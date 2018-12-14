Футбол

Лопетеги может стать новым тренером «Ромы»
Soccer.ru
04:16

Бывший тренер "Реала" и сборной Испании Хулен Лопетеги попал в шорт-лист "Ромы", сообщают в Италии. "Волки" рассматривают возможность уволить Эусебио Ди Франческо после серии неудовлетворительных результатов в Серии А и поражения от "Виктории" в Лиге чемпионов.
Soccer.ru04:16

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СМИ: Лопетеги может возглавить «Рому»

Газета.Ru05:20

СМИ: Лопетеги и Соуза претендуют на пост главного тренера «Ромы»

Спорт-Экспресс04:19

Лопетеги может стать новым тренером «Ромы»

Soccer.ru04:16

Лопетеги оказался в списке кандидатов на пост главного тренера «Ромы»

Sportbox.RU04:12

Лопетеги оказался в списке кандидатов на пост главного тренера «Ромы»

Матч ТВ04:12

В Италии сообщили, что экс-наставник «Реала» Лопетеги может возглавить «Рому»

Советский спорт04:06

Лопетеги может возглавить «Рому». В этом году его уволили из сборной Испании и «Реала»

Sport24.ru03:43
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 06:28, Ашберн
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Обновлено вчера в 16:56
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«Спартак» проиграл «Вильярреалу» и завершил выступление в еврокубках

В 1/16 финала Лиги Европы вышли "Вильярреал" (10 очков) и "Рапид" (10), "Рейнджерс" (6) стал третьим и завершил выступление в турнире.
Обновлено вчера в 14:49
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«Локомотив» сообщил, что футболисты команды ушли в отпуск до 13 января.
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«Фенербахче» объявил о назначении нового главного тренера

"Фенербахче" объявил о назначении Эрсуна Янала новым главным тренером.
Обновлено в 03:37
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Карпин: «Футболисты разъехались, теперь беседуем с дочей»

Обновлено в 04:59
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«Балтика» ведет переговоры по расторжению контракта с Ледяховым

Генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев рассказал, что клуб планирует расторгнуть контракт с главным тренером команды Игорем Ледяховым.
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"Милан" подарил победу "Олимпиакосу" и остался за бортом плей-офф.
Обновлено в 01:30
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«Айнтрахт» установил еврокубковый рекорд среди немецких команд

Франкфуртский футбольный клуб «Айнтрахт» стал автором уникального достижения по результатам группового этапа Лиги Европы, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на спортивный портал Opta.
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Андрей Аршавин возвращается в «Зенит»

Обновлено в 01:28
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Сборная Англии поздравила Оуэна с 39-летием

Сборная Англии поздравила в своем Твиттере бывшего нападающего национальной команды и "Манчестер Юнайтед" Майкла Оуэна с 39-летием.
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«Локомотив» пошел под откос. Таблица коэффициентов УЕФА

Юрий Сёмин явно переосторожничал - такой боязливой игрой в Европе успеха не добьешься В этом туре была редкая ситуация: из-за турнирных интересов "Локомотива" мы вынуждены были в игре "Галатасарай" - "Порту" болеть за пиренейский клуб.
Обновлено 11 декабря в 18:48
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«Манчестер Юнайтед» предложил де Хеа контракт на $ 26 млн в год

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать новый контракт с голкипером Давидом де Хеа на 400 тыс. фунтов стерлингов в неделю ($ 26 млн в год).
Обновлено в 02:28
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Тренер «Тоттенхэма» прокомментировал слухи о его переходе в «Реал»

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал слухи о его возможном переходе в мадридский "Реал" или "Манчестер Юнайтед", передает "Советский спорт".
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Косельни: «Вернуться после травмы было очень эмоционально»

Вернуться после травмы было очень эмоционально. Я получил травму 3 мая, а вернулся 13 декабря.
Обновлено в 05:47
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Боккетти перенес операцию на голеностопном суставе

32-летний футболист получил травму голеностопного сустава перед матчем 16-го тура чемпионата России с «Локомотивом».
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Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер.
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Команда, представляющая Испанию на международных соревнованиях по футболу. Управляющая организация - Королевская испанская футбольная федерация. Федерация является членом ФИФА с 1913 года, членом УЕФА с 1954 года. Сборная считается одной из ведущих команд Европы и мира: в активе сборной Испании - три титула чемпионов Европы 1964, 2008 и 2012 годов и титул чемпионов мира 2010 года. Испания - пятая европейская сборная, становившаяся чемпионом мира, и четвёртая европейская сборная, которая выигрывала чемпионат мира, чемпионат Европы и Олимпиаду.
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