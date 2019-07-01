Футбол
«Арсенал» подписал лучшего новичка чемпионата БразилииSport.ru 10:59
Отдельно стоит отметить, что юный нападающий в минувшем сезоне был признан лучшим новичком сезона и вошёл в символическую сборную чемпионата Паулиста. За 14 поединков форвард забил шесть голов. Читайте также: "Арсенал" предложил 45 миллионов евро за двух игроков "Сампдории"
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 11:04, Вашингтон
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Политика
На «Авито» продают визитку Путина времен его работы в мэрии Ленинграда
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Болельщики «Ростова» и «Оренбурга» просят перенести матч
Болельщики футбольных клубов «Ростов» и «Оренбург» просят перенести предстоящий матч на более раннее время.
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Транспорт
«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Чехию
Ранее российская авиакомпания "Аэрофлот" отменила несколько рейсов из Москвы в Прагу на вторник, 2 июля.
Обновлено в 02:19
Армия и оружие
Журналисты ВГТРК попали под минометный обстрел в Донецке
Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Донецке. Об этом во вторник, 2 июля, сообщил «РИА Новости» корреспондент телерадиокомпании.
Обновлено в 08:39
Происшествия
В Афинах россиянка скончалась от инсульта
Туристка из Башкирии скончалась в отеле в Афинах от инсульта.
Обновлено в 10:44
Общество
В ДНР повысили зарплаты госслужащим на 20% и соцвыплаты жителям
Отдельным указом Пушилин повысил на 20% оклады сотрудников МЧС. Лидер ДНР также увеличил и выплаты соцпособий жителям.
Обновлено в 08:03
Общество
Изучена причина наводнения в Иркутской области
Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.
Обновлено в 05:40
Происшествия
ФСБ задержала двух своих сотрудников за хищение денег у бизнесмена
Федеральная службы безопасности (ФСБ) России задержала двух своих сотрудников.
Обновлено в 08:53
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Путин предложил смягчить наказания по экономическим преступлениям
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Армия и оружие
В России модернизировали ударный вертолет Ми-24
Конструкторское бюро "Миля" и "Роствертол" модернизировали ударный вертолет Ми-24 под рабочим названием Ми-35П+, сообщил после выставки "Армия-2019" генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
Обновлено в 03:23
Здоровье
Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население
Естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тыс. человек, Россия катастрофически теряет население.
Обновлено в 10:41
Общество
Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале
Обновлено вчера в 16:34
Политика
Из ПАО «Ильюшин» массово увольняются сотрудники
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Общество
Джейсон Стэйтем открыл бутылку ногой и поддержал новый флешмоб
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Театры
Труппа Волковского театра просит уволить директора
Актеры ярославского театра имени Ф.Г. Волкова обратились с письмом к министру культуры России Владимиру Мединскому в связи с конфликтом между директором театра Алексеем Туркаловым и художественным руководителем Евгением Марчелли.
Обновлено в 07:36
Экономика
Гордеев утвердил проведение паспортизации земель в России
Заместитель главы правительства Алексей Гордеев утвердил дорожную карту по созданию брендов экологически чистой продукции, в рамках которой в России будет проведена паспортизация земель сельхозназначения.
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