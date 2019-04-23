Лонг из «Саутгемптона» забил самый быстрый гол в истории Премьер-лигиЕвро-футбол.ру вчера в 15:10

Форвард гостей Шейн Лонг умудрился забить после шести секунд матча. Это самый быстрый гол в истории Премьер-лиги Англии.

Лонг из «Саутгемптона» забил самый быстрый гол в истории Премьер-лиги

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