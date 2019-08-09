Общество
Лондон оказался обесточен после аварии на электросетяхРБК вчера в 14:27
Значительная часть Лондона и юго-востока Великобритании оказались обесточены из-за аварии на электросетях. Об этом говорится в сообщении британской службы электросетей в Twitter.
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Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50
Общество
Представители Аллы Вербер назвали причину смерти предпринимательницы
Представители фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер назвали официальную причину ее смерти. Заявление они опубликовали на ее странице в Инстаграме.
Обновлено в 03:57
Гаджеты
Honor объявил дату презентации своего первого телевизора
Китайский бренд Honor, принадлежащий Huawei, объявил дату презентации своего первого телевизора Honor Vision.
Обновлено 08 августа в 16:25
Происшествия
Мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии в Тюмени
В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии.
Обновлено в 04:41
Общество
Плохое состояние здоровья Горбачева опровергли
Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Пять сотрудников «Росатома» погибли при испытаниях двигателя
Пять сотрудников государственной корпорации по атомной энергетике «Росатом» погибли в результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области.
Обновлено в 04:10
Политика
Санкции США против «Северного потока — 2» запоздали — Bloomberg
Власти США продемонстрировали нерешительные попытки остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», которые напоминают провал администрации Рональда Рейгана, которая пыталась остановить схожие инициативы в начале 1980-х годов.
Обновлено в 01:13
Происшествия
В Копенгагене прогремел второй за неделю взрыв
В Дании крайне обеспокоены случившимся, ведь это уже второй за неделю взрыв в Копенгагене.
Обновлено в 02:25
Общество
Названы самые распространенные фамилии в России
Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.
Обновлено в 01:54
Происшествия
В тройном ДТП под Тулой погибли три человека
В Тульской области в ДТП с участием трех автомобилей погибли три человека, один пострадал.
Обновлено в 04:44
Технологии
В Super Mario Maker 2 создали работающий калькулятор
Обновлено в 03:08
Общество
Новые правила любительской рыбалки начнут действовать в России
Обновлено вчера в 17:00
Политика
В ЕС озаботились выявлением российских паспортов у жителей Донбасса
Собеседник агентства подчеркнул, что службы Еврокомиссии совместно с дипломатической службой ЕС и представительствами ЕС в Москве и Киеве разрабатывают руководство по идентификации бывших граждан Украины, получивших российские паспорта в Донбассе.
Обновлено вчера в 21:43
Единоборства
Макгрегор заявил, что стал миллиардером
Обновлено в 03:13
Происшествия
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,7
Обновлено вчера в 21:29
Происшествия
На МКАД столкнулись пять автомобилей
На МКАД столкнулись пять автомобилей, сообщает утром в субботу, 10 августа, Twitter-аккаунт «Московский транспорт».
Обновлено в 02:25
Политика
На Украине рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина и Меркель
По мнению автора материала, лидеры России, Германии и Франции преподали Зеленскому «жесткий урок».
Обновлено в 00:58
Футбол
СМИ: «Реал» предложил Неймару контракт с зарплатой в €40 млн в год
Отмечается, что Неймару было предложено пятилетнее соглашение, по условиям которого нападающий сможет заработать в общей сложности €200 млн.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусами в Тамбовской области
В результате столкновения двух микроавтобусов на трассе Тамбов—Воронеж погибли пять человек — водители транспортных средств и трое пассажиров.
Обновлено в 03:50
Наука
В Эфиопии обнаружено высокогорное поселение людей эпохи палеолита
Немецкие ученые нашли поселение первобытных людей в горах Эфиопии. Место располагается на высоте около 3500 м над уровнем моря в Бале.
Обновлено в 02:01
Экономика
SEC предлагает упростить раскрытие нефинансовой информации для компаний
Проект изменений был одобрен членами SEC и вынесен на общественное обсуждение на период 60 дней.
Обновлено в 03:20
Политика
Скабеева оценила реакцию Трампа на вопрос о Зеленском
Обновлено в 03:09
Происшествия
В результате взрыва на заправке в Ингушетии пострадали шесть человек
Обновлено вчера в 17:30
Футбол
Рибери может перейти в ПСВ к ван Боммелу
36-летний полузащитник Франк Рибери, покинувший летом мюнхенскую «Баварию», но еще не объявлявший о заверешении карьеры, в отличии от другого бывшего игрока немецкого клуба Арьена Роббена, может продолжить карьеру в чемпионате Нидерландов, сообщает Bild.
Обновлено вчера в 17:05
Транспорт
В Сети появилось видео первого поезда на Крымском мосту
В Сети появилась видеозапись, на которой можно увидеть железнодорожный состав, который движется по Крымскому мосту.
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия
В Якутии вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку
В Якутии вертолет Ми-8 авиакомпании UTair совершил жесткую посадку.
Обновлено в 04:06
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым
Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.
Обновлено в 03:30
Политика
Депутатов Рады пригласили посетить Крым
Лидер украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко вместе с делегацией депутатов Рады может посетить Крым.
Обновлено в 03:22
Общество
Акции в поддержку честных выборов пройдут сегодня по всей России
Акция солидарности с московскими избирателями пройдут в крупных городах Сибири.
Обновлено в 00:00
Авто
Назван топ-10 самых доступных новых автомобилей на рынке РФ
Вторым после «Гранты» стал японо-российский седан Datsun on-DO, средняя стоимость которого с учетом продаж по модификациям составляет 562 тыс. рублей, а объем продаж – 10 924 единицы.
Обновлено в 00:42