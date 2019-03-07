Футбол

Лопетеги хочет отсудить у «Реала» 28 миллионов евроProstoProSport 04:20

Лопетеги требует от «Реала» за расторжение контракта выплаты 28 миллионов евро – суммы, которую он должен был получить по условиям трехлетнего соглашения, заключенного летом 2018 года.
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