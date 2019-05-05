Общество

Лондон выявил потоки нелегальных мигрантов из Вьетнама через РоссиюРБК 01:59

По данным британских властей, преступники оказывают вьетнамским гражданам услуги по организации нелегального въезда и берут за свои услуги до £34 тыс. (почти $45 тыс.) с человека. Россию они используют в качестве промежуточного пункта для вьетнамских мигрантов.
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В Великобритании раскрыли схему, по которой мигранты из Вьетнама попадают в королевство по российским визам

Эхо Москвы05:00

Тысячи нелегальных мигрантов устремились в Британию через Россию

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Россия наводняет Британию вьетнамцами-нелегалами, пишет Sunday Times

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Лондон выявил потоки нелегальных мигрантов из Вьетнама через Россию

РБК01:59

Британское издание обвинило Россию в помощи по доставке мигрантов

Известия00:45

Россию заподозрили в нелегальной транспортировке граждан Вьетнама

Lenta.ru03:31
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Происшествия

Самолет с президентом Греции вынужденно приземлился на Крите

Самолет с президентом Греции Прокописом Павлопулосом на борту совершил вынужденную посадку в аэропорту города Ираклион на острове Крит из-за штормовых ветров.
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Музыка

Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление

Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
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Боец UFC Дональд Серроне после победы над Элом Яквинтой вызвал на поединок экс-чемпиона UFC в лёгком и полулёгком дивизионах Конора Макгрегора.
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В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
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Единоборства

Артур Бетербиев защитил титул чемпиона мира

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Футбол

Рибери объявил об уходе из «Баварии» по окончании сезона

Вместе с Рибери «Баварию» покинет другой полузащитник команды — Арьен Роббен, который объявил об уходе ещё в конце 2018 года.
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В сети появилось видео избиения российской журналистки в Париже

Сегодня в сети появилось видео, как французская полиция во время демонстрации избила журналистку Викторию Иванову, несмотря на то, что на ее руке и каске были стикеры с надписью "Пресса", передает канал "Россия 24".
Обновлено вчера в 14:50
Футбол

Почеттино: «„Тоттенхэму“ летом требуется болезненная перестройка»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино отметил необходимость масштабного пересмотра состава команды на следующий сезон.
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри собираются переехать в Калифорнию

Принц Гарри и Меган Маркл собираются переехать в Калифорнию после рождения первенца.
Обновлено в 03:07
Армия и оружие

Опубликованы фото с ракетных испытаний Северной Кореи

Северокорейская газета Rodong Sinmun опубликовала 16 фотографий с места проведения ракетных стрельб. Снимки доступны на сайте издания.
Обновлено в 05:08
Политика

Экс-главком НАТО предложил ограничить россиянам въезд в США

Отставной адмирал США, бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в своей статье для журнала Time предложил ввести новые санкции против России.
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Ученые назвали простой способ омолодить организм на несколько лет

Обновлено в 02:37
Здоровье

The Conversation (Австралия): этично ли держать домашних питомцев (The Conversation)

По данным британской ветеринарной благотворительной организации «Народная поликлиника для больных животных» (The People's Dispensary for Sick Animals, PDSA), у половины британцев есть домашний питомец.
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В Новгородской области нашли массовое захоронение времён войны

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Хоккей

Сборная России проиграла Финляндии в матче Чешских игр

Подопечные Ильи Воробьёва потерпели второе подряд поражение на Чешских играх, уступив Финляндии со счётом 1:3. Все три шайбы в ворота Александра Георгиева были заброшены при игре в неравных составах, а две из них — в результате удаления Никиты Кучерова.
Обновлено вчера в 11:59
Общество

Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет

Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие

Одного из лидеров ИГ ликвидировали в Афганистане

Обновлено в 01:41
Происшествия

В Челябинской области после массового убийства возбуждено дело

Обновлено вчера в 13:01
Происшествия

Все дома. Пассажиры рейса Дубай-Оренбург благополучно приземлились

Обновлено в 04:18
Происшествия

В Удмуртии двое детей упали в компостную яму и погибли

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Космос

В NASA раскрыли 19-летнюю аферу на $700 млн убытков для США

Действия мошенников привели к убыткам на 700 миллионов долларов, говорится в расследовании NASA.
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Общество

Спасатели порекомендовали не надевать камуфляж в лес

При походах в лес надевать нужно не камуфляжную одежду, а яркую — броские цвета помогают спасателям находить заблудившихся.
Обновлено в 04:09
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Кличко продал экскурсию по Киеву за $50 тысяч

Обновлено в 00:03
Происшествия

В Махачкале загорелась лесобаза

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Небензя спел в ООН военные песни

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Шоу-бизнес

Финалист «Голос. Дети» поделился мнением о победе дочки Алсу

Как рассказал Ержан, за время проекта он сдружился с Иваном Стариковым, Исламом Балкоевым, Микеллой Абрамовой, Нино Чеснер, Робертом Багратяном и Михаилом Григоряном.
Обновлено вчера в 04:58
Происшествия

Появилось видео со стреляющим из автомата депутатом

Обновлено в 04:53
Футбол

ФК «Зенит» стал чемпионом России досрочно

Обновлено вчера в 14:11
Армия и оружие

В ДНР сообщили, что обезвредили группу украинских диверсантов

Обновлено в 06:54
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