Происшествия
Лондонский аэропорт Гатвик закрыт из-за дронов
Лондонский аэропорт Гатвик закрыт из-за дроновИнтерфакс02:12
Прибывающие рейсы направляются в другие аэропорты Великобритании и ее ближайших соседей, включая Францию и Нидерланды. Пассажиры жалуются в Twitter и других соцсетях, что вместо Гатвика их высаживали как в лондонском Хитроу, так и в аэропортах Манчестера, Бирмингема.
Интерфакс02:12
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Происшествия
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Происшествия
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