Лондонский «Арсенал» под руководством Унаи Эмери уступил «Лиону» в товарищеском матче. Встреча прошла на домашней арене «пушкарей» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе «канониров» отличился нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг.

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