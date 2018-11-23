Происшествия

Обнародованы новые видеозаписи с Петровым и Бошировым
Вести.Ru
вчера в 18:43

Сотрудники Скотленд-Ярда пытаются найти свидетелей, которые могли видеть граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых в Соединенном Королевстве в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также тех, кому известно о происхождении флакона от духов, содержавшего нервно-паралитическое вещество.
Вести.Ruвчера в 18:43
с чего всё началось
Полиция Лондона опубликовала
 на своем сайте три видеозаписи, на которых, по данным полиции, запечатлены граждане России Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые британскими властями в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
Коммерсантъвчера в 17:38

Подробнее о событии

Лондон опубликовал новые видео с «подозреваемыми» по делу Скрипалей

RT на русском03:06

Что случилось этой ночью: пятница, 23 ноября

Интерфаксвчера в 23:57

В Британии опубликовали новые записи с подозреваемыми в Солсбери

РИА Новостивчера в 20:04

Появились первые кадры «путешествия» Петрова и Боширова в Солсбери

Lenta.ruвчера в 18:19

Скотленд-Ярд показал новые видео с подозреваемыми в отравлении Скрипалей

Коммерсантъвчера в 17:38

Скотленд-Ярд опубликовал новые видео с подозреваемыми в отравлении Скрипалей

ТАССвчера в 17:05

Скотленд-Ярд опубликовал новые записи с подозреваемыми в Солсбери

РБКвчера в 16:59
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Происшествия

Атаковавшие китайское консульство в Пакистане террористы уничтожены

Обновлено в 04:02
Происшествия

Источник рассказал о допросе пилотов, сбивших человека в Шереметьево

По словам источника в правоохранительных органах Москвы, пилоты самолета, который сбил человека в аэропорту Шереметьево, вернулись в Москву, где их допрашивают как свидетелей, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:10
Происшествия

Уголовное дело против рэпера Хаски не возбуждали, сообщил источник

Уголовное дело против рэпера Хаски пока не возбуждено, идёт проверка, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Краснодарского края.
Обновлено в 03:34
Происшествия

Обвиняемый по делу ТЦ «Зимняя вишня» объявлен в международный розыск

Бывший генеральный директор управляющей компании торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово Вячеслав Вишневский, ставший фигурантом дела о пожаре в ТЦ, был объявлен в международный розыск.
Обновлено в 03:44
Происшествия

В Москве подозреваемый в разбое умер во время допроса

Задержанный по подозрению в разбое скончался во время допроса в отделении полиции в Москве от острой сердечно-сосудистой недостаточности, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления МВД.
Обновлено в 04:08
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СК прокомментировал данные об алиби обвиняемых в изнасиловании в Уфе

Обновлено в 04:06
Происшествия

В США мужчина открыл стрельбу во время черной пятницы

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В США двух подростков арестовали за угон легкомоторного самолета

В штате Юта двух подростков 14 и 15 лет арестовали за угон легкомоторного самолета с частного аэродрома возле города Дженсен.
Обновлено в 03:58
Происшествия

Трубу с горячей водой прорвало ночью в Кронштадте

Прорыв трубопровода диаметром 600 миллиметров с горячей водой произошел в ночь на пятницу в Кронштадте на Посадской улице, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУП "ТЭК Санкт-Петербург" ("ТЭК СПб").
Обновлено в 03:45
Происшествия

В Кемерово проверяют информацию о нападении подростков на мальчика

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Три человека погибли в ДТП на Кубани

Авария произошла в Краснодарском крае на автодороге хутор Белый - Темрюк - Краснодар, три человека погибли, один пострадал.
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Вертолет с пятью туристами на борту пропал в Доминикане

Вертолет, на борту которого находились пятеро туристов и пилот, перестал выходить на связь в Доминиканской республике, сообщает местное издание El Caribe.com.
Обновлено в 03:48
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Около 300 российских туристов не могут вылететь с острова Хайнань

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Арестованный в Британии за укус полицейского щенок вернулся домой

В Великобритании полицейские вернули владельцам щенка чау-чау, которого ранее поместили в питомник за укус одного из стражей правопорядка.
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Движение на «синей» ветке метро Москвы восстановлено

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Сергей Скрипаль
Военный деятель
Советский, российский и британский военный разведчик, до 1999 года сотрудник ГРУ, полковник. В 2006 году осуждён в России за государственную измену в форме шпионажа в пользу спецслужб Великобритании и лишён воинского звания. С 2010 года, после помилования и обмена шпионами между Россией и США, живёт в Великобритании, где получил британское гражданство, сохранив также и российское.
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