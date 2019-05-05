Общество
Лондон выявил потоки нелегальных мигрантов из Вьетнама через РоссиюРБК 01:59
По данным британских властей, преступники оказывают вьетнамским гражданам услуги по организации нелегального въезда и берут за свои услуги до £34 тыс. (почти $45 тыс.) с человека. Россию они используют в качестве промежуточного пункта для вьетнамских мигрантов.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:57, Ашберн
Происшествия
Самолет с президентом Греции вынужденно приземлился на Крите
Самолет с президентом Греции Прокописом Павлопулосом на борту совершил вынужденную посадку в аэропорту города Ираклион на острове Крит из-за штормовых ветров.
Обновлено в 06:52
Хоккей
Форвард Пилипенко вернулся в «Автомобилист»
Обновлено в 05:54
Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Единоборства
Серроне вызвал Макгрегора на бой
Боец UFC Дональд Серроне после победы над Элом Яквинтой вызвал на поединок экс-чемпиона UFC в лёгком и полулёгком дивизионах Конора Макгрегора.
Обновлено в 00:37
Общество
В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах
В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Единоборства
Артур Бетербиев защитил титул чемпиона мира
Обновлено в 04:04
Футбол
Рибери объявил об уходе из «Баварии» по окончании сезона
Вместе с Рибери «Баварию» покинет другой полузащитник команды — Арьен Роббен, который объявил об уходе ещё в конце 2018 года.
Обновлено в 05:25
Происшествия
В сети появилось видео избиения российской журналистки в Париже
Сегодня в сети появилось видео, как французская полиция во время демонстрации избила журналистку Викторию Иванову, несмотря на то, что на ее руке и каске были стикеры с надписью "Пресса", передает канал "Россия 24".
Обновлено вчера в 14:50
Футбол
Почеттино: «„Тоттенхэму“ летом требуется болезненная перестройка»
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино отметил необходимость масштабного пересмотра состава команды на следующий сезон.
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри собираются переехать в Калифорнию
Принц Гарри и Меган Маркл собираются переехать в Калифорнию после рождения первенца.
Обновлено в 03:07
Армия и оружие
Опубликованы фото с ракетных испытаний Северной Кореи
Северокорейская газета Rodong Sinmun опубликовала 16 фотографий с места проведения ракетных стрельб. Снимки доступны на сайте издания.
Обновлено в 05:08
Политика
Экс-главком НАТО предложил ограничить россиянам въезд в США
Отставной адмирал США, бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в своей статье для журнала Time предложил ввести новые санкции против России.
Обновлено в 00:56
Здоровье
The Conversation (Австралия): этично ли держать домашних питомцев (The Conversation)
По данным британской ветеринарной благотворительной организации «Народная поликлиника для больных животных» (The People's Dispensary for Sick Animals, PDSA), у половины британцев есть домашний питомец.
Обновлено в 06:03
Хоккей
Сборная России проиграла Финляндии в матче Чешских игр
Подопечные Ильи Воробьёва потерпели второе подряд поражение на Чешских играх, уступив Финляндии со счётом 1:3. Все три шайбы в ворота Александра Георгиева были заброшены при игре в неравных составах, а две из них — в результате удаления Никиты Кучерова.
Обновлено вчера в 11:59
Общество
Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет
Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
Одного из лидеров ИГ ликвидировали в Афганистане
Обновлено в 01:41
Происшествия
В Челябинской области после массового убийства возбуждено дело
Обновлено вчера в 13:01
Происшествия
В Удмуртии двое детей упали в компостную яму и погибли
Обновлено в 03:49
Космос
В NASA раскрыли 19-летнюю аферу на $700 млн убытков для США
Действия мошенников привели к убыткам на 700 миллионов долларов, говорится в расследовании NASA.
Обновлено в 04:01
Общество
Спасатели порекомендовали не надевать камуфляж в лес
При походах в лес надевать нужно не камуфляжную одежду, а яркую — броские цвета помогают спасателям находить заблудившихся.
Обновлено в 04:09
Единоборства
Кличко продал экскурсию по Киеву за $50 тысяч
Обновлено в 00:03
Происшествия
В Махачкале загорелась лесобаза
Обновлено в 05:42
Музыка
Небензя спел в ООН военные песни
Обновлено вчера в 17:46
Шоу-бизнес
Финалист «Голос. Дети» поделился мнением о победе дочки Алсу
Как рассказал Ержан, за время проекта он сдружился с Иваном Стариковым, Исламом Балкоевым, Микеллой Абрамовой, Нино Чеснер, Робертом Багратяном и Михаилом Григоряном.
Обновлено вчера в 04:58
Происшествия
Появилось видео со стреляющим из автомата депутатом
Обновлено в 04:53
Футбол
ФК «Зенит» стал чемпионом России досрочно
Обновлено вчера в 14:11