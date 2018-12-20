Происшествия

Лондонский аэропорт Гатвик закрыт из-за дронов
Интерфакс
02:12

Прибывающие рейсы направляются в другие аэропорты Великобритании и ее ближайших соседей, включая Францию и Нидерланды. Пассажиры жалуются в Twitter и других соцсетях, что вместо Гатвика их высаживали как в лондонском Хитроу, так и в аэропортах Манчестера, Бирмингема.
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