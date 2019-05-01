Происшествия

Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключенияRT на русском 06:46

Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
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Суд Лондона приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения

Московский Комсомолец06:54

Суд в Лондоне приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения

РИА Новости06:45

Юрист-международник прокомментировал приговор Ассанжу

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Эхо Москвы11:18

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ТАСС06:46

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж предстанет перед судом в Лондоне

Говорит Москва00:49
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Джулиан Ассанж
Австралийский интернет-журналист и телеведущий, основатель WikiLeaks. В больших объёмах обнародовал сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах дипломатии великих держав.
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