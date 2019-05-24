Политика
В Великобритании Ассанж подвергался психологическим пыткамВести.Ru 01:50
Симптомы, выявленные у основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, говорят том, что в течение нескольких лет подвергался психологическим пыткам в Великобритании.
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А вот это сильно. Борцы за свободу и права человека что творят-то. Ждем официальных объяснений Королевства.
— Мария Захарова, российский дипломатТАСС 02:38
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Представитель ООН сообщил, что власти Британии подвергают Ассанжа психологическим пыткам
Московский Комсомолец00:20
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Здоровье
Сокращающие жизнь продукты назвали ученые
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Кремль назвал условие для первой встречи Путина с Зеленским
24 мая пресс-секретарь российского лидера уже заявлял, что саммит в нормандском формате должен проходить на фоне сформировавшегося мировоззрения у новой политической команды на Украине.
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Бывший главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Реднапп высказал мнение, что «шпоры» обыграют «Ливерпуль» в финальном матче Лиги чемпионов.
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Главный тренер клуба Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Балтика" Евгений Калешин по решению Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицирован на восемь матчей за оскорбление помощника главного судьи Антона Кобзева во встрече против "Тюмени" (1:1). Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
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Экономика
СМИ раскрыли схему получения Ходорковским контроля над ЮКОСом
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Политика
Аваков не намерен баллотироваться в Раду
Глава МВД Украины Арсен Аваков не намерен участвовать в парламентских выборах.
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Общество
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Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
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Футбол
Агент Сигурдссона опроверг его переход из ЦСКА в «Наполи»
Агент полузащитника ЦСКА Арнора Сигурдссона опроверг слухи о переходе исландца в «Наполи».
Обновлено в 05:02
Общество
«Левада-центр»: работу Собянина одобрили рекордные 57% москвичей
В ходе проведенного «Левада-центром» опроса, 57% жителей Москвы заявили о хорошем и очень хорошем отношении к деятельности мэра Сергея Собянина.
Обновлено в 03:40
Политика
Президент Сербии посетил в больнице раненого российского дипломата
Президент Сербии Александр Вучич посетил в больнице российского дипломата — сотрудника ООН Михаила Краснощёкова, пострадавшего в Косове.
Обновлено в 03:31
Политика
Рогозин заявил о готовности РФ «пободаться» с США
Обновлено в 05:35
Кино
Критик прокомментировал удаление сцен из фильма про Элтона Джона
Картина "Рокетмен" о жизни известного британского певца и композитора Элтона Джона в России выходит с рейтингом 18+, поэтому удаленные из нее сцены вряд ли бы нарушили законодательство страны, теперь же зрители увидят версию, которая может изменить их восприятие фильма в целом, считает кинокритик Тимур Алиев.
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Служившему в Сирии российскому генералу предъявили обвинение
Военное следственное управление Следственного комитета России по Москве предъявило генерал-лейтенанту Сергею Чваркову обвинение в мошенничестве.
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Экстренно госпитализирован Тимур Бекмамбетов
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Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв госпитализирован
Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв госпитализирован из-за проблем со здоровьем.
Обновлено в 05:12
Происшествия
В Астрахани должника по алиментам достали из могилы
Обновлено в 03:28
Происшествия
Самолет экстренно приземлился в Волгограде
Летевший из Екатеринбурга в Сочи самолет был вынужден срочно приземлиться в волгоградском аэропорту.
Обновлено в 03:28
Происшествия
«Аэрофлот» ответил на слова эксперта МАК о причинах катастрофы SSJ
Промежуточный отчет о катастрофе в Шереметьево будет опубликован 5 июня, заявил ведущий эксперт МАК Владимир Кофман, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:50
Футбол
Дзюба выбрал топ-3 лучших игроков сезона
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Авто
Показали фото обновленного Renault Duster для России
Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
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Суд отправил в психбольницу курсанта, обвинявшегося в терроризме
Московский окружной военный суд (МОВС) направил на принудительное лечение курсанта петербургской Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского Вадима Осипова и освободил его от уголовной ответственности.
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ФСБ выявила крупное хищение у предприятия «Росатома»
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Рейтинг «100 лучших песен в истории человечества» опубликован в США
Обновлено вчера в 12:18