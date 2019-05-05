Лондон выявил потоки нелегальных мигрантов из Вьетнама через РоссиюРБК 01:59

По данным британских властей, преступники оказывают вьетнамским гражданам услуги по организации нелегального въезда и берут за свои услуги до £34 тыс. (почти $45 тыс.) с человека. Россию они используют в качестве промежуточного пункта для вьетнамских мигрантов.

Лондон выявил потоки нелегальных мигрантов из Вьетнама через Россию

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