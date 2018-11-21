Политика

Лондон приветствовал избрание Ким Чон Яна главой Интерпола
ТАСС
03:51

Министр внутренних дел Великобритания Саджид Джавид приветствовал избрание новым главой Международной организации уголовной полиции (Интерпол) южнокорейца Ким Чон Яна, который до этого был исполняющим обязанности президента организации.
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Интерпол
Сокращённое название Международной организации уголовной полиции - международная организация, основной задачей которой является объединение усилий национальных правоохранительных органов стран-участниц в области борьбы с общеуголовной преступностью. Штаб-квартира Интерпола расположена в Лионе, Франция.
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