Экономика
Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млнКоммерсантъ вчера в 12:47
Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.
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Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на 225 млн евро - документ
Financial Oneвчера в 09:12
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