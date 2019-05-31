Политика
Лондону указали на свидетельства пыток АссанжаLenta.ru 01:55
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подвергается психологическим пыткам со стороны британских властей. Об этом заявил спецдокладчик ООН по вопросам пыток и жестокого обращения Нильс Мельцер, пишет Times.
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А вот это сильно. Борцы за свободу и права человека что творят-то. Ждем официальных объяснений Королевства.
— Мария Захарова, российский дипломатТАСС 02:38
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Представитель ООН сообщил, что власти Британии подвергают Ассанжа психологическим пыткам
Московский Комсомолец00:20
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 05:26, Ашберн
Политика
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На сайте ВЦИОМ появился новый раздел «Доверие политикам (закрытый вопрос)» с обновленной методикой измерения.
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Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
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ПСО «Казань» вернется к строительству космодрома Восточный
Напомним, контракт на строительство второй очереди космодрома Восточный между ПСО "Казань" и "Роскосмосом" был заключен в сентябре 2018 года.
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Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак
Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
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Происшествия
Служившему в Сирии российскому генералу предъявили обвинение
Военное следственное управление Следственного комитета России по Москве предъявило генерал-лейтенанту Сергею Чваркову обвинение в мошенничестве.
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Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Facebook фотографию со своей тренировки в спортзале в администрации президента.
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Политика
Секретарь СНБО Украины: Зеленский с Россией пока не контактировал
Взаимоотношений президента Украины Владимира Зеленского с Российской Федерацией пока нет, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк 30 мая на телеканале «1+1».
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В новосибирском метрополитене остановились поезда
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Финансы
Москва и Пекин не спешат перейти на расчеты в нацвалютах
Несмотря на объявленный правительством курс на «дедолларизацию» экономики и торговли, доля расчетов России и Китая в рублях и юанях снизилась по итогам 2018 года.
Обновлено в 03:41
Музыка
Брат участницы шоу «Голос. Дети» написал заявление на Алсу и ее мужа
Шестнадцатого мая Первый канал аннулировал результаты голосования.
Обновлено в 03:25
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Авто
Продажи Lamborghini в России выросли в три раза
Итальянский премиальный бренд Lamborghini в апреле продал 20 автомобилей, тем самым превзойдя прошлогодние показатели в три раза.
Обновлено в 02:25
Футбол
Конте стал главным тренером «Интера»
Обновлено в 01:06
Футбол
Сборная России без Комличенко тренируется в Новогорске
Сборная России почти в полном составе приступила к тренировкам на базе в Новогорске перед отборочными матчами Евро-2020.
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Джоан Роулинг выпустит четыре новых книги о мире Гарри Поттера
Обновлено вчера в 16:21
Политика
Российская и китайская части моста через реку Амур состыкованы
Российская и китайская части трансграничного автомобильного моста Благовещенск — Хэйхэ через реку Амур состыкованы.
Обновлено вчера в 22:29
Политика
Лукашенко допустил появление новой конституции в Белоруссии
В ближайшее время в Белоруссии может появиться новая конституция, заявил президент страны Александр Лукашенко на встрече с руководителями конституционных судов зарубежных стран.
Обновлено в 04:49
Технологии
Роскосмос объявил новый набор в отряд космонавтов
Обновлено в 05:11
Армия и оружие
Интерьер «самолета Судного дня» показали в США
Воздушное судно E-4B было разработано на базе Boeing 747. На данный момент в американском парке ВВС насчитывается четыре таких самолета.
Обновлено вчера в 22:40
Общество
Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне
Федеральная кадастровая палата Россреестра разъяснила по просьбе "Российской газеты", за какие правонарушения могут оштрафовать дачников.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Половина россиян высказались против необычных имен для детей
Около половины россиян (47%) высказали отрицательное отношение к выбору необычных имен для детей.
Обновлено вчера в 22:05
Наука
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Американские ученые создали генетически модифицированный грибок, с помощью которого можно регулировать численность популяций малярийных комаров.
Обновлено в 04:49
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Политика
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Совладелец "Квартала 95" Борис Шефир, соавтор предвыборной программы президента Украины Владимира Зеленского заявил, что с российским лидером Владимиром Путиным можно договориться, а также назвал украинский закон о языке противоречащим конституции, пишет "Украинская правда".
Обновлено в 01:25
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева отмечает юбилей – 60 лет
Актриса и популярная ведущая Лариса Гузеева отметила юбилей – 60 лет.
Обновлено вчера в 16:08
Происшествия
В Астрахани должника по алиментам достали из могилы
Обновлено в 03:28
Футбол
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв госпитализирован
Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв госпитализирован из-за проблем со здоровьем.
Обновлено в 05:12
Авто
Правительство обсудит запуск программы замены старых автомобилей
Владелец «Соллерса» Вадим Швецов обратился к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой выделить из бюджета 42 млрд руб. в рамках нацпроекта «Экология» на обновление парка коммерческих автомобилей.
Обновлено вчера в 12:14