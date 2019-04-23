Футбол
Лонг из «Саутгемптона» забил самый быстрый гол в истории Премьер-лигиЕвро-футбол.ру вчера в 15:10
Форвард гостей Шейн Лонг умудрился забить после шести секунд матча. Это самый быстрый гол в истории Премьер-лиги Англии.
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«Уотфорд», пропустив самый быстрый гол в истории АПЛ, отыгрался на 90-й минуте
Sport24.ruвчера в 16:42
«Уотфорд» вырвал ничью у «Саутгемптона», Лонг забил самый быстрой гол в истории АПЛ
Советский спортвчера в 16:51
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Футбол
Тренер «Валенсии» прокомментировал травму Черышева
Наставник испанской "Валенсии" Марселино Гарсия Тораль высказался о травме российского хавбека Дениса Черышева, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:01
Экономика
Россияне стали массово отказываться от дач
В первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22% увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 02:48
Энергетика
ФАС отказалась индексировать тарифы «Газпрома»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не будет индексировать тарифы для «Газпрома», пока компания не начнет предоставлять регулятору полные данные о своей деятельности, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя службы Игоря Артемьева.
Обновлено в 05:37
Общество
В РЖД показали новый купейный вагон с душем и сейфом
Холдинг РЖД устроил на Рижском вокзале в Москве презентацию нового купейного вагона с душем, холодильником и микроволновками.
Обновлено вчера в 06:34
Финансы
В Минфине оценили возможность увеличения дефицита бюджета России
Министр финансов России Антон Силуанов оценил возможность увеличения дефицита бюджета страны.
Обновлено в 07:14
Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти
Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Экономика
Россия заняла второе место в Европе по объему ввода ТЦ
В 2018 году Россия заняла второе место в Центральной и Восточной Европе по объему построенных торговых площадей с показателем 483 тыс. кв. м, уступив Турции, где было введено 525 тыс. кв. м. Об этом в пресс-релизе сообщают аналитики консалтинговой компании Cushman & Wakefield.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Кузнецова изучает ситуацию с найденными истощенными в Липецке детьми
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова изучает ситуацию в Липецке, где в квартире нашли двух истощенных детей с посторонним мужчиной.
Обновлено вчера в 09:55
Происшествия
На Обводном «КамАЗ» насмерть сбил девушку на самокате
Обновлено в 06:59
Общество
Похолодание придет в Москву на Пасху
Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на Пасху 28 апреля в Москве температура воздуха днем понизится на 5-8°С, передает агентство городских новостей "Москва".
Обновлено в 06:50
Шоу-бизнес
Бузова поздравила Собчак с возвращением в «Дом-2»
Ведущая телепроекта "Дом-2" Ольга Бузова опубликовала в своем инстаграме совместную фотографию с Ксенией Собчак, которая вела передачу с 2004 года по 2012 год, сделанную на "лобном месте" - специальной локации на шоу, где происходит сбор всех участников программы.
Обновлено в 06:22
Авто
Компания Geely готовится презентовать кроссовер VF12
Китайская компания Geely готовит к выпуску новый полноразмерный кроссовер с индексом VF12.
Обновлено вчера в 05:33
Армия и оружие
Атомную подлодку «Белгород» cпустили на воду
В Северодвинске на заводе «Севмаш» спущена на воду атомная подводная лодка специального назначения «Белгород».
Обновлено вчера в 15:58
Происшествия
Глава МЧС назвал пожары в Забайкалье стихийным бедствием
Обновлено в 05:40
Космос
Эксперты показали на видео, как может выглядеть гибель Вселенной
YouTube-канал Melodysheep представил видео с фантазиями на тему гибели Вселенной.
Обновлено в 07:24
Происшествия
ФСБ задержала двух членов банды Басаева
Еще два участника банды Шамиля Басаева и Хаттаба задержаны по подозрению в нападении на российских военнослужащих в Чечне в 2000 году.
Обновлено в 03:52
Происшествия
В Екатеринбурге на голову подростка упал дорожный знак
На ребенка упал дорожный знак, расположенный на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Индустрии.
Обновлено в 05:22
Политика
Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения
Соглашение о защите советских секретных изобретений было подписано в июне 1999 года в Минске, напоминает "Интерфакс".
Обновлено в 06:05
Происшествия
СК попросил об аресте трех силовиков по делу Арашуковых
Правоохранителей задержали накануне в рамках уголовного дела в отношении временно отстраненного от должности сенатора от КЧР Рауфа Арашукова и его отца.
Обновлено в 06:53
Происшествия
Путин подписал закон об ужесточении наказания за побег с места ДТП
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, сбежавших с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:41
Политика
Памфилова предрекла ликвидацию трети российских партий
К концу года примерно треть зарегистрированных в России партий может быть ликвидирована из-за несоответствия требованиям законодательства.
Обновлено в 05:39
Авто
Завод Hino начали строить в Подмосковье
Подмосковный губернатор Андрей Воробьев подписал соглашение о сотрудничестве с японской компанией «Хино Моторс» и запустил строительство завода по выпуску грузовиков этой марки.
Обновлено в 04:14
Происшествия
В Саратове женщине по ошибке удалили грудь
В Саратове врачи по ошибке удалили женщине грудь, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК.
Обновлено в 05:49
Экономика
Росстат обнаружил у россиян 1,75 триллиона лишних доходов
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) представила пересмотренный вариант динамики доходов россиян в 2013-2018 годах после изменения методики их расчета.
Обновлено вчера в 10:38
Политика
Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий
О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие
Кедми оставил кораблям НАТО пять минут на выживание в Черном море
Известный израильский эксперт-аналитик Яков Кедми оставил кораблям НАТО всего пять минут на выживание в условиях «российской западни» в Черном море.
Обновлено вчера в 09:44
Политика
Ким Чен Ын отказался попробовать каравай
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын по прибытию на приграничную станцию Хасан не попробовал каравай.
Обновлено вчера в 22:23
Шоу-бизнес
Дочь Кончаловского и Толкалиной показала стройную фигуру и татуировки
17-летняя дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского Мария поделилась в соцсетях кадрами из Индии, где она отдыхала вместе с матерью Поклонники взахлеб принялись нахваливать модельную внешность девушки, порадовавшую их фотографией в черном купальнике с глубоким вырезом.
Обновлено в 05:50
Политика
МИД РФ: Киев уходит от предметного обсуждения провокации в Чёрном море
Киев уходит от предметного обсуждения инцидента в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, об этом говорится в комментарии МИД РФ, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 05:28
Наука
Найден способ распознать рак легких до появления первых симптомов
Сотрудники Бостонского университета нашли способ определить онкологию легких еще до начальных симптомов, чтобы предотвратить развитие болезни.
Обновлено в 05:08