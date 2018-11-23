с чего всё началось

Сотрудники Скотленд-Ярда пытаются найти свидетелей, которые могли видеть граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых в Соединенном Королевстве в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также тех, кому известно о происхождении флакона от духов, содержавшего нервно-паралитическое вещество.

Обнародованы новые видеозаписи с Петровым и Бошировым

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Происшествия Происшествия Источник рассказал о допросе пилотов, сбивших человека в Шереметьево По словам источника в правоохранительных органах Москвы, пилоты самолета, который сбил человека в аэропорту Шереметьево, вернулись в Москву, где их допрашивают как свидетелей, передает РИА "Новости".

Происшествия Происшествия Уголовное дело против рэпера Хаски не возбуждали, сообщил источник Уголовное дело против рэпера Хаски пока не возбуждено, идёт проверка, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Краснодарского края.

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Происшествия Происшествия В Москве подозреваемый в разбое умер во время допроса Задержанный по подозрению в разбое скончался во время допроса в отделении полиции в Москве от острой сердечно-сосудистой недостаточности, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления МВД.

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Происшествия Происшествия В США двух подростков арестовали за угон легкомоторного самолета В штате Юта двух подростков 14 и 15 лет арестовали за угон легкомоторного самолета с частного аэродрома возле города Дженсен.

Происшествия Происшествия Трубу с горячей водой прорвало ночью в Кронштадте Прорыв трубопровода диаметром 600 миллиметров с горячей водой произошел в ночь на пятницу в Кронштадте на Посадской улице, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУП "ТЭК Санкт-Петербург" ("ТЭК СПб").

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Происшествия Происшествия Три человека погибли в ДТП на Кубани Авария произошла в Краснодарском крае на автодороге хутор Белый - Темрюк - Краснодар, три человека погибли, один пострадал.

Происшествия Происшествия Вертолет с пятью туристами на борту пропал в Доминикане Вертолет, на борту которого находились пятеро туристов и пилот, перестал выходить на связь в Доминиканской республике, сообщает местное издание El Caribe.com.

Происшествия Происшествия Около 300 российских туристов не могут вылететь с острова Хайнань

Происшествия Происшествия Арестованный в Британии за укус полицейского щенок вернулся домой В Великобритании полицейские вернули владельцам щенка чау-чау, которого ранее поместили в питомник за укус одного из стражей правопорядка.