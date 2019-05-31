Политика
Лондону указали на свидетельства пыток АссанжаLenta.ru 01:55
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подвергается психологическим пыткам со стороны британских властей. Об этом заявил спецдокладчик ООН по вопросам пыток и жестокого обращения Нильс Мельцер, пишет Times.
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А вот это сильно. Борцы за свободу и права человека что творят-то. Ждем официальных объяснений Королевства.
— Мария Захарова, российский дипломатТАСС 02:38
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Представитель ООН сообщил, что власти Британии подвергают Ассанжа психологическим пыткам
Московский Комсомолец00:20
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