Экономика

Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млнКоммерсантъ 12:47

Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.
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Лондонский суд заморозил активы крупнейшего в России независимого НПЗ

Forbes16:25

Лондонский суд постановил заморозить активы Антипинского НПЗ в России

Красная весна15:52

Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на 225 млн евро - документ

Financial One09:12

Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн

Коммерсантъ12:47

Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на 225 млн евро

Интерфакс12:15

Лондонский суд предписал заморозить активы Антипинского НПЗ

РБК13:04
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В США раскрыли убийство режиссера 30-летней давности

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Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил действующего главу государства Петра Порошенко с туристом, который перед отъездом ворует имущество отеля.
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Букмекеры пророчат Сергею Лазареву 2-е место на «Евровидении-2019»

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Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по ситуации в Идлибе

Россия заблокировала подготовленное рядом стран заявление Совбеза ООН по гуманитарному положению в Сирии, в котором искажалась реальная ситуация в сирийском Идлибе.
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Подписчики в комментариях отметили, что расстроены известием о разводе Водонаевой с супругом.
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«Арсенал» ждет от УЕФА гарантий безопасности для Мхитаряна в Баку

Лондонский футбольный клуб "Арсенал" надеется получить от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) гарантии безопасности, которые позволят армянскому полузащитнику команды Генриху Мхитаряну отправиться на финальный матч Лиги Европы, который пройдет в Баку.
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Игорь Николаев ужаснулся, когда увидел Игоря Крутого после операции

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Кучеров признан лучшим игроком россиян в матче с Норвегией

Нападающий сборной России Никита Кучеров признан лучшим игроком стартового матча ЧМ-2019 с Норвегией (5:2). В игре с норвежцами форвард забил гол и сделал две результативные передачи.
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Политика

Турция отреагировала на информацию СМИ об отказе от покупки С-400

Глава департамента по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун опроверг опубликованную в газете Bild информацию об отказе Анкары от приобретения зенитно-ракетных комплексов России С-400.
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Общество

Перекрывавшая МКАД певица отметила День Победы танцем на шесте

Певица Оксана Яковлева, которая в прошлом году ради съемок видеоклипа перекрывала МКАД, поздравила подписчиков с Днем Победы, опубликовав видео с танцем на шесте.
Обновлено в 11:59
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Команда Зеленского подготовила указ о роспуске Рады

ИА «Ореанда-Новости» СМИ сообщают, что команда новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского подготовила президентский указ о роспуске Рады.
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Корабль США зашел в территориальные воды Венесуэлы

Судно береговой охраны США USCG James вошло в территориальные воды Венесуэлы, однако после переговоров сменило курс.
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Происшествия

В Дагестане сняли на видео селевой поток, уносящий коров и машины

В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовал канал "360".
Обновлено в 06:48
Происшествия

Автомобильный мост рухнул в Свободненском районе Амурской области

Автомобильный мост возле села Чембары в Свободненском районе Амурской области рухнул в пятницу.
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Гаджеты

Названы iPhone и iPad, которые останутся без новой ОС Apple

Установить iOS 13 смогут владельцы смартфонов iPhone 2019 года, iPhone XS Max iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, планшетов iPad Pro 12.9 2016 и 2017 годов, iPad Pro 10.5 и iPad Pro 9.7. iPad Pro 11 2018, iPad Air 2, iPad Air 3, iPad 5, iPad 6, iPad Mini 4 т iPad Mini 3, а такде медиаплеера iPod touch 6‑го поколения.
Обновлено в 12:17
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Константин Богомолов впервые вышли в свет как пара

Совсем недавно скандально известная телеведущая Ксения Собчак в очередной раз удивила своих поклонников официальным выходом в свет вместе со своим новым возлюбленным Константином Богомоловым.
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Дочь Сергея Доренко попросила полицию проверить причины смерти отца

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Обновлено в 11:32
Происшествия

Пассажира с миной времен ВОВ сняли с рейса в Домодедово

В аэропорту Домодедово пассажира сняли с рейса, так как в его багаже обнаружили мину времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 16:16
Общество

Дочь чиновника Минобороны Украины с подругой разбросала траурные цветы, возложенные в честь 9 мая

В сети опубликовано видео, на котором две девушки разбрасывают траурные цветы, возложенные в честь памяти жертв Великой Отечественной войны.
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Кино

Умерла народная артистка России Нелли Корниенко

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В Индии археологи вскрыли гробницу возрастом 4 тысячи лет

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Черный гроб с гранатами проплыл по каналу в Петербурге

Петербуржцы выложили 10 мая в Сети видео, на котором чёрный гроб плывёт по каналу Грибоедова.
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