Происшествия

Массовое отключение электроэнергии произошло в ЛондонеRT на русском вчера в 13:09

Массовое отключение электроэнергии зафиксировано в Лондоне и на юго-востоке Англии, сообщает Sky News.
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Во всем Лондоне выключился свет

Московский Комсомолецвчера в 13:24

Британская компания устранила неполадки, приведшие к массовым отключениям электричества

ТАССвчера в 15:13

Большая часть Лондона и его окрестностей остались без электричества

Газета.Ruвчера в 13:28

Лондон оказался обесточен после аварии на электросетях

РБКвчера в 14:27

Массовое отключение электроэнергии произошло в Лондоне

RT на русскомвчера в 13:09

Великобритания осталась без электричества

Lenta.ruвчера в 13:07

В Великобритании произошел блэкаут, авария затронула Лондон

Интерфаксвчера в 13:04
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 01:51, Вашингтон
Происшествия

Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском достигло 11

Обновлено в 00:42
Происшествия

Число жертв взрыва на полигоне под Архангельском выросло до пяти

Обновлено вчера в 18:04
Шоу-бизнес

Прощание с Вилли Токаревым началось в Москве

В Храме Святителя Николая в Котельниках 9 августа проходит церемония прощания с исполнителем шансона Вилли Токаревым, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено вчера в 04:27
Авто

Представлен автобус МАЗ нового поколения

Минский автозавод отметил свой 75-летний юбилей премьерой третьего поколения городского автобуса, который получил индекс МАЗ-303.
Обновлено вчера в 09:12
Происшествия

Военные отправили беспилотники на разведку склада под Ачинском

Обновлено вчера в 23:41
Политика

Трамп не смог вспомнить фамилию украинского президента

Американский президент Дональд Трамп не смог вспомнить, кто такой Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 19:49
Происшествия

В Люксембурге семь человек пострадали из-за торнадо

По данным мэра Пьера Меллина, пострадали семь человек. Один из них получил тяжелые ранения, пишет "Интерфакс".
Обновлено вчера в 18:39
Здоровье

Названы самые опасные для здоровья сыры

Самым опасным сыром назван с плесенью. Об этом СМИ рассказала врач-диетолог клиники института питания РАМН Юлия Панова.
Обновлено вчера в 01:53
Происшествия

Заместителя губернатора Хакасии выкинул из машины его водитель

Обновлено вчера в 14:00
Политика

В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия

Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия

Жительница Кузбасса провела несколько месяцев в рабстве у семьи цыган

Обновлено вчера в 07:59
Шоу-бизнес

Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз

Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено 08 августа в 06:54
Политика

Трамп пригрозил ответить на предупреждения не ездить в США

США могут ответить на предупреждения других стран об опасности поездок в Штаты, появившиеся после нескольких инцидентов со стрельбой, заявил американский президент Дональд Трамп, пишет The Hill.
Обновлено вчера в 19:37
Происшествия

Под Тамбовом при столкновении двух микроавтобусов погибли пять человек

Пять человек погибли, восемь госпитализированы в результате столкновения двух микроавтобусов на трассе Тамбов - Воронеж, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы УМВД региона.
Обновлено в 01:00
Общество

В Греции объявили высший уровень пожарной опасности

В ряде регионов Греции объявлен пятый, высший, уровень пожарной опасности в связи с 40-градусной жарой и сильным ветром, сообщила служба гражданской защиты.
Обновлено в 01:42
Политика

Состояние здоровья Горбачёва оценили как очень плохое

Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачёва «очень плохое», заявил журналист Алексей Венедиктов в передаче «Гордон» на украинском телеканале «НАШ».
Обновлено вчера в 22:30
Здоровье

Минздрав назвал самые здоровые регионы России

Жители Кабардино-Балкарии и Чечни болеют меньше всего в России, следует из статистических данных Минздрава за 2018 год.
Обновлено вчера в 23:49
Политика

В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке

Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено вчера в 13:11
Общество

Более миллиона человек эвакуированы из-за тайфуна «Лекима» в Китае

Власти Китая эвакуировали более миллиона человек, проживающих в восточной части страны.
Обновлено в 01:21
Происшествия

В ДТП с автобусом в Курганской области пострадали семь человек

Семь пассажиров пострадали в результате съезда в кювет рейсового автобуса в Курганской области. Всего в машине находились 47 человек.
Обновлено в 01:32
Происшествия

В Молдавии полицейские сняли российские номера с автомобиля

В Молдавии сотрудники полиции сняли с автомобиля российские регистрационные номера. Об этом 9 августа сообщил портал Stiri.
Обновлено вчера в 16:53
Политика

ООН: Санкции США спровоцировали гибель иранцев из-за нехватки лекарств

ООН фиксирует случаи гибели простых граждан Ирана из-за недоступности лекарств, причиной которой являются санкции США против этой страны.
Обновлено вчера в 21:17
Футбол

ЦСКА внес в заявку 15-летнего вратаря

Московский ЦСКА заявил для участия в матчах чемпионата 15-летнего голкипера Владислава Торопа, передает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 19:46
Политика

В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги

"После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.
Обновлено вчера в 08:32
Экономика

Мусорная реформа доводит региональных операторов до банкротства

За год, что в стране проходит мусорная реформа, для операторов, вывозящих и перерабатывающих отходы, так и не появилось четких правил.
Обновлено 08 августа в 19:25
Общество

Росрыболовство рассказало о новых правилах рыбалки

Обновлено вчера в 16:20
Армия и оружие

Посол США пригрозил Германии переместить военные базы в Польшу

Посол США в Германии Ричард Гренелл возмутился нежеланием немецких властей увеличивать расходы на оборону и пригрозил переместить военные базы в Польшу.
Обновлено вчера в 21:11
Футбол

Вальверде: «Не знаю, останется ли Ракитич»

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал слухи о том, что полузащитник команды Иван Ракитич может покинуть клуб.
Обновлено вчера в 17:07
Общество

Минкульт предложил наказывать за незаконную съемку в кинотеатрах

Министерство культуры России предложило ввести административную ответственность за незаконную съемку в кинотеатрах.
Обновлено вчера в 11:27
Политика

Трамп заявил, что у Байдена «не все дома»

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал глава Белого дома Дональд Трамп, комментируя по просьбе журналистов новый ляп, который допустил 76-летний Байден.
Обновлено вчера в 13:03
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