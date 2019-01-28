Экономика

Лондонская биржа сняла ограничения на сделки с «Русалом»Газета.Ru 05:30

Лондонская биржа металлов (LME) сняла ограничения на заключение сделок с "Русалом" для участников торгов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя биржи.
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Биржа в Лондоне сняла ограничения на сделки с «Русалом» для участников торгов

Известия05:42

Лондонская биржа сняла ограничения на торговлю депозитарными расписками компании En+

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Лондонская биржа разрешила сделки с «Русалом»

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Лондонская биржа металлов сняла ограничения на торговлю алюминием «РусАла»

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Лондонская биржа металлов сняла ограничения на торговлю алюминием с Rusal

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Газета.Ru05:30

Лондонская биржа металлов возобновила торги алюминием UC Rusal

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