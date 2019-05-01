Происшествия
Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключенияRT на русском 06:46
Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 19:22, Ашберн
Политика
Захарова прокомментировала увольнение министра обороны Великобритании
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала решение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй уволить главу Минобороны страны Гэвина Уильямсона.
Обновлено в 18:59
Шоу-бизнес
Сергей и Софья Капковы развелись спустя четыре года после свадьбы
Сергей Капков развелся с супругой Софьей после четырех лет брака. Как удалось выяснить журналистам, бизнесвуман сама подала на развод.
Обновлено в 05:00
Политика
Мадуро признал необходимость «исправления ошибок» в Венесуэле
Венесуэльский президент Николас Мадуро на первомайской демонстрации заявил о намерении принять "план", чтобы "исправить ошибки", передает РИА "Новости".
Обновлено в 19:11
Теннис
Мария Шарапова снялась с турнира в Риме
Российская теннисистка Мария Шарапова не выступит на представительном турнире в Риме.
Обновлено в 17:55
Политика
В штабе Зеленского подтвердили: его жена купила квартиру в Крыму
В штабе избранного украинского президента заявили, что Елена действительно купила эту квартиру, но было это еще в 2013 году "до незаконной аннексии Крыма".
Обновлено в 09:37
Шоу-бизнес
Выступление Настасьи Самбурской вырезали из эфира Первого канала
Настасья Самбурская разразилась гневной тирадой в адрес руководства Первого канала, посмотрев премию «Шансон года», которую показали сегодня вечером.
Обновлено в 18:00
Происшествия
На первомайском шествии в Петербурге разогнали колонну оппозиции
Фото с сегодняшней демонстрации в Петербурге Gepostet von Открытая Россия am Mittwoch, 1. Mai 2019 Когда акция началась, объединенная колонна демократических сил — в ней шли активисты партии «Яблоко», сторонники Алексея Навального, «Открытой России» и ряда петербургских оппозиционных движений — смогла пройти по Невскому проспекту не более 400 метров.
Обновлено в 09:43
Здоровье
Ученые рассказали о признаках серьезных проблем со здоровьем
Боль в ступнях может быть признаком многих серьезных проблем со здоровьем. Об этом рассказали британские медики.
Обновлено в 14:24
Футбол
Месси забил 600-й мяч за «Барселону»
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси отметился забитым мячом в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:31
Происшествия
Разрушительный торнадо в Румынии попал на видео
В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.
Обновлено в 05:13
Театры
В Театре имени Моссовета сообщили о болезни Виктора Сухорукова
Спектакли с участием актёра Виктора Сухорукова в Московском Театра имени Моссовета временно отменены.
Обновлено в 04:05
Авто
Назван ТОП-5 самых экономичных внедорожников и кроссоверов 2019 года
Внедорожники, особенно компактные кроссоверы, являются главным выбором среди все еще растущего числа американских автомобилистов.
Обновлено в 06:41
Армия и оружие
Террористы в апреле 12 раз пытались атаковать авиабазу Хмеймим
Террористы с начала апреля 12 раз пытались обстрелять авиабазу Хмеймим, а также позиции сирийских правительственных войск в провинции Латакия.
Обновлено в 15:30
Происшествия
Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю
В Краснодаре заведующая детским садом номер 74 "Звездочка" весьма своеобразно наказала ребенка, который, по ее словам, "обижал и душил" других детей.
Обновлено в 18:55
Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Обновлено в 11:13
Политика
Путин подписал закон о надежном Рунете
Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.
Обновлено в 11:38
Политика
Киев пригрозил получающим российские паспорта украинцам
Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, получившие паспорта РФ, будут лишены украинского гражданства, пригрозил заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак.
Обновлено в 15:23
Происшествия
У избитой в Париже журналистки РИА Новости выявили сотрясение мозга
Врачи парижского госпиталя диагностировали сотрясение мозга, ушибы левого плеча и предплечья у корреспондента РИА Новости Виктории Ивановой, избитой французскими полицейскими в ходе первомайской манифестации.
Обновлено в 16:01
Наука
В Чили нашли древнейшие следы человека в Америке
На юге Чили нашли древнейшие следы человека, когда-либо обнаруженные в Америке. Им может быть около 15,6 тысячи лет.
Обновлено 29 апреля в 05:22
Армия и оружие
Мадуро: США начнут вторжение в случае применения силы против оппозиции
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в случае применения силы против протестующих США воспользовались бы "бойней" и начали бы военное вторжение в страну.
Обновлено в 18:20
Здоровье
Suomen Kuvalehti (Финляндия): неважная доля у бедных (Suomen Kuvalehti)
Согласно исследованию Ведомства здравоохранения и социального развития Финляндии (THL), проведенному в 2016 году, разница в ожидаемой продолжительности жизни у наиболее бедных и наиболее богатых финнов составляет 5,6 лет у женщин и целых 10,6 лет у мужчин.
Обновлено в 17:40
Политика
Первомай шагает по улицам Калининграда
Непривычно пустынным выглядел сегодня, 1 мая, в утренние часы участок проспекта Ленина от гостиницы Калининград до площади Победы.
Обновлено в 05:44
Происшествия
В Стерлитамаке голая женщина устроила истерику посреди улицы
В Стерлитамаке обнаженная женщина прошлась по улицам города. Видео опубликовано ГТРК "Башкортостан".
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес
Дочь Александра Абдулова растет его точной копией
12-летняя дочь Абдулова пошла по стопам известного родителя: Евгения решила посвятить себя актерскому мастерству.
Обновлено в 06:00
Общество
На первомайское шествие в Москве вышли более ста тысяч человек
В шествии в честь Дня весны и труда в Москве участвуют более 100 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 04:33
Кино
Дубль «Миллиарда» и худший уик-энд с 2012 года
Общий сбор последнего апрельского уик-энда (25 - 28 апреля) составил 304,6 млн рублей ($4.72 млн), уменьшившись по сравнению с финансовым показателем недельной давности на 46,2% в нашей национальной валюте и на 46,6% - в долларах.
Обновлено в 16:55
Экономика
ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу
Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
Обновлено вчера в 19:21
Наука
Первый особый анализ крови выявит синдром хронической усталости
Первый особый анализ крови поможет медикам выявить у пациентов синдром хронической усталости.
Обновлено в 04:12