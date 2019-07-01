Футбол

Лондонский «Арсенал» подписал 17-летнего бразильского форвардаSoccer.ru 09:47

Пресс-служба лондонского "Арсенала" сообщает, что клуб приобрел нападающего Габриэла Мартинелли. 17-летний футболист ранее выступал за клуб из бразильской Серии D «Итуано».
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«Арсенал» подписал 18-летнего форварда Мартинелли из 4-го бразильского дивизиона

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«Арсенал» подписал лучшего новичка чемпионата Бразилии

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Лондонский «Арсенал» подписал 17-летнего бразильского форварда

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Матч ТВ09:50

«Арсенал» приобрёл 18-летнего форварда из Бразилии

Евро-футбол.ру10:12

«Арсенал» подписал контракт с 17-летним бразильским нападающим

Чемпионат09:43
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:35, Вашингтон
Происшествия

14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате

«1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России, в ходе проведения батиметрических измерений возник пожар»,— говорится в сообщении пресс-службы Миноброны.
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WADA заподозрило 298 российских атлетов в употреблении допинга

В настоящее время из 578 допинг-проб 298 российских атлетов были проанализированы 150 образцов, которые принадлежат 43 спортсменам.
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Президент России Владимир Путин распорядился принять меры по недопущению необоснованных отказов в выдаче ипотеки семьям, имеющим право на льготы.
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Сообщается, что тело женщины было найдено в отеле Hellinis еще 25 июня, но до близких Альмиры информация дошла лишь спустя три дня.
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Авто

Опубликовано первое фото салона УАЗ «Патриот» с АКПП

Напомним, что ранее в Сети появлялась информация о новом УАЗ «Патриот» С АКПП.
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Происшествия

На Украине во время тренировочного полета разбился самолет

Крушение самолета Л-39 произошло во время учебно-тренировочного полета в Харьковской области, пилот катапультировался, сообщается во вторник на странице Харьковского национального университета воздушных сил в Facebook.
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На Западе заявлено, что ракета «Булава» недостаточно точна и надежна

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Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон

Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
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В Ленобласти вблизи озера обнаружили химическое вещество

Обновлено в 12:16
Происшествия

В Екатеринбурге застрелили бывшего лидера уральских киргизов

В Екатеринбурге убили бизнесмена Камчы Каримова, который ранее занимал пост главы киргизской диаспоры в городе.
Обновлено в 11:36
Технологии

Сервис защиты сайтов Cloudflare сообщил о сбое в работе

У сервиса для защиты сайтов Cloudflare возникли очередные проблемы в работе.
Обновлено в 10:50
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Член «Единой России» намерен подать в суд на ФБК Навального

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Армия и оружие

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Украинская армия, попытавшись атаковать позиции Донецкой народной республики, понесла потери, сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
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В Калининграде задержали врача-реаниматолога Элину Сушкевич по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме.
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Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий отозвал приглашение для наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на выборы в парламент.
Обновлено в 10:33
Экономика

Медведев обсудит с регионами реализацию нацпроектов

В мае Медведев поручил своим заместителям следить за реализацией национальных проектов в регионах, "просто ездить в командировки и на месте смотреть, чего и как делается".
Обновлено вчера в 17:04
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Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год

Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год, сообщил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
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Из ПАО «Ильюшин» массово увольняются сотрудники

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«Зенит» объявил об уходе Новосельцева

Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил об уходе из команды защитников Ивана Новосельцева и Ибрагима Цаллагова.
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Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население

Естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тыс. человек, Россия катастрофически теряет население.
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Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Донбассе

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«Спартак» продал Зе Луиша в «Порту»

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Путешествия

В Анапе из-за опасного течения запретили купание на всех пляжах

В Анапе на всех пляжах курорта запретили купание из-за шторма и сильного донного течения.
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Екатеринбург выбрали столицей Всемирной летней универсиады 2023 года

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Происшествия

Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре

Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
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Политика

Чехия вновь разрешила полеты российских авиакомпаний

Чехия и Россия договорились до 7 июля временно восстановить в полном объеме разрешение авиаперевозчикам двух государств на выполнение рейсов между странами и рассчитывают на скорейшее достижение соглашения по имеющимся вопросам.
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Зарипов открыл бутылку воды броском шайбы

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В ДТП на Кутузовском проспекте погибли два человека

Два человека погибли и пять пострадали в крупной аварии на Кутузовском проспекте в Москве, сообщили "Интерфаксу" во вторник в столичном главке полиции.
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Врачи спасли девочку, рожденную на 25‐й неделе беременности

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