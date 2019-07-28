Футбол
Лондонский «Арсенал» проиграл «Лиону». Дембеле оформил дубльProstoProSport 12:29
Лондонский «Арсенал» под руководством Унаи Эмери уступил «Лиону» в товарищеском матче. Встреча прошла на домашней арене «пушкарей» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе «канониров» отличился нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг.
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