Общество

Лондон выявил потоки нелегальных мигрантов из Вьетнама через РоссиюРБК 01:59

По данным британских властей, преступники оказывают вьетнамским гражданам услуги по организации нелегального въезда и берут за свои услуги до £34 тыс. (почти $45 тыс.) с человека. Россию они используют в качестве промежуточного пункта для вьетнамских мигрантов.
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В Великобритании раскрыли схему, по которой мигранты из Вьетнама попадают в королевство по российским визам

Эхо Москвы05:00

Тысячи нелегальных мигрантов устремились в Британию через Россию

URA.Ru03:38

Россия наводняет Британию вьетнамцами-нелегалами, пишет Sunday Times

Газета.Ruвчера в 23:53

Британия обнаружила схему въезда нелегальных мигрантов из Вьетнама через Россию

Взгляд.ру02:20

Лондон выявил потоки нелегальных мигрантов из Вьетнама через Россию

РБК01:59

Британское издание обвинило Россию в помощи по доставке мигрантов

Известия00:45

Россию заподозрили в нелегальной транспортировке граждан Вьетнама

Lenta.ru03:31
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Футбол

Клопп прокомментировал травму Салаха

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал состояние нападающего команды Мохамеда Салаха после его столкновения с голкипером "Ньюкасла" Мартином Дубравкой в матче 37-го тура АПЛ (3:2). Как слышал я, Салах получил бедром голкипера по голове.
Обновлено вчера в 19:55
Происшествия

В Петербурге у Смольного задержали двух пикетчиков

Обновлено в 10:51
Экономика

Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов

Обновлено в 07:08
Авто

Названы самые компактные автомобили на российском рынке

Аналитики выбрали самые популярные компактные модели, которые доступны на российском рынке.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие

Мирный житель ранен при обстреле ВСУ в Донбассе

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что мирный житель был ранен в результате обстрела со стороны ВСУ в поселке Еленовка в Донбассе.
Обновлено в 11:28
Происшествия

Брошенные в Турции. Еще 30 туристов не могут вернуться в Оренбург

Обновлено в 09:38
Происшествия

Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»

Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Футбол

«Челси» разгромил «Уотфорд» и поднялся на третье место в АПЛ

Обновлено в 10:57
Общество

Жителей Москвы предупредили о грозе и сильном ветре

В Москве вечером 5 мая ожидаются гроза и усиление ветра до 12 — 17 м / с. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале мэра Москвы.
Обновлено в 10:22
Хоккей

Сборная России по хоккею досрочно стала победителем Евротура

Сборная России досрочно стала победителем Еврохоккейтура после того, как команда Швеции обыграла финнов на чешском этапе турнира.
Обновлено в 10:30
Армия и оружие

Американские дипломаты посетили Донбасс

Обновлено в 08:45
Музыка

Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление

Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Путешествия

Федор Конюхов установил исторический рекорд и продолжил кругосветку

Обновлено в 10:34
Происшествия

В России нашли массовое захоронение убитых фашистами мирных жителей

В Новгородской области рядом с деревней Жестяная Горка нашли братскую могилу мирных жителей, погибших во время Великой Отечественной войны.
Обновлено в 09:56
Политика

МИД Украины обвинил Россию в «разрушении» Совета Европы

МИД Украины обвинил Россию в "разрушении" Совета Европы (СЕ). Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:55
Здоровье

Российские туристы не могут покинуть Монголию из-за вспышки чумы

Семнадцать российских туристов не могут покинуть провинцию Баян-Улгий на западе Монголии из-за вспышки чумы.
Обновлено вчера в 11:12
Армия и оружие

Израиль убил командира из сектора Газа

Израильская сторона убила командира исламистского движения ХАМАС в секторе Газа Хамеда Ахмеда Абеда Худри.
Обновлено в 08:51
Армия и оружие

Советские водолазы Балтики стали прообразом для «морских дьяволов» ГРУ

Созданный в СССР отряд подводных диверсантов-разведчиков РОН был сформирован на Балтике и стал прообразом для создания «морских дьяволов» ГРУ.
Обновлено в 11:01
Общество

Новые правила идентификации в мессенджерах заработали в России

В воскресенье, 5 мая, в России вступило в силу новое постановление об обязательной идентификации пользователей мессенджера по номеру телефона.
Обновлено в 10:12
Экономика

Эксперты: рост цен в марте достиг пика в 5,3% и продолжится в мае

Рост цен в марте достиг трехлетнего пика в 5,3%. Это результат ослабления рубля, повышения НДС и введения сбора за "мусорную реформу", подсчитали эксперты ВШЭ.
Обновлено 03 мая в 16:27
Политика

Иран решил преодолеть санкции США продажей нефти на сером рынке

США ввели санкции против Ирана в ноябре 2018-го.
Обновлено в 08:57
Авто

В Сети появились первые изображения Mercedes-Maybach GLS

Не исключается возможность того, что кроссовер получит опцию двухцветной окраски кузова, аналогично седанам Mercedes-Maybach.
Обновлено в 10:50
Армия и оружие

NI оценил боевые характеристики нового российского ЗРК С-500

Американское издание The National Interest проанализировало боевые характеристики российского зенитно-ракетного комплекса С-500.
Обновлено вчера в 15:28
Экономика

Британские СМИ раскрыли «золотой» план России по истощению Запада

По словам Билла Холтера, план Москвы и Пекина заключается в том, чтобы истощить золотые запасы Запада.
Обновлено в 07:04
Политика

Депутат Рады назвал странной ситуацию с заявлениями Зеленского

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» назвал странной ситуацию с заявлениями, которые делает избранный президент страны Владимир Зеленский и его команда.
Обновлено в 10:43
Здоровье

Из-за редкой болезни мальчик из Красноярска превращается в камень

Мальчик из Красноярска из-за редкой болезни постепенно превращается в камень. Ребёнок возрастом 2 года страдает от фибродисплазии.
Обновлено в 07:30
Политика

Лавров: Россия осуждает кампанию США по свержению власти в Венесуэле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва осуждает беспрецедентную кампанию Соединённых Штатов по свержению власти в Венесуэле.
Обновлено в 11:29
Происшествия

Два человека погибли в ДТП в Видном

Обновлено в 11:27
Происшествия

Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
Обновлено в 08:46
Авто

Спорткар Nissan Silvia превратили в пикап

На продажу выставлен кастомный автомобиль Nissan Silvia в кузове пикап.
Обновлено вчера в 11:22
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