Футбол

«Арсенал» подписал лучшего новичка чемпионата БразилииSport.ru 10:59

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Отдельно стоит отметить, что юный нападающий в минувшем сезоне был признан лучшим новичком сезона и вошёл в символическую сборную чемпионата Паулиста. За 14 поединков форвард забил шесть голов. Читайте также: "Арсенал" предложил 45 миллионов евро за двух игроков "Сампдории"
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