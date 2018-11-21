Политика
Лондон приветствовал избрание Ким Чон Яна главой Интерпола
Лондон приветствовал избрание Ким Чон Яна главой ИнтерполаТАСС03:51
Министр внутренних дел Великобритания Саджид Джавид приветствовал избрание новым главой Международной организации уголовной полиции (Интерпол) южнокорейца Ким Чон Яна, который до этого был исполняющим обязанности президента организации.
ТАСС03:51
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 06:59, Ашберн
Политика
Дело Хашогги. Сенаторы требуют от Трампа определенности
Обновлено в 06:56
Политика
В Кремле прокомментировали иск связанного с Пригожиным СМИ к Facebook
«Федеральное агентство новостей» — издание «фабрики медиа», которую источники журнала РБК связывали с бизнесменом Евгением Пригожиным.
Обновлено в 06:52
Политика
Лавров заявил о «нездоровой» ситуации вокруг ОЗХО
Ситуация тревожная, подчеркнул глава МИД.
Обновлено в 06:54
Армия и оружие
Коалиция США нанесла удар с применением фосфора в Сирии
Мирные жители погибли в сирийском городе Хаджин (провинция Дейр-эз-Зор) в результате авиаударов международной коалиции во главе с США.
Обновлено в 06:44
Политика
Леонид Пасечник официально вступил в должность главы ЛНР
Леонид Пасечник принес присягу и вступил в должность главы провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).
Обновлено в 06:47
Политика
В ДНР заявили о попытке СБУ устроить диверсию на выборах 11 ноября
Украинские спецслужбы пытались устроить диверсию, чтобы сорвать выборы главы и парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил пресс-офицер Министерства госбезопасности ДНР Михаил Попов.
Обновлено в 06:57
Армия и оружие
Минобороны продлит сроки службы ракет «Сатана» и «Тополь-М»
Министерство обороны собирается продлить сроки службы ядерных ракет "Сатана" и "Тополь-М".
Обновлено в 06:47
Политика
Россия и Белоруссия до конца года подпишут соглашение о признании виз
Дипломаты двух стран заговорили о необходимости подписать соглашение несколько лет назад, переговоры активизировались, после того как Минск в начале 2017 года отменил визы для краткосрочного пребывания в Белоруссии граждан 80 государств.
Обновлено в 06:51
Политика
Авторов мифа о проседании Крымского моста пригласили на полуостров
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил украинских политиков проехать по "проседающему" Крымскому мосту, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:36
Политика
МИД отреагировал на новые санкции США
Новые санкции США, введенные против российских компаний и граждан из-за поставок нефти в Сирию, выглядят как заявление о поддержке террористов, говорится в сообщении Министерства иностранных дел России.
Обновлено в 05:50
Политика
Володин предложил Додону «уникальный формат взаимодействия»
В ходе встречи Володин предложил «уникальный формат взаимодействия с социалистами».
Обновлено в 06:54
Политика
Путин в Анапе проведет итоговое совещание по развитию Вооруженных сил
Президент РФ Владимир Путин в Анапе проведет итоговое совещание по развитию Вооруженных сил РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие
Британия намерена послать на Украину инструкторов и военный корабль
Обновлено в 06:20
Политика
Арестованный Киевом из-за российских санкций сухогруз покинул Украину
Обновлено в 04:49
Политика
Песков переадресовал в Росгвардию вопрос о якобы закупке машин с лазерами
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Росгвардию вопрос о якобы закупке ведомством средств с системой комплексного нелетального воздействия.
Обновлено в 06:33