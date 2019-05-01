Лондонская биржа приостановила торги акциями Exillon EnergyКоммерсантъ 08:00

Нефтекомпания Exillon Energy, акционерами которой считаются бывший бенефициар банка «Югра» Алексей Хотин и его партнер Александр Клячин, запросила приостановку торгов своими обыкновенными акциями на Лондонской бирже.

Общество В Ингушетии депутат украл невесту Украв женщину, депутат шестого созыва, член фракции "Единая Россия" в Народном собрании республики решил на ней жениться.

Общество Какие изменения ожидают жителей России с 1 мая С 1 мая в России вступит в силу ряд важных законов и правил, которые коснутся многих российских граждан.

Армия и оружие Украина начнёт поставлять Турции управляемые танковые ракеты Ракета способна поражать цель на расстоянии 5 км. В январе Украина и Турция подписали соглашение о закупке для украинской армии ударных беспилотников Bayraktar TB2.

Политика Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.

Армия и оружие ВСУ четыре раза за час обстреляли поселок на юге ДНР Украинские вооруженные формирования в течение одного часа четыре раза обстреляли из гранатометов поселок Саханка на юге ДНР, сообщает представительство Республики в СЦКК.

Гаджеты Компания Samsung разрабатывает «невидимые» камеры для смартфонов Дактилоскопические сканеры в смартфонах являются относительно новой технологией, однако уже сейчас их размещают под экраном таким образом, что их не видно невооруженным взглядом.

Политика Что ждет Зеленского в случае его уступки России, рассказал Волкер Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер рассказал, что ждет новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского, если он уступит России.

Политика FT: Трамп пошел на уступки ради заключения торговой сделки с Китаем Президент США Дональд Трамп решил отказаться от обвинений Китая в возможных попытках кибершпионажа из-за заключения торговой сделки, сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Политика Лукашенко уволил замгоссекретаря Совета безопасности Белоруссии Лукашенко постановил освободить Втюрина от должности заместителя госсекретаря Совбеза Белоруссии в соответствии со статьей 84 Конституции за совершение проступков, дискредитирующих звание, указано в соответствующем указе за подписью главы республики, опубликованном на национальном правовом портале.

Здоровье Роспотребнадзор напомнил о действиях при укусе клеща Роспотребнадзор вновь дал рекомендации по действиям при укусе клеща, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на сайт ведомства.

Хоккей Швеция — Россия 1:0 (1-й период) Стал известен состав сборной России на второй матч чешского этапа Еврохоккейтура против национальной команды Швеции.

Спорт 100-рублевая купюра признана одной из самых красивых банкнот мира Российская банкнота номиналом 100 рублей, выпущенная к ЧМ-2018 по футболу, стала одной из самых красивых купюр мира.

Происшествия WikiLeaks осудила приговор Ассанжу Организация WikiLeaks осудила приговор британского суда своему основателю Джулиану Ассанжу и выразила сомнения в том, что слушания о его возможной экстрадиции будут честными.

Экономика Сбербанку предложили уравнять комиссии за переводы между регионами Федеральная антимонопольная служба объявила о разработке поправок в закон, которые обяжут банки уравнять размер комиссий, устанавливаемых за переводы денежных средств внутри кредитной организации.

Политика КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.

Авто Роналду купил самый дорогой в мире автомобиль Лидер туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал владельцем самого дорого в мире автомобиля.

Шоу-бизнес Дочь Александра Абдулова растет его точной копией 12-летняя дочь Абдулова пошла по стопам известного родителя: Евгения решила посвятить себя актерскому мастерству.

Происшествия Упавший в 1944 году самолет Ил-2 обнаружили в Приморье В Приморье поисковики обнаружили останки экипажа штурмовика Ил-2, разбившегося в 1944 году в районе села Хороль.

Кино Назван гонорар Роберта Дауни-младшего за работу в «Мстителях» Стало известно, какой гонорар получил Роберт Дауни-младший за работу в фильмах франшизы «Мстители».

Общество Новый император Японии Нарухито вступил на престол В Японии завершилась церемония интронизации нового императора Нарухито, сообщает телеканал NHK.

Общество В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация» Около 1,2 тыс. человек приняли участие в согласованной с властями Новосибирска первомайской "Монстрации-2019" - молодежном шествии с элементами абсурдистского карнавала.