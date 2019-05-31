Политика

Лондону указали на свидетельства пыток АссанжаLenta.ru 01:55

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подвергается психологическим пыткам со стороны британских властей. Об этом заявил спецдокладчик ООН по вопросам пыток и жестокого обращения Нильс Мельцер, пишет Times.
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Мария Захарова
А вот это сильно. Борцы за свободу и права человека что творят-то. Ждем официальных объяснений Королевства.
— Мария Захарова, российский дипломатТАСС 02:38

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Британские власти подвергают Ассанжа психологическим пыткам, заявили в ООН

РИА Новости03:41

Захарова: информация о психологических пытках Ассанжа требует объяснения

ТАСС02:38

Лондону указали на свидетельства пыток Ассанжа

Lenta.ru01:55

В Великобритании Ассанж подвергался психологическим пыткам

Вести.Ru01:50

Захарова потребовала от Британии объяснить данные о пытках Ассанжа

Газета.Ru03:05

Ассанж несколько лет подвергался психологическим пыткам в Британии, — эксперт ООН

РЕН ТВ01:28

Представитель ООН сообщил, что власти Британии подвергают Ассанжа психологическим пыткам

Московский Комсомолец00:20
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 03:54, Ашберн
Музыка

Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»

Обновлено вчера в 18:28
Игры

Новая Call of Duty: Modern Warfare выйдет 25 октября

Обновлено в 03:11
Политика

Зеленский опубликовал фото c тренировки в администрации президента

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу показал фотографию со своей тренировки в спортзале в администрации президента.
Обновлено в 03:06
Армия и оружие

Летчик-испытатель назвал преимущества Су-57

Летчик-испытатель Комсомольского-на-Амуре авиационного завода (КнААЗ) имени Ю. А. Гагарина Сергей Китаев рассказал о преимуществах российского истребителя Су-57.
Обновлено в 01:41
Происшествия

МВД пресекло вывоз за границу более 60 мешков с бивнями мамонта

Обновлено вчера в 23:08
Общество

Суд не разрешил выпустить косаток из «китовой тюрьмы»

По словам адвоката зоозащитников Наталии Лисицыной, суд признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух, но отказал в требовании к Росприроднадзору об изъятии животных из незаконного владения и возвращении в естественную среду обитания суд отказал.
Обновлено в 03:08
Общество

Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году

Новогодние каникулы в России в 2020 году будут короче, чем раньше, и продлятся восемь дней, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:43
Происшествия

Самолет экстренно приземлился в Волгограде

Летевший из Екатеринбурга в Сочи самолет был вынужден срочно приземлиться в волгоградском аэропорту.
Обновлено в 03:28
Происшествия

Шестилетний ребенок утонул в реке Луга в Ленобласти

«Дети зашли в воду, где младшего ребенка понесло по течению реки, он не смог выбраться и утонул», — отметили в СУ СКР по Ленобласти.
Обновлено в 03:31
Общество

Россияне стали меньше курить, заявили в Минздраве

Распространенность табака среди россиян значительно снизилась, однако около 29% граждан продолжают курить, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава РФ.
Обновлено в 02:17
Политика

Президент Сербии посетил в больнице раненого российского дипломата

Президент Сербии Александр Вучич посетил в больнице российского дипломата — сотрудника ООН Михаила Краснощёкова, пострадавшего в Косове.
Обновлено в 03:31
Общество

Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт Волочковой

Мэр Анапы Юрий Поляков дал поручение отменить электронные торги на услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».
Обновлено вчера в 12:28
Политика

Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400

Россия отказала Ирану в поставке комплексов С-400. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.
Обновлено вчера в 16:46
Общество

Названы самые прибыльные профессии в социальной сфере в Москве

Средняя зарплата работников социальной сферы и науки в Москве в первом квартале 2019 года составила 98,8 тыс. рублей, что на 39% выше средней зарплаты наемных работников в регионе.
Обновлено в 00:52
Шоу-бизнес

Певица Нюша рассказала, как зовет свою дочь дома

Благо поводов достаточно: певица отмечает 10-летие своей музыкальной карьеры, полностью поменяла имидж, ну и, само собой, ведущий, как и армия поклонников Нюши, до сих пор заинтригован, как же звезда назвала свою дочь и когда она покажет девочку общественности.
Обновлено вчера в 20:32
Политика

Российская и китайская части моста через реку Амур состыкованы

Российская и китайская части трансграничного автомобильного моста Благовещенск — Хэйхэ через реку Амур состыкованы.
Обновлено вчера в 22:29
Шоу-бизнес

Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак

Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено вчера в 05:13
Политика

Глава Туркмении подарил Медведеву щенка алабая

Щенка пятнистого алабая получил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в подарок от президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено в 02:34
Культура

Роулинг написала новые книги о вселенной Гарри Поттера

Обновлено в 02:02
Происшествия

В Свердловской области в массовом ДТП сгорел автомобиль

31 мая в утренние часы под Полевским произошло столкновение четырех автомобилей, в результате которого одна машина загорелась, сообщает интернет-издание Znak со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Свердловской области.
Обновлено в 02:40
Кино

Сериал «Чернобыль» обогнал «Игру престолов» по популярности

Обновлено вчера в 05:35
Экономика

Курс биткоина впервые с мая 2018 года превысил $9 тысяч

В последний раз стоимость криптовалюты превышала отметку в $9 тыс. в мае 2018 года.
Обновлено вчера в 12:08
Политика

СМИ: премьер Малайзии усомнился в итогах расследования крушения MH17

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил о политизации расследования крушения малайзийского Boeing-777, разбившегося в 2014 году в Донецкой области Украины.
Обновлено в 03:35
Происшествия

Задержан украинский капитан затонувшего в Будапеште судна

Обновлено вчера в 16:47
Баскетбол

«Торонто» переиграл «Голден Стэйт» в первом матче финала НБА

«Торонто» дома одержал победу над «Голден Стэйт» в стартовом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации, встреча завершилась со счетом 118:109.
Обновлено в 03:34
Политика

Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом заявил, что Украина ведет «две войны».
Обновлено вчера в 14:56
Происшествия

Число пострадавших при ЧП с батутом в Улан-Удэ увеличилось до шести

Обновлено в 01:34
Шоу-бизнес

Киркоров прокомментировал сообщения о «тайной дочери» Сергея Лазарева

Сергей Лазарев недавно представлял Россию на "Евровидении" - уже во второй раз.
Обновлено в 03:42
Политика

Власти Южной Кореи не подтвердили сообщения о казни чиновников в КНДР

Обновлено в 03:39
Здоровье

В больницы с укусами клещей обратились 2638 человек

На Ставрополье 2 тысячи 638 человек обратились в больницы с укусами клещей. Среди пострадавших - свыше 1 тысячи 200 детей.
Обновлено в 02:07
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