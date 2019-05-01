Происшествия
Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключенияRT на русском 06:46
Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
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Армия и оружие
США впервые применили F-35 в боевых условиях
Обновлено в 10:15
Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Хоккей
Сборная России уступила Швеции в матче Еврохоккейтура
Встреча, проходившая в рамках последнего этапа Еврохоккейтура, завершилась победой сборной Швеции со счётом 6:4.
Обновлено в 11:31
Транспорт
В России появились новые дорожные знаки
С 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.
Обновлено в 00:44
Музыка
Киркоров пригрозил покинуть Евровидение
Певец и продюсер участника Евровидения-2019 от России Филипп Киркоров рассказал в эфире телеканала "Россия 1", при каком условии он откажется от работы на международном конкурсе.
Обновлено в 09:46
Происшествия
В Париже начались столкновения демонстрантов с полицией
Столкновения между сотрудниками полиции и участниками первомайской демонстрации начались в среду в центре Парижа, сообщает местное телевидение.
Обновлено в 07:43
Политика
Минск отреагировал на смену посла России в Белоруссии
В пятницу, 30 апреля, президент Владимир Путин освободил Михаила Бабича от должности посла России в Белоруссии и одновременно назначил вместо него сенатора Дмитрия Мезенцева.
Обновлено в 08:36
Политика
Замминистра пригрозил получающим российские паспорта украинцам
Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство.
Обновлено в 09:16
Общество
В победе дочери Алсу на «Голосе» заподозрили военный завод
Обновлено вчера в 13:29
Космос
Китайские астрономы назвали Млечный путь «пожирателем галактик»
Астрономы открыли эту звезду, проанализировав объем спектральных характеристик, собранных при помощи китайского спектроскопа LAMOST (Large Sky Area Multi-Object Fiber Spectroscopic Telescope).
Обновлено вчера в 08:21
Общество
Тайский король объявил о женитьбе
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама X) объявил, что женился на бывшей стюардессе Сутиде Вачиралонгкорн, сообщает Reuters.
Обновлено в 10:16
Единоборства
Денис Лебедев восстановлен в статусе чемпиона мира WBA
Обновлено в 10:00
Политика
Чичерина пристыдила Макаревича за слова о паспортах для Донбасса
Обновлено вчера в 17:44
Политика
Захарова сравнила слова Помпео о Мадуро с «новостями о бегстве Асада»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила заявление госсекретаря США Майка Помпео о возможности президента Венесуэлы Николаса Мадуро покинуть свою страну с новостями о том, что лидер Сирии Башар Асад якобы намеревался покинуть государство в период острой фазы сирийской войны.
Обновлено в 09:48
Наука
Исследователи открыли новый род колумбийских мигаломорфных пауков
Ученые Южной Америки обнаружили в Колумбии новый род мигаломорфных пауков Stormtropis, куда поместили четыре неизвестных ранее вида.
Обновлено вчера в 11:20
Гаджеты
Huawei планирует выпустить 5G Smart TV в этом году
Согласно отчетам Nikkei Asian, китайский производитель Huawei планирует выпустить первый в мире Smart TV 5G в этом году.
Обновлено в 07:04
Кино
Назван гонорар Роберта Дауни-младшего за работу в «Мстителях»
Стало известно, какой гонорар получил Роберт Дауни-младший за работу в фильмах франшизы «Мстители».
Обновлено в 00:48
Политика
Путин подписал закон о надежном рунете
Президент России Владимир Путин в среду, 1 мая, подписал закон о надежном рунете, передает РИА "Новости" со ссылкой на текст документа.
Обновлено в 11:29
Экономика
Путин ратифицировал Конвенцию ОЭСР по налоговым соглашениям
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации Конвенции Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по налоговым соглашениям для противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения.
Обновлено в 11:37
Шоу-бизнес
Ани Лорак подверглась критике из-за неудачного образа
View this post on Instagram See you tonight! #osnabrück A post shared by Ани Лорак (@anilorak) on Apr 30, 2019 at 6:45am PDT Именно брюки вызвали негодование у подписчиков, поскольку, на их взгляд, этот атрибут «изуродовал» идеальную фигуру исполнительницы.
Обновлено в 06:29
Происшествия
ОВД-Инфо: В ходе первомайских акций в России задержано не менее 43 человек
Всероссийские уличные акции, приуроченные к Первомаю, многие из которых являются протестными, обернулись, по последним данным, задержаниями 43 человек.
Обновлено в 06:03
Наука
В Чили обнаружены самые древние в Америке следы человека
В южной части Чили обнаружены самые древние в Америке человеческие следы.
Обновлено 29 апреля в 02:19
Авто
Криштиану Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пополнил свой автопарк самым дорогоим автомобилем в мире - Bugatti La Voiture Noire.
Обновлено в 00:44
Транспорт
70 московских светофоров перенастроят в пользу пешеходов
Обновлено в 11:17