Футбол
Лондонский «Арсенал» подписал 17-летнего бразильского форвардаSoccer.ru 09:47
Пресс-служба лондонского "Арсенала" сообщает, что клуб приобрел нападающего Габриэла Мартинелли. 17-летний футболист ранее выступал за клуб из бразильской Серии D «Итуано».
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