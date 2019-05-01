Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключенияRT на русском 06:46

Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.

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