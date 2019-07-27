Футбол
Лондонский «Арсенал» проиграл «Лиону». Дембеле оформил дубльProstoProSport 12:29
Лондонский «Арсенал» под руководством Унаи Эмери уступил «Лиону» в товарищеском матче. Встреча прошла на домашней арене «пушкарей» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе «канониров» отличился нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 19:45, Ашберн
Политика
Зеленский потребовал уволить генерала полиции из-за видео в Сети
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от главы МВД Арсена Авакова немедленно уволить руководителя регионального управления ведомства в Днепровской области Виталия Глуховерю, соответствующее заявление президент опубликовал в субботу в Facebook.
Обновлено вчера в 11:26
Культура
Умерла актриса Расси Тейлор, озвучивавшая Минни-Маус
Обновлено в 14:18
Космос
Компании из США собираются добывать ископаемые из астероидов
Ученые НАСА разработали концепцию, по которой уже сегодня можно начать добычу полезных ископаемых из астероидов. в 2012 году в США были созданы две компании, которые планируют этим заниматься - Planetary Resource и Deep Space Industries.
Обновлено в 11:53
Политика
В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина
Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:33
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено вчера в 12:04
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критический
Уровень воды в реке Ия в иркутском городе Тулуне поднялся до отметки 708 см, превысив на 8 см показатель критического уровня.
Обновлено в 10:29
Общество
Жару в Москве сменят аномальные холода
В последних числах июля в Москву придет резкое похолодание, следует из прогноза Гидрометцентра России.
Обновлено вчера в 09:09
Происшествия
ФБР назначило вознаграждение за «розовую бандитку»
Федеральное бюро расследований США назначило вознаграждение в $10 тыс. за информацию о грабительнице банков, действующей на восточном побережье.
Обновлено в 13:26
Экономика
Половина микрофинансовых организаций могут уйти с рынка
Отмечается, что Банк России снизил максимально допустимую ставку, а также обязал организации начислять больше резервов по займам закредитованных россиян.
Обновлено в 18:07
Политика
Назван решающий месяц для «Северного потока-2»
Россия может не успеть запустить газопровод «Северный поток-2» и сорвать сроки поставок газа по нему, если не получит разрешение на строительство от Дании в августе.
Обновлено в 08:59
Футбол
Дзюба считает, что Аршавин не разбирается в футболе
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что бывший полузащитник сборной России и питерского клуба Андрей Аршавин не разбирается в футболе.
Обновлено в 16:13
Политика
Помпео заявил, что его не захотели принять в Иране
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран не принял его предложение посетить Тегеран и "поговорить прямо с иранским народом".
Обновлено в 18:42
Политика
В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров
Обновлено вчера в 01:16
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено в 10:55
Происшествия
В Москве госпитализировали Алексея Навального
24 июля Навального арестовали на 30 суток по обвинению в повторном нарушении правил проведения митинга.
Обновлено в 06:03
Автоспорт
Кристиан Хорнер: «Квят провел зрелую гонку»
Обновлено в 15:29
Авто
Составлен топ-5 лучших новых кроссоверов в России в 2019 году
Обновлено в 04:46
Политика
МИД России считает нереалистичным возвращение Ирана к выполнению СВПД
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что когда другая сторона не выполняет условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), возвращение Ирана к первоначальным обязательствам нереалистично.
Обновлено в 17:52
Происшествия
Экс-сотрудник администрации президента, сдавший банду ФСБ, осужден за мошенничество
Бывшего начальника департамента администрации президента России и сотрудника ФСБ Михаила Горбатова 235-й гарнизонный военный суд приговорил к 4,5 годам колонии и штрафу в 250 тысяч рублей за особо крупное мошенничество.
Обновлено в 15:58
Экономика
ОБЗОР: Секретарь СБ РФ Патрушев в Карелии ознакомится с ходом проектов по развитию региона
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в понедельник начнет рабочий визит в Карелию, где с местными властями обсудит вопросы социально-экономического развития региона, и, в частности, ознакомится с ходом строительства Белопорожской ГЭС.
Обновлено в 17:21
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала фото семейной идиллии
Популярная телеведущая Лера Кудрявцева поделилась со своими подписчиками фотографией, на которой она стоит со своим мужем хоккеистом Игорем Макаровым, доказав, что в их паре царит идиллия.
Обновлено в 10:37
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
Политика
В Грузии прошел митинг за улучшение отношений с Россией
Участники акции требуют от правительства внеблокового статуса для Грузии, отказа от воинственной риторики в адрес Москвы и восстановления российско-грузинских отношений до докризисного уровня.
Обновлено в 12:16
Футбол
Фернандес признан лучшим игроком матча ЦСКА – «Локомотив»
Марио Фернандес получил награду от РПЛ. Защитник ЦСКА Марио Фернандес стал лучшим игроком матча 3-го тура РПЛ ЦСКА – «Локомотив».
Обновлено в 14:22
Общество
Названа дата начала продаж арбузов в Москве
Обновлено в 17:51
Политика
Зеленский призвал предстоятелей украинских церквей к диалогу
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех верующих с Днем крещения Руси и призвал предстоятелей украинских церквей к диалогу.
Обновлено в 08:46
Политика
Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»
Друг президента США Дональда Трампа — сенатор от штата Кентуки Рэнд Пол — фактически сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 21:11
Экономика
Солид Банк принял участие в рабочей группе по поддержке бизнеса Приморского края
Программа льготного финансирования малого и среднего бизнеса, разработанная Минэкономразвития РФ (Постановление Правительства РФ № 1764 от 30.12.2018) вызывает у предпринимателей большой интерес, но в то же время и множество вопросов и сомнений.
Обновлено в 18:58