в государственной измене руководителю "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому.

Наука Солнцезащитный крем признали потенциально опасным Солнцезащитный крем признали потенциально опасным. Содержащиеся в нем вещества впитываются в кожу и могут нанести вред организму.

Происшествия Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.

Общество В Пятигорске прошел парад «дошкольных войск» После шествия детсадовцы спели "Катюшу", уточняется на портале Пятигорска. Ранее опрос показал равнодушие половины россиян к парадам Победы.

Общество Шашлычный набор подорожал в России на 16% за год В число регионов, лидирующих по затратам на минимальный шашлычный набор, вошли Московская область и Москва, Свердловская и Челябинская области, Татарстан, отмечают аналитики.

Энергетика Россия лишает Швецию дешевой энергии. На очереди — Германия и Британия Двадцать девятого апреля в Швеции были подведены итоги тендера на демонтаж двух корпусов реакторов первого и второго энергоблока АЭС "Оскархамн" и двух корпусов на АЭС "Барсебек".

Политика Иран частично прекращает выполнение ядерной сделки В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из СВПД, назвав соглашение несправедливым и выдвинув Тегерану дополнительные требования для заключения новой сделки.

Общество Пятая часть молочной продукции в России оказалась фальсификатом В Россельхознадзоре рассказали, сколько молока и молочных продуктов производится ежегодно в России и какая часть продукции не соответствует стандартам.

Политика Двух украинских рыбаков освободили в Крыму Украинских рыбаков, которых задержали в Крыму в сентябре 2018 года, отпустили домой.

Футбол Моуриньо сравнил игроков «Барселоны» с детьми за 4-й пропущенный гол Португальский специалист Жозе Моуриньо прокомментировал эпизод ответного полуфинального матча Лиги чемпионов "Ливерпуль" - "Барселона" (4:0). Решающий гол был забит Дивоком Ориги после розыгрыша углового Трентом Александером-Арнольдом.