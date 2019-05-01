Экономика
Лондонская биржа приостановила торги акциями Exillon EnergyКоммерсантъ 08:00
Нефтекомпания Exillon Energy, акционерами которой считаются бывший бенефициар банка «Югра» Алексей Хотин и его партнер Александр Клячин, запросила приостановку торгов своими обыкновенными акциями на Лондонской бирже.
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Exillon Energy Алексея Хотина объявила о приостановке торгов на Лондонской бирже
Rambler News Service06:56
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