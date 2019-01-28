Экономика
Лондонская биржа сняла ограничения на сделки с «Русалом»Газета.Ru вчера в 05:30
Лондонская биржа металлов (LME) сняла ограничения на заключение сделок с "Русалом" для участников торгов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя биржи.
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Политика
Толкнувший Скабееву депутат заявил, что не верит в серьезность угроз
Обновлено вчера в 15:47
Общество
В Бурятии школьников заставили сидеть в противогазах из-за опоздания
Учитель ОБЖ наказал детей за опоздание на урок и заставил все занятие просидеть в противогазах.
Обновлено в 00:51
Политика
Минюст предложил не наказывать за «вынужденную» коррупцию
Минюст России представил проект, направленный на совершенствование мер ответственности за коррупционные правонарушения.
Обновлено вчера в 22:23
Авто
Петербургские автозаводы притормозили конвейеры
Обновлено вчера в 13:49
Общество
В работе Instagram произошел сбой
Позже в Instagram заявили, что работа приложения полностью восстановлена.
Обновлено вчера в 20:38
Авто
Названы самые популярные автомобильные цвета 2018 года
Обновлено вчера в 08:10
Экономика
ФАС планирует получить доступ к банковской тайне
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России планирует получить доступ к банковской тайне, для этого службой подготовлен соответствующий законопроект, сообщил заместитель начальника управления ФАС по борьбе с картелями Дмитрий Артюшенко.
Обновлено в 00:07
Транспорт
Власти Москвы могут установить запретные зоны для неэкологичных машин
Власти Москвы могут установить зоны, въезд в которые на автомобилях низких экологических классов запрещен.
Обновлено вчера в 19:13
Политика
США официально выдвинули обвинения против Huawei
Американская сторона официально предъявила обвинения компании Huawei и её финансовому директору Мэн Ваньчжоу.
Обновлено вчера в 17:21
Интернет
Роскачество составило рейтинг приложений для изучения английского
Роскачество протестировало мобильные приложения для изучения русскоязычными людьми английского языка.
Обновлено в 00:00
Общество
Минтруд предложил отменить медосмотры у офисных работников
Минтруд РФ предлагает отменить медосмотры у офисных работников, поскольку работа за компьютером не относится к вредным и опасным условиям труда.
Обновлено вчера в 22:11
Космос
В Солнечной системе впервые нашли зародыш планеты
Обновлено вчера в 20:21
Общество
Роскомнадзор внес мессенджер «Сбербанка Онлайн» в свой реестр
Мессенджер сервиса «Сбербанк Онлайн», предоставляющий возможность обмена текстовыми сообщениями, аудио-, фото-, видеоинформацией между клиентами банка, внесен в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора.
Обновлено вчера в 13:52
Общество
На Тасмании эвакуировали жителей из-за лесных пожаров
Более 400 жителей Тасмании эвакуированы из-за разгоревшихся на юго-востоке этого австралийского штата лесных пожаров, сообщает портал 9news.
Обновлено в 00:28
Кино
Умер известный режиссер Душан Макавеев
Обновлено в 00:50
Авто
Представлен обновленный хэтчбек Suzuki Baleno
Baleno индийского производства (но без приставки Maruti) поставляются и в Европу, так что локальный дебют обновленной версии не за горами — и у нее турбомотор наверняка сохранится.
Обновлено вчера в 08:39
Происшествия
В Тюменской области автобус столкнулся с грузовиком
Обновлено в 00:18
Происшествия
В Волгоградской области крыша двухэтажного дома обрушилась из-за снега
Крыша двухэтажного дома в селе Камышинского района Волгоградской области обрушилась под тяжестью снега, пострадавших нет, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации Камышинского района Волгоградской области Алексей Самсонов.
Обновлено в 01:08
Экономика
Резиденты ТОР Приморья вложили в агросектор 13 млрд рублей
Обновлено в 00:48
Авто
SsangYong показал дизайн нового поколения кроссовера SsangYong Actyon
Кроссовер SsangYong Korando/Actyon нового поколения, наконец, напомнил о себе.
Обновлено вчера в 09:06
Наука
Устойчивые к антибиотикам бактерии проникли в природу Арктики
Обновлено вчера в 07:28
Происшествия
Виталий Кличко госпитализирован в Австрии
Обновлено вчера в 15:21
Авто
Renault показал салон нового Clio
Сегодня Renault рассекретил интерьер нового хэтчбека Clio и судя по изображению у пятой генерации модели будет полностью цифровая панель приборов, а также 9,3-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы.
Обновлено вчера в 07:15
Кино
Семью Майкла Джексона возмутил новый документальный фильм о музыканте
Обновлено вчера в 22:12
Интернет
Во «ВКонтакте» появилась функция архивации постов
Новая возможность уже доступна в веб-версии «ВКонтакте» и в дальнейшем появится на мобильных устройствах.
Обновлено вчера в 08:52
Экономика
В Госдуме предложили штрафовать россиян за отказ ставить счетчик газа
Глава думского комитета по энергетике Павел Завальный предложил внести поправки в административный кодекс, которые позволят штрафовать россиян за отказ устанавливать газовые счетчики.
Обновлено вчера в 14:08
Происшествия
Подросток арестован в Москве по подозрению в поджоге сверстника
Суд в Москве арестовал подростка, задержанного по подозрению в поджоге 15-летнего юноши, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.
Обновлено вчера в 14:15
Политика
Из России в Венесуэлу отправился самолет без пассажиров
Из московского аэропорта Внуково в столицу Венесуэлы отправился самолет авиакомпании Nordwind Airlines.
Обновлено вчера в 15:55
Общество
В Гидрометцентре предупредили об изменчивой погоде в феврале и марте
Погода в центральных регионах России в феврале и марте будет изменчивой, прогнозируются как периоды с морозами до минус 15-20 градусов, так и оттепели, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд «Российской газете».
Обновлено вчера в 22:28